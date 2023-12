Tesla începe livrările mult așteptatului pick-up electric Cybertruck. Elon Musk: „Ne-am săpat singuri mormântul”

După o așteptare de patru ani, Tesla va începe, în sfârșit, livrările pick-up-ului său electric, Cybertruck. Mașina va avea un preț de pornire de 60.990 de dolari iar CEO-ul Elon Musk a avertizat va fi nevoie de un an și chiar mai mult pentru ca Cybertruck „să devină un contribuitor semnificativ la fluxul de numerar” al firmei.

Musk: „Ne-am săpat propiul mormânt cu Cybertruck

Tesla a început livrările mult amânatei și mult mediatizatei sale camionete electrice, Cybertruck, după ce CEO-ul său, Elon Musk, a temperat așteptările investitorilor, citând probleme în accelerarea producției a ceea ce el a numit un produs „radical”.

Cybertruck, primul model nou al companiei Tesla în aproape patru ani, este esențial pentru reputația sa de producător de vehicule electrice inovatoare.

Într-o perioadă în care compania se luptă cu o cerere mai slabă de (EV) și cu o concurență în creștere, Cybertruck este, de asemenea, esențial pentru generarea de vânzări, deși nu în aceeași măsură ca modelele 3 și Y ale companiei, care au un volum mare de vânzări.

„Ne-am săpat propriul mormânt cu Cybertruck”, a declarat Musk luna trecută, avertizând că va fi nevoie de un an până la 18 luni pentru a face din acest vehicul un contribuitor la profitul companiei, scrie

Preț de pornire cu 50% mai mare decât cel anunțat în 2019

Tesla Cybertruck va avea un preț de pornire de 60.990 de dolari, cu peste 50% mai mare decât cel anunțat de Musk în 2019 și despre care analiștii de costuri au spus că va atrage cumpărători din nișa celor selectivi și bogați, cel puțin la început.

Tesla Cybertruck este fabricat din oțel inoxidabil strălucitor, cu un design unghiular și sever, cu puține curbe sau mai deloc. Musk a declarat că este parțial inspirat de o mașină transformată în submarin în filmul lui James Bond din 1977, The Spy Who Loved Me.

„În cele din urmă, viitorul va arăta ca viitorul”, a spus el despre designul camionetei, arătând o înregistrare video în care un Cybertruck tracta un și învingea un alt 911 alimentat cu benzină, într-o scurtă cursă.

„Bestia” Cyber și versiunile 4×4, și mai scumpe

Musk nu a anunțat prețurile vehiculului în cadrul evenimentului, dar site-ul web al Tesla a arătat că Cyberbeast – varianta cu cele mai înalte performanțe – și versiunile cu tracțiune integrală vor fi vândute la prețuri de pornire estimate între 100.000 și 80.000 de dolari. Acestea ar urma să fie disponibile anul viitor.

Versiunea cu tracțiune spate, cu un preț de pornire estimat de aproximativ 61.000 de dolari, ar urma să fie disponibilă în 2025.

Înaintea lansării, Musk a captat atenția presei pe un alt subiect, acordând miercuri un interviu plin invective, pentru New York Times. El i-a atacat pe agenții publicitate care au părăsit platforma sa de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, din cauza unui comentariu antisemit.

De asemenea, a spus că clienții care nu-l plac ar trebui să judece produsele sale după calitatea lor, inclusiv EV-urile Tesla. În 2019, Musk spusese că Cybertruck va avea un preț de 40.000 de dolari și că versiunea vârf de gamă va putea parcurge 500 de mile sau mai mult cu o singură încărcare.

Un infern industrial pentru Tesla

Miliardarul a susținut că Tesla va ajunge la o rată de producție de aproximativ 250.000 de modele. Tesla s-a confruntat cu „provocări enorme în atingerea producției de volum” cu Cybertruck din cauza noii sale tehnologii și a designului, a declarat Musk.

Noul material de caroserie al Cybertruck și stilul neconvențional și futurist adaugă complexitate și costuri de producție și amenință să îndepărteze cumpărătorii de camionete tradiționale care se concentrează pe utilitate, spun experții.

În timpul dezvăluirii sale din 2019, designerul șef al Tesla, Franz von Holzhausen, a luat o bilă de metal pentru a demonstra invincibilitatea geamurilor „incasabile” ale Cybertruck, sfârșind prin a sparge unul, în hazul asistenței.

La démonstration de la solidité des vitres blindées de la camionnette électrique de Tesla ne s'est pas tout à fait passée comme prévu… 😬 — Radio-Canada Techno (@RC_Techno)

În urmă cu câțiva ani, Musk lansase ideea că, dacă oamenilor nu le place designul futurist al Cybertruck, Tesla ar putea „construi un pick-up cu aspect normal”. În cadrul interviuri recente, el a pus accentul pe inovația modelului.

Va convinge clienții tradiționali de pick-up?

„Problema mai mare pentru Cybertruck este că nu a fost conceput cu adevărat pentru utilizatorii de camionete”, a declarat Eric Noble, președintele firmei de consultanță în domeniul auto, The Carlab. „Va avea o atractivitate mult mai restrânsă decât un Ram (de la Dodge) sau o serie F (de la Ford)”, a spus el.

Cybertruck, care sosește cu întârziere, intră pe o piață evervescentă și foarte profitabilă a modelelor pick-up, pentru a concura cu modele precum F-150 Lightning de la Ford, R1T de la Rivian Automotive și Hummer EV de la General Motors.

R1T de la Rivian are un preț de pornire de 73.000 de dolari, în timp ce F-150 Lightning de la Ford pornește de la aproximativ 50.000 de dolari, în timp ce pick-up-ul GMC Hummer EV, mai mare și mai puternic, costă peste 96.000 de dolari.