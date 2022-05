Jurgen Klopp, probleme cu Thiago Alcantara înainte de start! După încălzire a anunțat că nu poate juca, apoi s-a răzgândit

Piesă importantă în angrenajul lui Klopp, Thiago Alcantara s-a accidentat în ultima rundă a Premier League. Nu s-a antrenat, dar germanul l-a luat în lot și l-a anunțat în formula de start pentru . După ce a părăsit ședința de încălzire s-a vorbit despre o recidivă. Dar în cele din urmă a început meciul.

Thiago Alcantara este un om cheie la mijlocul terenului pentru Liverpool și planul tactic al lui Jurgen Klopp, lucru pe care germanul l-a menționat în repetate rânduri.

Nu este singurul aspect important. Este și un jucător care și-a trecut deja în cont Liga Campionilor în două rânduri. Mai întâi cu FC Barcelona, iar apoi cu Bayern Munchen.

Thiago i-a dat însă mari emoții lui Klopp. La meciul cu Wolverhampton (3-1), din ultima rundă de campionat, a ieșit la pauză. Aceasta după ce reușise să dea pasa de gol la reușita de 1-1 a lui Mane.

Acuzase dureri la călcâi. Iar imaginile din partea a doua arătau că suferă serios. Este și motivul pentru care nu a fost implicat în procesul normal de pregătire al echipei.

Însă Klopp l-a luat la Paris și l-a introdus în formula de start. Însă, la încălzire, a simțit dureri. Precum cele date de cârcei. A plecat la vestiar și s-a vorbit despre înlocuirea sa cu Naby Keita.

🚨 – Thiago is INJURED! Naby Keita replaces him. [via ]

