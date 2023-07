Theo Rose, despre creșterea fiului său, Sasha: ”Am găsit schema”

Fosta prezentatoare a emisiunii SuperStar România a discutat despre creșterea fiului său și al lui Anghel Damian. Vedeta de la Pro TV a dezvăluit că a găsit schema ideală care o ajută enorm de când a devenit mamă.

Theo Rose, detalii legat de creșterea băiatului ei, Sasha. Ce plan a descoperit cântăreața

Theo Rose a oferit câteva detalii despre creșterea băiatului ei, Sasha Ioan. Cântăreața a descoperit un plan perfect care are legătură cu mama sa, care se oferă să aibă grijă de cel mic. Femeia vine în București și se ocupă de bebeluș din toate punctele de vedere.

Artista are timp să respire și să se ocupe de alte treburi cât mama sa este în vizită. Iubita lui Anghel Damian le-a spus fanilor că femeia care a născut-o îl adoră pe și mai ales, nu se dă în lături de la a-l spăla sau alte lucruri.

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: «Vezi că vin și eu câteva zile pe la tine, să stau pe la tine», aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit?

Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai… Acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă… Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile.

Trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare… Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă.

După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a spus Theo Rose pe . Cântăreața a mai subliniat că se simte ciudat să iasă din casă de când l-a născut pe Sasha Ioan.

Theo Rose se chinuie să slăbească

Theo Rose a mai dezvăluit că se chinuie cu kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii. Actrița din serialul Clanul purta înainte să afle că va fi mamă măsura 34, însă acum nu o mai încap multe obiecte vestimentare.

A slăbit destul de mult la picioare, doar că în talie lucrurile par să stagneze. de la Pro TV este conștientă că nu are o problemă mare, dar spune că la unele perechi de blugi nu mai poate închide nasturii.