 „Tigrul” din pat! Tiger Woods se laudă cu o colecție impresionantă de… femei

Eldrick Tont Woods s-a născut pe 30 decembrie 1975 în orășelul Cypress din comitatul Orange, California, fiind singurul copil al unui cuplu format dintr-o mamă thailandeză și un tată afro-american. De mic copil, tatăl său, ofițer în US Army, i-a spus „Tiger” (Tigrule), în onoarea unui fost coleg și prieten de-al său din armată cu acest nume.

De la părintele său a învățat să joace golf, dovedind un talent ieșit din comun încă de pe la vârsta de 8 ani, când a apărut pentru prima dată la televizor, la cunoscutul matinal „Good Morning, America!”.

A început să joace golf la nivel profesionist în 1996, a intrat în Liga Profesionistă Americană în 1997, a ajuns „Number 1”, s-a căsătorit în octombrie 2004, cu modelul suedez Elin Nordegren, cu care se iubea de mult timp, au făcut doi copii, toate bune și frumoase…

Slalom printre succese, eșecuri și… amante!

…Până când, pe la începutul anului 2009, atât cariera sa, cât și viața de familie au suferit schimbări dramatice. A început să piardă la golf, a pierdut-o și pe Elin după ce presa tabloidă a dezvăluit că o înșela.

150.000.000 de dolari l-a costat pe Tiger Woods divorțul de Elin Nordegren

Viața lui Tiger s-a desfășurat de atunci sinusoidal, încununată de o revenire neașteptată anul trecut: pe 14 aprilie 2019 a câștigat U.S. Masters, prima victorie majoră după aproape… 11 ani! A fost al cincilea titlu Masters, a 15 victorie majoră a carierei sale. Pe 6 mai a primit „Presidential Medal of Freedom” din partea lui Donald Trump, care a evidențiat în discursul său capacitatea lui Tiger de „a se lupta ca un tigru pe terenul de golf și voința neobosită de a câștiga, câștiga, câștiga”.

Și viața din afara terenului de golf a fost la fel de bogată în „trofee”, cucerite, spune presa americană, nu numai de averea sa considerabilă, ci și de „averea” sa naturală, cu care a fost „dotat” din naștere…

FANATIK vă prezintă numai o mică parte a celor mai frumoase femei care i-au „animat” viața amoroasă „tigrului” Tiger Woods.

Loredana Jolie: model Playboy și moderatoare TV de succes a unei emisiuni de educație sexuală, născută în Sicilia, care a dezvăluit într-o carte despre Tiger, „Lessons from the Good Time Girl to Champion”, cât de „înzestrat” este acesta și ce-i place cel mai mult la o femeie: să o sărute din cap până-n picioare…

Rachel Uchitel: hostess la clubul de noapte Tao din Las Vegas.

Jamie Jungers: manechin de lenjerie intimă, care i-a fost alături lui Tiger în perioada grea prin care a trecut la moartea tatălui să, în 2005.

Cori Rist: „Sexul cu Tiger era pasional și strălucitor ca niște artificii. Îi plăcea să mănânce fructe glasate și să se uite la desene animate după…”

Lindsey Vonn e cea mai mare campioană all time la schi alpin, cu recordul de victorii, 82, la Cupa Mondială în cariera sa de 19 ani (2000-2019). A fost căsătorită 3 ani cu Tiger.

Theresa Rogers: iubita cea mai „rezistentă”. Relația cu Tiger s-a întins, la propriu și la figurat, de-a lungul a 5 ani. Poreclită „Puma”, conform spuselor prietenilor, „l-a învățat tot ceea ce trebuia să știe pentru a fi un mare amant”.

Joslyn James, Holly Sampson și Davon James: trei vedete porno cu care Tiger a cheltuit „numai” vreo 500.000 de dolari, incluzând aici și sumele cu 5 zerouri date ca să nu dea „din casă” după consumarea „pasiunilor” în doi, trei sau patru… Holly nu s-a abținut și a dezvăluit că partida de sex cea mai lungă cu Tiger a durat 45 de minute…