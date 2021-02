Theo Rose, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată! Cântăreața i-a impresionat pe toți pe pârtie

Theo Rose s-a făcut schioare profesionistă! Cântăreața și-a luat inima în dinți și le-a dovedit tuturor aptitudinile ei sportive reușind să impresioneze plăcut, ba chiar a dezvăluit de la cine a învățat să schieze.

Artista al cărui succes este unul răsunător s-a bucurat de câteva momente frumoase zilele trecute, distrându-se la munte, acolo unde a dat năvală pe pârtie.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a fost învățată să mânuiască schiurile de Bogdan de la „We Go Snow”, unul dintre cei mai buni profesori de schi din Poiana Brașov, iar începutul a fost unul cumplit pentru artistă.

Theo Rose, cu emoții mari pe pârtie

Theo s-a plâns destul de tare la început, până s-a acomodat, dar apoi a început să îi placă, iar instructorul ei i-a zis că are toate calitățile să devină o schioare profesionistă, căci a învățat repede tehnicile.

„Gata, mă, am învățat! Am învățat un drac! Cu un schi așa m-am dus până acuma. E muncă grea cu mine astăzi, dar măcar e super-frumos.

Bine, acuma vă spun sincer, am dat de cel mai bun instructor, de aici de la Poiană, Bogdan de la We Go Snow. Are numai recenzii d-alea forță, a zis că face din mine schioare. Să vedem până la urmă!”, a spus Theo Rose pe Instastory după prima lecție pe care i-a predat-o Bogdan.

„Am trecut la profesioniști, stați cuminți”

În turele următoare de pe Postăvaru în jos, vedeta a devenit tot mai pricepută, însă recunoaște că deși acum știe cu ce se mănâncă acest sport, nu este unul deloc ușor, mai ales la urcat în vârful muntelui.

View this post on Instagram A post shared by THEO ROSE (@theorose.official)

„Am trecut la profesioniști. Stați cuminți, mă duc în vârf, mă dau. Gata, mă, sunt schior. Prima mea zi, primele lecții, direct de sus de la Postăvaru m-am dat. Mi-am plăcut mult tare, dar e atât de greu. Mă dor toate alea, nu mai pot la cât am urcat și-am coborât”, a completat Theo Rose amuzată, în stilul ei caracteristic.