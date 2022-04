“TJ Miles, mi se pare că eşti un caracter veninos”. Critici după ultima ediţie Survivor România

Fanii Survivor România au lansat numeroase critici după ultima ediție a reality show-ului de la Pro TV. Mulți au criticat reacția lui TJ Miles la adresa lui Relu Pănescu.

Critici după ultima ediţie Survivor România

În ediția difuzată marți, 19 aprilie 2022, TJ Miles și Mari Fica au fost ceilalți concurenți nominalizați, dar au reușit să se salveze.

După ce Daniel Pavel a anunțat că Relu este cel care părăsește competiția, Ionuț Popa a zâmbit, vizibil satisfăcut, iar TJ Miles le-a spus colegilor că oricum acesta nu avea nicio șansă să rămână în competiție în continuare.

“Ce mare surpriză (n.r. că Relu a fost eliminat)? Adică n-avea nicio șansă. Mamă, e săptămâna noastră.”, le-a spus TJ Miles coechipierilor.

Internauții l-au felicitat pe Relu pentru felul în care și-a luat rămas-bun de la colegii săi și i-au criticat pe TJ Miles și Ionuț Popa pentru felul în care au reacționat.

“Relu, respect! Maturitatea se reflectă în eleganța mesajului și atitudinii cu care te-ai despărțit de coechipieri! Tinerii mai au de învățat! TJ…mi se pare că ești un caracter mic, veninos! Ionuț… urâtă reacția de bucurie și satisfacție! Rămasul TJ vă va mușca în curând mâna!”;

“Sunt curioasă dacă Ionuț la 50 de ani ai lui Relu ar face față la Survivor cum a făcut Relu, cre’ că într-o săptămână s-ar întoarce în patru labe acasă, valabil și pentru Mari si TJ…”;

“Doamne, ce susținători are TJ ăsta, oricum nu-i pasă de nici unul din colegi și urmărește doar interesul de a rămâne cât mai mult în concurs, poate își mai deschide un garaj, ca oricum din cel cu care se laudă este al tatălui lui, el având un mic procent, ferească Dumnezeu, ce oameni care nu vad caracterul infect al lui Big-blană.”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii de pe

Relu Pănescu, pus la zid de TJ Miles

l-a criticat pe Relu Pănescu pe motiv că ar plânge prea mult, însă acesta din urmă a spus că este doar problema lui. Și Mari Fica este de părere că Relu se victimizează prea mult.

“Plângi foarte mult și foarte ușor. Mi se pare că uneori, când plângi, mai rău îți faci psihic. (…) Eu te iubesc și te apreciez ca om, dar câteodată trebuie să înveți să fii mai tare.”, i-a spus TJ Miles coechpierului său.

“A spus că îl fac să se simtă prost, dar e strict problema lui personală.”, a spus Relu despre reacția lui TJ Miles.

Înainte de a-și lua rămas-bun de la ceilalți concurenți, Relu Pănescu a ținut să spună câteva cuvinte despre experiența sa de trei luni în competiție. Acesta a spus că a învățat să aprecieze mai mult mâncarea și că pleacă acasă cu multe lecții.

„Prin prezența mea aici, am ajuns să apreciez cel mai mult mâncarea. Am ajuns să apreciez că în viața de zi cu zi sunt persoane care trăiesc în aceste condiții. În toată viața mea nici măcar o zi n-am trăit în așa condiții. Sunt multe lecții cu care plec acasă. E fantastic, e incredibil ce am putut să trăiesc aici”, a spus Relu Pănescu după ce Daniel Pavel a anunțat că el este cel care părăsește competiția.