Tom Cruise, apariție surprinzătoare la premiera noului film Top Gun. Actorul a pilotat un elicopter

Tom Cruise (59 de ani) și-a făcut apariția la filmul Top Gun: Maverick pilotând un elicopter. Mai multe staruri de la Hollywood au venit la premiera filmului în San Diego, California.

A fost lansat , la mai bine de 30 de ani de la lansarea celui original. Tom Cruise i-a surprins pe toți cu apariția sa memorabilă la premiera filmului.

Actorul a venit pilotând un elicopter și a aterizat pe portavionul USS Midway, în San Diego. Tom Cruise a ținut să le mulțumească fanilor și a avut de spus cuvinte de laudă la adresa colegilor săi din distribuția filmului.

Continuarea clasicului din 1986 reprezintă o realizare importantă pentru actor și pentru restul echipei.

“Vrea cineva să vadă un film într-un cinematograf? Hai să o facem! (…) Acest moment a sosit, să-i văd pe toţi, fără măşti. E destul de epic. (…)

Filmul înseamnă foarte mult pentru mine, pentru cariera mea, pentru studio şi pentru public.”, a transmis Tom Cruise, notează .

este din nou Pete Mitchell “Maverick”, protagonistul filmului Top Gun: Maverick, din distribuția căruia mai fac parte actorii Miles Teller, Monica Barbaro, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powel și Jon Hamm. De altfel, Cruise a jucat rolul principal și în filmul original Top Gun, lansat în 1986.

