Teroare pe Arena Națională pentru Dan Petrescu! Fanii lui FCSB l-au înjurat minute bune pe antrenorul campioanei

FCSB – CFR Cluj nu s-a disputat la data inițială, fiind amânat, iată, pentru finalul anului. Însă, în pofida acestui fapt, fanii vicecampioanei nu au uitat manifestarea sa la adresa favoriților lor de la finele stagiunii tercute. Și l-au primit cu ostilitate, răspunzându-i cu aceeași monedă.

Galeria lui FCSB, mesaje triviale la adresa lui Dan Petrescu

La finele stagiunii trecute, după ce și-au asigurat al cincilea titlu la rând, cu o rundă înainte de final, jucătorii celor de la CFR Cluj au sărbătorit succesul până-n zori.

Au existat atunci și derapaje, între care și un cântec de peluză cu limbaj intolerabil, împrumutat de la ultrașii lui Dinamo. Moment la care a participat și Dan Petrescu.

Ulterior, . “A fost o scandare a jucătorilor, eu doar eram acolo. Vă dați seama că eu nu aș spune nimic despre Steaua.

Eu acolo am crescut, acolo am fost căpitan, am jucat finală Champions League, s-a făcut o tribună din banii luați pe mine la Foggia

Fanii zic despre mine nu ştiu ce, dar eu am jucat finale, am câştigat cupe. Însă când joc pe terenul Stelei (n.r. – FCSB), tot stadionul mă huiduie. Asta nu a zis nimeni niciodată”, spunea el.

Totuși, la meciul direct, de la Buzău, care a urmat, a preferat să nu fie prezent. Iar fanii vicecampioanei nu au uitat incidentul. Mai cu seamă că nu și-a cerut scuze, așa cum , Gheorghe Mustață.

”Asteptăm, poate își cere scuze și spune că era euforic. Se poate întâmpla. Dacă noi i-am scandat numele, iar el înjură familiile noastre, ne-a păcălit, dar nu el va avea de câștigat. Lumea cântărește comportamentul lui”, spunea Mustață.

Iar astăzi, în startul partidei disputate pe Arena Națională, au fost minute întregi în care suporterii celor de la FCSB au scandat injurii la adresa lui Petrescu.