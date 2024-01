TikTok ar putea fi interzis în România. Decizia autorităților vizează anumite categorii. Despre cine este vorba

Autoritățile române se gândesc să interzică aplicația TikTok pentru angajații statului. Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Pavel Popescu, a spus pentru că există dovezi clare că aplicația ar folosi datele într-un mod negativ.

Este TikTok o problemă de siguranță națională?

De asemenea, Pavel Popescu le recomandă oamenilor să nu instaleze aplicația. El consideră că aceasta reprezintă o și că ar fi mai bine să nu mai existe pe telefoanele angajaților statului.

„Le recomand tuturor românilor să nu își instaleze TikTok. Există dovezi clare că acea aplicație folosește datele într-un mod negativ. Tik Tok este o problemă de siguranță națională. Este o aplicație nu doar nocivă, dar mai mult de atât, există dovezi tehnice că datele se duc și sunt folosite în niște servere de alte guverne. În România, pe acest subiect au existat niște recomandări foarte clare cu privire la folosirea acestei aplicații”, a spus vicepreședintele ANCOM.

Având în vedere că mai multe state au decid să interzică aplicația pe telefoanele angajaților statului, Pavel Popescu consideră că acest lucru ar trebui implementat și de România. Însă decizia se poate lua la nivel politic.

„Cu siguranță. Este o decizie care se ia politic, care nu mă privește în momentul de față. Ce pot să vă spun este că avem nevoie de curaj”, a mai declarat vicepreședintele ANCOM, pentru Digi24.ro.

Pavel Popescu a mai adus în discuție și o inițiativă legislativă a senatoarei Nicoleta Pauliuc prin care minorii sub 16 ani ar putea avea acces la platforme de tip social media doar în baza unui acord explicit exprimat de părinţi.

„Avem nevoie de curaj si mai mult decât orice argument tehnic, vă spun ca tată, că platformele sociale s-au transformat într-o mare de content aproape imposibil de manageriat. Și nu doar Tik Tok-ul. În condițiile în care eu ca tată îmi deschid o aplicatie, în condițiile în care eu nu am o lege, știu că este în discuție cea cu privire la consimțământ și salut această initiațivă legislativă a fostei mele colege Nicoleta Pauliuc, trebuie să ai o vârstă în condițiile în care contentul arată cum arată, adică un copil care are dexteritatea de a face absolut orice pe internet are parte de content sexual foarte explicit pe orice platformă, nu mai vorbesc de limbajul explicit”, a mai spus Pavel Popescu pentru sursa citată.

Pavel Popescu a ținut să precizeze faptul că ANCOM nu poate închide site-uri și nici nu poate interveni peste ce se scrie în mediul online: „Nu avem putere și nici bază să dăm site-urile jos. ANCOM nu închide site-uri peste noapte, nu dă jos postari din online”.

Lista țărilor care a interzis utilizarea TikTok

Mai multe țări și regiuni au decis că TikTok ar putea reprezenta un pericol pentru oameni. Iată cum arată lista:

Instituțiile Uniunii Europene: Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul UE

Belgia

SUA

Canada

Regatul Unit

India

Taiwan

Pakistan

Afganistan.