Titularul Universității Craiova și-ar fi anulat cununia pentru națională: „Nu ai cum să nu mergi”

Laurențiu Popescu traversează o formă de invidiat în poarta Universității Craiova, iar titularul „alb-albaștrilor” își dorește să fie în lotul echipei naționale în viitorul apropiat. Acesta a mărturisit că și-ar fi anulat cununia din pauza competițională pentru a fi în lotul „tricolorilor” cu Belarus și Andorra.

Laurențiu Popescu, titularul Universității Craiova, și-ar fi anulat nunta pentru națională: „Este ceva extraordinar, nu ai cum să nu mergi”

Laurențiu Popescu și-a câștigat locul în primul „11” al prin paradele care i-au salvat în multe partide de „alb-albaștrii”. Portarul se așteaptă la o partidă de excepție pe stadionul „Ion Oblemenco” cu Petrolul Ploiești și implicit la cele trei puncte.

„Ne așteaptă o partidă foarte grea, dar am avut timp să pregătim acest meci și ne dorim foarte mult să câștigăm. Ne simțim foarte bine și am pregătit meciul acesta. Este foarte important că am avut o apărare foarte bune până acum și sper să continuăm la fel pentru că este important.

Am făcut un pas important în viață, ne-am bucurat de el dar a trecut și acum ne gândim la meciul de duminică. Nu m-am gândit nicio clipă că o să vină momentul acesta. Am continuat, să mă antrenez și am fost și împrumut, m-am gândit tot timpul la antrenamente și dacă o să am o șansă să profit de ea”, a declarat tânărul portar.

s-a căsătorit în pauza competițională, însă mărturisește că și-ar fi amânat cel mai important eveniment din viață pentru un loc în lotul lui Edi Iordănescu. Cei trei portari pe care s-a bazat selecționerul cu Belarus și Andorra au fost Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Florin Niță.

„Probabil că da (n.r. urma un împrumut în iarnă), nu mai știu atunci la ce mă gândeam. Am sperat tot timpul la șansa mea, mă bucur că a venit acel moment, am profitat de el și acum profit de șansa oferită. Anulam cununia pentru că echipa națională este ceva extraordinar, este o mândrie și nu ai cum să nu mergi.

Nu mă gândesc doar acolo (n.r. la echipa națională), mă concetrez pe ce am aici de făcut. Cu siguranță o să vină cu sete, este un stadion cu un public frumos și când vin aici cu siguranță își doresc să câștige”, a încheiat Laurențiu Popescu.

Universitatea Craiova, fără Nicușor Bancu cu Petrolul! Cine va fi căpitan

Nicușor Bancu este suspendat pentru confruntarea cu Petrolul Ploiești, iar banderola de căpitan va merge pe brațul lui Alex Mitriță. Dragoș Bon a mărturisit că „Piticul Atomic” este următorul pe lista din vestiarul Universității Craiova după „Bancone”.

„Este jucătorul nostru exponențial, absența lui este o pierdere pentru noi și un avantaj pentru Petrolul. Sper că cine va intra pe teren să se ridice la așteptările noastre și să facă o partidă bună ca să putem câștiga și fără Nicușor.

Alex Mitriță este al doilea căpitan al echipei, asta a fost și în jocurile de pregătire și în ultimul amical când Nicușor a fost la echipa națională. Nu este niciun secret, Alex Mitriță este unul dintre căpitani noștri”, a declarat Dragoș Bon.