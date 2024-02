Testamentul moral lăsat de Mioara Roman: „Mă bucur că am reușit să dăruiesc”

Mioara Roman s-a stins din viață la 83 de ani, în azilul în care era internat. Fosta soție a lui Petre Roman a lăsat un testament moral impresionant. În urmă cu ani buni, mama Oanei Roman a vorbit despre viața ei de poveste, una cu suișuri și coborâșuri, mai ales în perioada ceaușistă.

Testamentul moral lăsat de Mioara Roman. Dezvăluirile făcute înainte de moarte

Mioara Roman a predat arabă și a fost traducătoare pentru regimul Ceaușescu, știut fiind faptul că fostul dictator făcea comerț cu țările arabe. a colindat lumea în lung și-n lat și a adunat o serie de povești.

Mioara Roman a vorbit și despre familia ei, spunând că a avut un frate genial, născut la Varșovia. Despre el spunea că era un geniu, căci a ajuns la celebra școală de fizică din Geneva într-o perioadă în care, spunea ea, se făcea carte pe bune.

Mioara a mai spus, trecând în revistă cele mai interesante momente ale vieții sale, că a ajuns târziu membră de partid, când nu mai avea încotro. Era destul de rebelă și a refuzat cu vehemență să lucreze pentru , pe care nu o suporta deloc.

„Nimeni nu e avantajat să trăiască fără părinți”

„Fratele meu s-a născut la Varșovia. El a stat cu părinții până pe la 10 ani, apoi a rămas cu noi, cu fetele. Noi am crescut singure. Multă lume e tentată să spună că noi am fost avantajați. Nu. Nimeni nu e avantajat să trăiască fără părinți. E foarte greu. Eu aveam 12 ani, sora mea 15 și el când a venit tot 11-12. Tata avea principiul ăsta că trebuie să facem școala acasă”, a povestit Mioara Roman în urmă cu mai mulți ani,

„Eu nici în facultate n-am fost nimica. Când am ajuns la facultate în 1980 se mirau toți că la n-am fost nimic. Noi fiind produs de export, trebuia să fim în concurență cu ăia. Era totul decent. În 1973 a început propaganda adevărată. Mi s-a spus apoi că fratele meu era supradotat, după examenul de analiză la matematică.

A ajuns apoi la Geneva, a venit cu o formulă nouă, era deja asistent la Geneva, la celebra Școala de Fizică. A venit cu o formulă nouă despre particulele elementare”, a mai istorisit Mioara Roman, lăudându-l pe fratele ei”, a completat Mioara Roman în cadrul interviului apărut pe YouTube acum aproape 10 ani.

„Am refuzat să lucrez cu Elena Ceaușescu”

La un moment dat, Mioara Roman a primit interdicție să se mai semneze în presa scrisă pe vremea vechiului regim, asta pentru că a avut curajul să o ignore pe Elena Ceaușescu. Chiar dacă gașca fostului dictator al României nu o avea la suflet pe Mioara, mai ales după ce a intrat în familia lui Walter Roman, tot la ea au apelat la nevoie. Nimeni nu știa arabă atât de bine ca ea, iar sirienii au cerut, la un moment dat, revizuirea unei traduceri. Cea care a salvat situația era ex-nevasta lui Petre Roman.

„Nu mai aveam voie să semnez în presa scrisă, pentru că am refuzat să lucrez pentru Elena Ceaușescu. Și, pe urmă, intrând în familia lui Walter Roman, care era în conflict deschis cu Ceaușescu pentru dictatură… A și murit în 1983 în condiții foarte ciudate, în urma unei operații. Aveau nevoie de mine, pentru că eu mi-am asumat responsabilitatea.

Îmi asumam să spun nu și la nivel orizontal, tot pe mine mă căutau. Eram gravidă cu Oana și venise tatăl lui Bashar al-Assad. La traducerea textului unui document, sirienii au zis că nu e în regulă. M-au trimis să mă uit eu și să spun dacă e corect sau nu. Dacă aveai coloană vertebrală și știai să faci ceva… Una peste alta, cred că viața mea a avut un sens. Știți că și arabii spun același lucru: Viața e o călătorie în care nu contează începutul și sfârșitul, ci călătoria”, a mai relatat Mioara Roman.

Testamentul moral lăsat de Mioara Roman. A format ambasadori și ziariști

Testamentul moral lăsat în urmă de Mioara Roman este unul rarisim. A murit, mai mult ca sigur, împăcată că a reușit să formeze oameni importanți, că a putut transmite tot ce a învățat ea.

„Am vreo 7-8 studenți care au fost absolut străluciți și care au o carieră frumoasă, respectând și regulile învățate. Sunt ambasadori, profesori, sunt și în firme plecați prin tot felul de țări. Mă bucur că am reușit să dăruiesc ce am moștenit eu și ce am cucerit eu.

Am învățat ce e toleranța asta teribilă, care nu exclude pe nimeni. Prietena mea cea mai bună a fost Catinca Ralea, de la care am învățat foarte multe lucruri. De la ea am înțeles eu ce e cu satul global”, a completat Mioara Roman la TVH. Apoi, Mioara făcuse o dezvăluire și despre învățătura primită de la tatăl ei.

„Mi-am adus aminte că aveam eu 28 de ani și mă întreba tata: Dar tu ce faci? Eu i-am zis mândră că sunt șefa programelor în limba arabă ale Radio Televiziunii Române. Tata îmi zicea: eu nu te-am întrebat ce învârtești. Eu te întreb ce știi să faci. Așa am crescut noi, că trebuie să știm să facem ceva. Tata a făcut în 1957 o secție de arabă, știți că se intra greu. Au fost cinci ani când erau burse de stat”, a adăugat Mioara Roman pentru sursa deja amintită.