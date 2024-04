Theo Rose, dezvăluiri despre a doua sarcină. Când vine pe lume al doilea copil: ”Anghel e nerăbdător”

Theo Rose a vorbit despre familia pe care și-a întemeiat-o cu Anghel Damian, dar și despre posibilitatea de a o mări în scurt timp. Vedeta a avut de luat decizii importante după ce a născut, ținând cont că prioritățile sale s-au schimbat. A mărturisit și cum arată prezentul pentru ea după moartea Verei Maximilian din Clanul.

Rolul de mamă îi vine mănușă lui Theo Rose

Theo Rose este una dintre proaspetele mămici ale showbizului românesc. , la scurt timp după ce a început o relație cu Anghel Damian, șeful său de pe platourile de filmare ale serialului Clanul.

Astrele s-au aliniat în favoarea noului cuplu, și urmează în viitorul apropiat să facă și nunta, asta pentru Anghel Damian nu a pierdut vremea și a cerut-o de soție pe femeia care l-a făcut tătic.

Dacă acum lucrurile sunt relativ line, Theo Rose a avut de luat decizii importante după ce a născut. A redus drastic numărul de angajamente profesionale, pentru a se putea bucura de timpul cu Sasha și logodnicul său.

„Îmi place foarte tare viața de mamă. Mă distrez mult mai mult, dar ce-i drept am și făcut o schimbare. Primele luni au fost mai grele, din momentul în care am început lucrul din nou. Pentru că au fost toate activitățile astea în paralel și atunci a fost greu. Eram tot timpul tracasată, obosită și nu mai știam pe unde să scot cămașa.

Dar a fost nevoie de lunile alea ca să pot la un moment dat să trag linie și să zic, ‘Stai așa un pic, că eu trebuie să fac o schimbare în programul meu, fiindcă acum avem alte priorități’. Așa că, ușor-ușor am început să-mi organizez programul.

Astfel încât, în mare parte dintre zilele săptămânii să fiu după ora 17.00 să fiu acasă cu copilul meu. Dacă nu chiar toată ziua, am câteodată și norocul ăsta”, a povestit Theo Rose în emisiunea Vorbește lumea.

Vedeta și Anghel Damian, părinți de doi copii cât mai curând

Sasha este un copil cuminte, blând care se dezvoltă rapid. A învățat deja să-și strige părinții, care sunt topiți după el. „E bine Sasha. O să facă 10 luni acum în aprilie. A învățat să bată din palme. Ne strigă, ‘mama’, ‘tata’. A început să gângurească. Ne distrăm. E un copil bun. Nu bolește. Adică la răceală sau așa a trecut bine. Nu e plângăcios fără motiv”, a mărturisit artista.

Prin urmare, Anghel Damian și Theo Rose mai vor copii… Și cât mai repede. Ce-i drept, Anghel Damian este cel care nu mai are răbdare. Însă este un tată cât se poate de implicat, după cum l-a lăudat viitoare sa soție.

„Sasha e de vină pentru asta. A fost o experiență mult prea frumoasă și am zis că… Anghel e un pic mai nerăbdător decât mine. Eu pentru că am trecut prin toate cele, naștere, post partum și asta. Am zis, ‘Bă, hai să-mi dau puțin timp, că nu e chiar așa simplu’. Mai crește puțin băiatul, să ne putem înțelege cu el.

După aia, să dea Dumnezeu să mai fie… Dar Anghel, el ar vrea și acuma. Să facem, nu are nicio problemă. Grădiniță, tată. Îi place și lui foarte tare. Mă ajută. Adică nu-și dorește pentru că e simplu pentru el să facă parte din asta. El participă activ la creșterea lui Sasha.

Merge cu el. Doar el a fost cu Sasha la doctor. Și-a organizat și el timpul. Dacă-mi spune, ‘Acuma am și eu… Trebuie să mă pun să scriu, două ore..’. Da, tată. Eu stau cu copilul. Mama contează în chestia asta”, a mărturisit Theo Rose.

„Mi-am setat un număr de cântări”

Și pentru că timpul în doi este, de asemenea, important, tinerii părinți nu uită de nevoile lor, deși nu au stabilit un program. „Nu ne-am setat nimic, dar acordăm mare importanță chestiei ăsteia. Chiar în weekendul trecut s-a întâmplat să fie liber pentru că am cântat în timpul săptămânii și pentru că mi-am setat un număr de cântări lunar pe care vreau să-l respect tocmai pentru a avea timp pentru familie. Am mers la teatru, am ieșit în oraș. Ieri am fost și l-am văzut în Peretele, la Pitești. Și l-a văzut o sală întreagă și eu în chiloți jucând rolul”, a spus Theo Rose la Pro TV.

De la Vera Maximilian înapoi la Theo Rose

În plan profesional, pe de altă parte, vedeta tocmai a încheiat un capitol important. Filmările pentru Clanul s-au încheiat. Vera Maximilian a murit, iar despărțirea nu a fost una tocmai ușoară pentru Theo.

„Mi-a fost foarte greu. Am fost doi ani în care am mai avut o fată după mine, peste tot. Asta pentru că atunci când nu eram ea, oricum o învățam. Mă gândeam la ea, cum o să fac.

A fost foarte frumos să lucrez la personajul ăsta. Am avut parte și de suport, normal. Dar sunt mândră că a fost primul meu personaj. Și a fost ca Anotimpurile lui Vivaldi Vera pentru mine. Adică a fost în toate felurile, am făcut mai multe personaje în unul. A fost minunat”, a mărturisit artista.

Filmările au durat doi ani, însă Theo Rose a simțit că este pe drumul cel bun abia în sezonul trei: „Eu ca să fiu sinceră, abia din sez0nul trei am început să fiu mulțumită de ce fac, în Clanul. Abia de atunci am început să simt că reușesc să accesez niște lucruri din interiorul meu și să le aduc personajului și m-am bucurat. Că atunci când și tu reușești să vezi o evoluție, e mult mai satisfăcător.

Au fost multe momente frumoase. Dar cred că cele mai frumoase au fost momentele de satisfacție după secvențele care mi-au ieșit și pe care le-am simțit eu. Nu s-a întâmplat de multe ori. Vă spun sincer, sunt vreo trei. Vorbesc foarte serios”.

George Mihăiță a lăudat-o

De mare ajutor pentru Theo Rose au fost și laudele primite de la marele actor George Mihăiță. „O dată mi-a zis cam pe la început. A remarcat o reacție. Nici măcar nu aveam replică. A remarcat că am încasat cumva o replicăm, ceea ce probabil că nu se întâmplă actorilor la început de drum. Și m-a apreciat și aia mi-a dat foarte mare curaj. Pentru că până atunci m-am simțit impostoare pe platou”, a povestit artista.

Acum, vedeta așteaptă noile proiecte în care va juca, în speranța că va mai primi propuneri. „Sper, acum sunt încă atașată de Vera și mi-e greu să cred că o să vină rapid ceva la fel de provocator și de bun. Dar eu sunt deschisă propunerilor. Și am zis, nu pot decât să le promit oamenilor că o să-mi aleg cu atenție următoarele proiecte”, a susținut Theo Rose, în timp ce Shurubel i-a amintit că este greu să se termine cariera sa în actorie, ținând cont că este viitoarea soție a lui Anghel Damian. „Vezi că stai cu omul care face proiectele în casă!”, a subliniat prezentatorul.