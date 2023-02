Tiberiu Căpușă, virulent după ce a fost eliminat de Andrei Chivulete în Rapid – Chindia 2-0: ”Înainte de meci mi-a zis să am grijă”

”Centralul” a fost . După ce i-a acordat două cartonașe galbene lui Căpușă, a dictat un penalty discutabil pentru gazde la 0-0, transformat de Marko Dugandzic.

Andrei Chivulete, acuzat după eliminarea lui Tiberiu Căpușă în Rapid – Chindia 2-0

La finalul meciului Rapid – Chindia 2-0, din etapa a 27-a din SuperLiga, fundașul oaspeților Tiberiu Căpușă, care a fost eliminat în minutele de prelungire din prima repriză, a pus tunurile pe arbitrul Andrei Chivulete.

”Am auzit mai devreme că meciul a fost decis de mine, vreau să-l corectez pe cel care a zis, a fost decis de arbitrul Chivulete, nu de mine. A fost al doilea meci consecutiv în care-mi dă două cartonașe galbene. Înainte de meci, domnul Chivulete mi-a spus: ‘Ai grijă, Căpușă!’

La ce să mă aștept? Că-mi dă galben sau roșu? Nici n-am intrat pe teren și mă avertizezi că-mi dai roșu? Doar dânsul face chestia asta. A fost aut clar pentru noi înainte de faultul meu. Au fost faulturi, dar noi am rămas în 10 oameni și am plătit, am pierdut”, a declarat Căpușă.

Căpușă îl acuză pe Chivulete că l-a vânat

”Vă dați seama că nu am vrut să-l lovesc. Nu am vrut să iau cartonaș galben, să-mi las echipa în inferioritate. E vina mea, ok, îmi asum că am făcut acele faulturi, dar înainte de al doilea fault, a fost clar aut pentru noi.

Greșim, greșim, dar cine plătește? E frustrant pentru că am pierdut un meci în care puteam face mult mai mult 11 la 11. Nu pot s-o diger. Îmi spune înainte de meci să am grijă. De ce fix mie? Am luat doar două cartonașe galbene în atâtea meciuri, în afară de cele două din această seară.

I-am spus că a fost aut clar pentru noi, a auzit toată lumea, numai dânsul nu a auzit. Nu cred că a ținut cu Rapid, m-am legat doar de al doilea cartonaș galben, pentru că nu trebuia să-l dea”, a mai spus Tiberiu Căpușă, după .

Arbitrul Andrei Chivulete a ieșit din nou față, de această dată la întâlnirea Rapid – Chindia 2-0. ”Centralul” a acordat un penalty discutabil pentru echipa lui Adrian Mutu la mijlocul reprizei secunde din care Dugandzic a deschis scorul.

Partida Rapid – Chindia însemnat u după o pauză de 4 luni cauzată de o accidentare. Dorind să aducă forțe proaspete în teren la scorul de 0-0, antrenorul Adrian Mutu l-a aruncat în joc pe francez în minutul 58, în locul lui Alexandru Ioniță.