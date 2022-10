Tiberiu Georgescu, managerul echipelor CSU ASE Superbet, interviu pentru FANATIK. Cum s-au creat super loturile pentru Campionatul European de Șah, unde campioana României a luat medalie

La open, campioana României a avut o distribuție stelară, în frunte cu legendarul Vishy Anand, de cinci ori campion mondial. Iar echipa feminină, al cărei căpitan a fost chiar Tiberiu Georgescu a adus o prețioasă medalie de argint.

GM Tiberiu Georgescu, campion al României la șah clasic în 2018, managerul echipelor CSU ASE Superbet, a oferit un interviu pentru FANATIK. Cu sprijinul Fundației Superbet, clubul CSU ASE, altfel unul de mare tradiție pentru șahul românesc, a reușit să treacă la următorul nivel.

După titlurile naționale la feminin și open, din luna septembrie, a urmat prestația excelentă de la . Cu o echipă plină de vedete, așa cum nu s-a mai văzut pentru un club din România, CSU ASE Superbet a fost în centrul atenției la Mayrhofen, Austria, unde s-a desfășurat competiția. Campioana României a terminat pe locul 6 la open și a luat medalie de argint la feminin.

Prima întrebare, pe care sunt sigur că și-a pus-o toată lumea. Cum au decurs negocierile pentru ca Vishy Anand, o adevărată legendă a șahului, să joace pentru CSU ASE Superbet, campioana României.

– Alături de parteneri foarte puternici, cum este Fundația Superbet, lucrurile au fost puțin mai ușoare. Fundația Superbet a organizat etape de Grand Chess Tour, deja a lucrat cu jucători de top și avea o relație cu domnul Anand. În momentul în care aceștia l-au contactat, a fost de acord să facă parte din echipa noastră. A contat foarte mult și că în România sunt planuri mari legate de șah, iar dumnealui este la curent cu proiectele noastre și a fost bucuros să se asocieze.

Dommaraju Gukesh, noua senzație a șahului mondial, a fost de asemenea în echipa folosită de CSU ASE Superbet în categoria open

De asemenea, ați avut și senzația de la ultima Olimpiadă de Șah, Dommaraju Gukesh. A fost o recomandare făcută de Anand pentru tânărul jucător indian?

– Nu. În momentul în care am primit OK-ul pentru acest proiect eu eram la Chennai, la Olimpiadă. Chiar în aceeași zi am contactat 30 de jucători și antrenori cu care dorim să colaborăm în viitor. Gukesh a fost unul dintre ei. De fapt, inițial am luat legătura cu antrenorul echipei India 2, Ramesh, pe care l-am rugat să mă pună în legătură cu jucătorii lui. Ulterior am avut un meeting cu tatăl lui Gukesh. Mi-a plăcut foarte mult de el și de băiat, de modul în care abordează șahul și bineînțeles de cât de puternic este la tabla de şah.

Deci chiar tu ai purtat negocierile cu Gukesh, mă gândesc că tot tu ai fost și cel care a discutat cu Gabriel Sargissian.

– Cu majoritatea jucătorilor eu am discutat direct, cunoscându-i pe mulți dintre ei de la tabla de joc sau de la diverse evenimente. În plus, mi-a fost mai ușor și pentru că mă aflam la Chennai, la Olimpiada de Șah.

În privința lui Rapport bănuiesc că lucrurile au fost destul de clare, mai ales că el urmează să joace pentru România, nu?

– Da, el joacă deja pentru România. A fost foarte mult ajutat de către Superbet, deci nu exista vreo îndoială că Richard va face parte din echipă.

Tiberiu Georgescu: “Obiectivul, atât al clubului cât și al Fundației Superbet, este creșterea șahului românesc”

La Bogdan Deac a fost o trecere rapidă. El v-a fost adversar, celor de la CSU ASE Superbet, până cu câteva zile înainte, în SuperLiga, unde a jucat pentru CSM Iași.

– Noi ne-am dorit, mai ales la masculin, ca echipa să fie construită pe un schelet românesc. Practic având cinci jucători pe lista României sau cu pașaport român, lucrurile au fost clare. În primul rând suntem o echipă românească, acesta este un proiect al României, nu neapărat al clubului ASE sau al Fundației Superbet. Obiectivul, atât al clubului cât și al Fundației Superbet este creșterea șahului românesc. Jucătorii români aflaţi la alte cluburi au înțeles asta și au acceptat imediat să joace sub formă de împrumut pentru noi, de asemenea cluburile lor au fost foarte deschise, respectiv CSM Iași 2020 pentru și Vados Arad pentru Dieter Nisipeanu. Comunitatea șahistă a înțeles că este o oportunitate pentru România, iar celelalte cluburi nu doar că nu ne-au încurcat, ba chiar ne-au ajutat și s-au bucurat când le-am spus despre acest proiect.

Spune-mi și cum s-a creat această echipă feminină, pe care tu ai condus-o, în calitate de căpitan, spre medalia de argint la această competiție.

– Inițial, echipa feminină nu era în plan. Dar fiind și anul femeilor în șah, am insistat să avem o echipă reprezentantă şi la feminin, lucru pe care l-au susținut şi partenerii noștri. Singura problemă a fost că am început să discutăm foarte târziu și a trebuit să o construim în câteva zile. Am început de la Irina Bulmaga, cea mai puternică jucătoare din România. Am continuat cu Jovanna Rapport. Pentru că Richard era deja în echipa masculină și era natural să o avem și pe ea, era pregătită pentru deplasare. Ulterior am dorit să întărim echipa pentru a avea șanse la medalii. Inițial era și Alessia Ciolacu, dar aveam doar voie cu cinci reprezentante, nu șase cum am fi sperat.

Tiberiu Georgescu, interviu pentru FANATIK. A explicat cum s-a creat echipa care a luat medalie de argint la feminin

– Am adus-o pe Ekaterina Atalik, și ea este deja de doi ani în echipa noastră și lângă am invitat-o pe Dinara Saudakassova, o jucătoare foarte bună din Kazahstan, care este și ambasador UNICEF și pe care o respectam și o apreciam de mult timp. Ultima a fost surpriza, asul din mânecă, Marsel Efroimski. Spun surpriză pentru că nu este o jucătoare foarte cunoscută în raport cu nivelul ei. Se apropie de 2500 ELO, este o jucătoare foarte bună, foarte agresivă. Cu o atitudine excelentă față de echipă. Înainte să vină la competiție mi-a spus ‘nu mă interesează pe ce masă joc, nu contează niciun detaliu. Pentru mine primează echipa si sunt fericită că m-ați invitat. Doar să îmi spuneți pe ce masă joc ca să încep pregătirea’.

Chiar aici voiam să ajung. A fost o strategie asta? Ea are cel mai mare ELO, dar a jucat toate meciurile pe masa 4.

– Da, a fost o strategie pe care am mai aplicat-o în trecut – să pun la ultima masă un jucător foarte bine cotat. Psihologic vorbind, când joci pe ultima masă te aștepți să ai un adversar mai puțin remarcat. În momentul în care vedeau jucătoarele de la ultima masă că înfruntă chiar jucătoarea cu cel mai mare ELO din echipa noastră erau deranjate. De asemenea, Marsel fiind foarte agresivă, a fost “asasina echipei”. E greu să faci multe puncte pe masa 1.

A avut și o partidă în care a pierdut, chiar cea împotriva campioanelor. A greșit ceva în deschidere.

– Două aspecte de menționat. Fiind o jucătoare foarte agresivă, când nu are inițiativa își asumă uneori riscuri mai mari decât ar trebui. Și, în al doilea rând, în acea zi pur și simplu nu a fost ea. A luat o decizie strategică rea, inexplicabilă din punctul ei de vedere. Și după a fost greu să mai revină. A și consumat multă energie pentru a rămâne în joc. Marsel a câștigat masa 4, a avut 5 puncte și jumătate din 7. Înseamnă foarte mult, am avut adversari puternici din primul tur.

Tiberiu Georgescu, managerul echipelor CSU ASE Superbet: “Am avut parte de o echipă grozavă. Au avut o atitudine excelentă față de turneu”

Și Irina a făcut câteva meciuri impresionante la prima masă, contra unor adversare de calibru.

– A luat câteva decizii absolut remarcabile. Spre exemplu în meciul contra celor de la Odlar Yurdu realizează la un moment că dacă nu face ceva dinamic, strategic va fi “împachetată” cum zicem noi. Găsește o serie de mutări absolut excepţionale, cinci mutări la rând foarte grele. Ajunge să stea și mai bine, probabil că dacă avea nevoie de victorie ar fi continuat. Dar a acceptat o remiză prin repetare pentru a securiza victoria echipei.

În general am avut parte de o echipă grozavă. Au avut o atitudine excelentă față de turneu, față de colegi. Jobul meu a fost mult ușurat de comportamentul lor. În una din zile o jucătoare mi-a spus că se simte rău, e bolnavă. Am analizat datele problemei și am discutat și cu celelalte fete și am ajuns la concluzia că trebuie să joace chiar și în aceste condiții. I-am spus decizia mea, a înțeles. Mi-a zis că nu e nevoie să îi explic raţionamentul, are încredere și dacă aceasta e decizia nu mai avem ce dezbate.

A fost un nivel ridicat în competiția feminină și cu jucătoare foarte apropiate valoric și ca ELO

– Da, a fost favorita numărul 1, Monaco, o echipă foarte puternică. Dar mai departe, favoritele 2, 3, 4 și chiar și 5 eram foarte apropiate ca nivel valoric.

Ivan Sokolov, căpitanul CSU ASE Superbet la categoria open: “Dorim să avem o colaborare pe termen lung cu dânsul”

Revin un pic la masculin, unde ați avut un căpitan de asemenea foarte cunoscut în lumea șahului, pe Ivan Sokolov. La el cum s-a ajuns?

– Cu domnul Sokolov am început discuţia la Chennai. Dorim să avem o colaborare pe termen lung cu dânsul. Este chiar căpitanul echipei Uzbekistan, câștigătoare la Olimpiadă. Este o legendă, cu victorii la mai mulți campioni mondiali, inclusiv la domnul Anand.

Ce urmează pentru CSU ASE Superbet? Vom mai vedea nume la fel de spectaculoase și în următoarele competiții?

– Noi așa ne dorim. Sperăm ca să continue. Și să ne sprijine să facem înaltă performanță în următorii ani. Sunt convins că România va mai avea astfel de rezultate. Din discuțiile cu partenerii știu că vor să ducă șahul românesc foarte sus. Chiar devenind capitala europeană și de ce nu mondială a șahului! Este clar că este un momentum în șah, în care s-au întâlnit mai multe deziderate. O susținere fantastică din punct de vedere financiar, logistic și așa mai departe. O și o comunitate șahistă dornică de a progresa.