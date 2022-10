Theo Rose și bunica sa, dans nebun pe masă. Momentul a fost filmat și face senzație

Vedeta de la Pro TV și bătrâna au fost în centrul atenției, după ce au fost protagonistele unui dans nebun pe masă. Momentul a fost filmat și face senzație pe rețelele de socializare, acolo unde artista este foarte activă.

Theo Rose, dans alături de bunica sa, pe masă. Cum au apărut la un concert

Theo Rose nu-și ascunde familia în care a crescut și vorbește destul de des despre părinți și de rudele sale. Recent, frumoasa șatenă a apărut alături de , cu care a făcut senzație la o petrecere. Cele două au dansat pe masă.

ADVERTISEMENT

Femeia, pe care cântăreața o numește „mamaie” a fost sufletul petrecerii, în ciuda vârstei sale. Nu a ținut cont de nimic și a dansat cu nepoata sa, show-ul fiind apreciat de toată lumea.

Momentul s-a petrecut într-un local unde câștigătoarea de la Bravo, ai stil! Celebrities a susținut un concert. Membrii familiei sale nu au lipsit și i-au fost aproape.

ADVERTISEMENT

„Ce vă spuneam… mamaie e viața mea”, a scris Theo Rose pe pagina de Instagram, legat de videoclipul cu bătrâna.

Theo Rose, mândră de familia în care a crescut

Theo Rose este tare mândră de în care a crescut și de la care a învățat foarte multe lucruri. A avut o copilărie modestă, dar cu toate astea susține că nu i-a lipsit nimic pentru că nu avea cu cine să se compare atunci.

ADVERTISEMENT

„În copilărie am fost mai zăpăcită decât ceilalți doi frați ai mei, adică nu am fost cumințenia pământului. În schimb față de generațiile actuale, eu am fost un copil care nu a cerut niciodată nimic.

Mie îmi rămâneau chestii de la frații mei, dar nu am cerut, asta mi-a spus și mama. Știam că nu sunt posibilități, dar aveam strictul necesar acasă, nu duceam lipsă, plus că nici vecinii mei nu aveau.

ADVERTISEMENT

Eu nu aveam la cine să văd nu știu ce jucărie pe care să mi-o doresc. La școală am fost un copil bun și nu am încercat să forțez ce nu mi-a plăcut. Dacă nu îmi plăcea ceva nu învățam”, spunea acum ceva timp artista, conform .