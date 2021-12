Elon Musk lansează fluierul Tesla, un produs de două ori mai scump și mai inutil decât laveta Apple. Cât costă acest nou accesoriu

Mesajele pe care Elon Musk le postează pe Twitter sunt dintre cele mai diverse și, mai nou, se dovedește că au puterea de a mișca piețe întregi de capital într-o direcție sau alta.

Este deja cunoscut exemplul monedei virtuale Dogecoin, a cărei popularitate a explodat după ce Musk a început să vorbească despre ea.

Ce-i drept, a și scăzut după ce a trecut frenezia, însă s-a stabilizat oarecum la un nivel care tot e de cinci ori mai mare decât cele dinaintea mesajelor lui Elon Musk.

Ceva mai recent s-a văzut impactul pe care îl are chiar asupra companiei sale, Tesla. În urma unui sondaj efectuat pe Twitter, cel mai bogat om din lume a decis să vândă acțiuni Tesla în valoare de 5 miliarde de dolari, scăzând astfel semnificativ prețul acestora. A mai vândut și alte pachete de acțiuni în zilele ce au urmat.

Companiile lui Musk se ocupă cu treburi destul de serioase, însă ocazional apar pe piață și produse ceva mai puțin obișnuite, dar mai amuzante. Acum ceva vreme, de exemplu, The Boring Company a lansat un… aruncător de flăcări portabil. S-a vândut ca pâinea caldă, însă.

Tot asta s-a întâmplat acum și cu un produs lansat de Tesla, de data aceasta.

Dacă n-ai bani de Cybertruck, poți să îți cumperi un… Cyberfluier. Acest obiect este unul colecționabil, având forma camionetei Tesla. Este realizat din oțel inoxidabil și are un finisaj ce îi oferă un aspect lucios. Cât costă? 50 de dolari sau aproximativ 218 lei la cursul zilei.

Tesla descrie în pagina de produs fluierul și arată că ”include o funcție de atașament integrată, pentru versatilitate sporită.” În imagini nu se vede nimic referitor la asta, dar putem intui că e vorba de un accesoriu prin care fluierul devine mai util.

Cyberwhistle, fluierul lansat de Tesla, s-a vândut foarte rapid, astfel că acum produsul apare ca indisponibil în .

În stilul său caracteristic, Elon Musk a făcut reclamă fluierului pe Twitter, scriind: ”Nu aruncați banii pe acea cârpă prostească de la Apple, mai bine cumpărați fluierul nostru” – autorul fiind, totuși, conștient de faptul că fluierul său are cam la fel de multă utilitate precum .

Ba chiar laveta despre care Musk glumește s-ar putea dovedi mai utilă în viața de zi cu zi.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!

— Elon Musk (@elonmusk)