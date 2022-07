Theo Rose, fiica lui George Mihăiță în serialul „Clanul” de la PRO TV. Dezvăluiri de pe platourile de filmare: „Fur meserie de la toți”

Dacă 2021 a însemnat succes colosal pentru Theo Rose, 2022 e un an și mai bun! Cântăreața bifează tot mai multe proiecte, iar unele sunt de-a dreptul surprinzătoare, chiar și pentru ea.

Theo Rose face parte din distribuția serialului Clanul de la PRO TV

Finalistă la Bravo, ai stil, prezentatoare a show-ului SuperStar România, jurată la Vocea României și, mai nou… actriță în serialul „Clanul”!

Da, ați citit foarte bine! Theo Rose va juca în noua super-producție de la PRO TV, una care a strâns nume mari din industria artiștilor precum George Mihăiță și Carmen Tănase!

În serialul de la PRO, Theo va avea rolul fetei lui George Mihăiță, iar pentru scenele pe care le filmează se pregătește temeinic. Interpreta mai multor hituri de succes a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cât îi este de greu sau ușor să facă față meseriei de actriță.

Întrebată dacă se identifică mai mult ca actriță sau cântăreață, olteanca a spus, cu modestie, că vrea să rămâne la statutul de muziciană deoarece mai are multă pâine de mâncate să fie considerată actriță cu acte-n regulă.

„Dumnezeu mai știe… Aș rămâne tot la cântăreață, căci actriță sunt la început. Sunt susținută puternic. Toată lumea e alături de mine. Fur meserie de la toți. E o ocazia bună de a învățat de la toată lumea”, ne-a dezvăluit Theo Rose.

Apoi, vedeta PRO TV a zis că a constatat și ea, cu mirare, că reușește să rețină foarte bine textele. Are parte și de încurajări, iar până acum i s-a zis că se descurcă foarte bine pentru o actriță debutantă.

„Învăț zici că fotografiez foile. Am o memorie vizuală foarte bună”

„Am fost surprinsă să văd că rețin foarte ușor textul. Învăț zici că fotografiez foile. Am o memorie vizuală foarte bună. Cumva, ei mi-au explicat… Eu am venit nesigură nefiind conștientă cât de bine știu să facă niște chestii. Talentul mă face să reacționez cum trebuie.

Fac și eu ceva bine, bine pe aici. Vin cu textul învățat întotdeauna. Domnul George Mihăiță e tatăl meu în serial. Nu pot să mă fac de rușine când vin actorii cu textul învățat. N-am cum”, a precizat Theo Rose pentru FANATIK.

Pentru că are tot mai multe lucruri de făcut, iar ea nu e taman cea mai organizată persoană din lume, Theo și-a luat oameni în echipă care o ajută să nu rateze nimic: spectacole în țară, evenimente, filmările la Vocea României etc.

Cum a depășit stările de anxietate de care s-a plâns în repetate rânduri

„Timpul meu nu e foarte organizat. Acum am în echipă oameni care țin foarte bine calendarul. Mă anunță: vezi că mâine de la ora cutare ai aia. Seara am spațiu pentru odihnă, să dorm alea 8 ore. Dacă nu dorm, sunt obosită. Mi-a fost rău de câteva ori.

Am ieșit din stările de anxietate prin muncă. Eu am o imaginație bogată. Nu vrei să știi de câte ori am murit în mintea mea. Trebuie să am o ocupație constantă, altfel o iau razna”, a continuat Theo Rose.

Producția „Clanul” este adaptată după scenariul serialului turcesc „Icerde” („Intrusul”). Denis Hanganu, Marian Olteanu, Carmen Tănase, Jojo, Șerban Pavlu și Vladimir Drăghia, printre alții.