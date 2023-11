”Țiriac nu vine la Dinamo pentru că e băiat deștept”. Fanii ”câinilor” nu mai văd ”luminița”

Mitică Dragomir a explicat de ce nimeni nu pare dispus să investească bani în fotbal, că e vorba de Dinamo sau de alte echipe: fotbalul te duce doar în pierdere și îți scurtează viața cu 5 ani, atunci când ești investitor. Excepție ar face cluburile din Premier League, care ar câștiga bani doar pentru că ”sunt listate la bursă”.

”Țiriac nu vine la Dinamo pentru că e băiat deștept”

În direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Dumitru Dragomir de ce nu vine alături de Dinamo un personaj cu bani de calibrul lui Ion Țiriac. ”De ce nu vine Țiriac la Dinamo? E dinamovist, are trecut dinamovist”, s-a întrebat Horia Ivanovici, însă răspunsul primit nu-i poate mulțumi pe fanii ”câinilor”

ADVERTISEMENT

” , care sunt miliardari. Țiriac e băiat deștept, de asta nu vine. De deștept, că dacă ar fi bolovan ar veni la Dinamo. Pentru ce să vină? N-ai stadion, n-ai echipă, ai suporteri, atât”, a explicat Mitică Dragomir. Mai mult, Oracolul FANATIK a transmis că echipele care au suporteri fanatici scurtează viața unui patron cu cel puțin 5 ani.

”Suporterii scurtează viața cu cel puțin 5 ani. Țiriac ar putea să țină 10 Dinamo. El e manager bun, ar putea să facă treabă bună. Și Badea dacă ar veni. Dacă nu te înjură lumea nici nu ai valoare, credeți că pe Gigi nu-l înjură? Să am eu 1 euro în buzunar câte înjurături ia și Gigi”, a declarat, sigur de cele spuse, Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac driblează elegant subiectul Dinamo

Acum un an, în direct la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, Ion Țiriac dribla extrem de elegant orice întrebare referitoare la preluarea clubului Dinamo București. ”Cum să o ajut? Nu-mi permit să spun că fac echipă la Dinamo cum nu mi-am permis să spun că fac echipa națională în ’72, când voiau să fiu ministru al sportului.

Nu știam să fac o echipă! Dar ce vreau să vă spun este că nu pot să mă bag la fotbal, este o altă meserie! Nu înțeleg cum am ajuns și la fotbal în halul ăsta, nu înțeleg. Mă doare rău de tot! Am fost milițian, am mâncat o pâine de acolo 20 de ani”, declara Ion Țiriac. Așadar e evident că miliardarul nu are nici cea mai mică intenție să piardă nici măcar 1 milion de euro pentru fotbal.

ADVERTISEMENT

Asta, deși miliardarul în vârstă de 84 de ani are o avere de 2 miliarde de dolari. În acest context, cei de la Dinamo așteaptă cu mari emoții această iarnă, când oficialii clubului trebuie să facă rost de câteva milioane de euro pentru a întări echipa și pentru a se asigura că Dinamo nu ajunge din nou în liga secundă.

este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

De ce nu vine Țiriac la Dinamo