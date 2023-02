Toni Greblă, favoritul celor de la PSD la șefia AEP. Va fi responsabil de finanțarea partidelor

Toni Greblă, actualul prefect de București, ar urma să ajungă să conducă Autoritatea Electorală Permanentă, dacă propunerea PSD, susținută de UDMR, va fi acceptată. AEP a rămas fără șef după demisia forțată a lui Constantin Mituleţu-Buică.

Toni Greblă, favorit să ajungă șef la AEP

PSD a transmis, conform , că Toni Greblă, cel care e printre altele dublu pensionar special și unul dintre cei care a încercat să încalce embargoul impus Rusiei e propunerea oficială a partidului pentru această funcție importantă.

. Toate aceste scandaluri nu-i deranjează pe cei din PSD, susținuți de UDMR și minoritari, care ar dori să-i acorde lui Greblă șansa de a gestiona banii destinați partidelor prin AEP.

Fostul președinte al AEP, Constantin Mitulețu-Buicu, a demisionat după ce Parchetul a fost sesizat de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), acuzându-l că și-a favorizat în mod clar cumnata pentru a fi angajată în instituția condusă în acel moment.

să facă afaceri cu Rusia, via Turcia, deși exista un embargou impus imediat după invadarea Ucrainei. ”Împreună cu alte persoane, suspectul Toni Greblă a constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a iniţia raporturi comerciale (exporturi de produse agro-alimentare) pe linia România – Federaţia Rusă, cu interpunerea Turciei, pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargou unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană”, transmiteau procurorii.

Cu toate acestea, Greblă a fost achitat la Înalta Curte. Greblă are două pensii speciale, precum și o indemnizație oferită printr-o ”lege specială” dar și un Mercedes GLC. Cel puțin asta arată declarația de avere depusă la începutul lunii mai a anului 2022.

A doua ”indemnizație” specială ar fi banii pe care-i primește ca revoluționar, ”onoare” pentru care beneficiază și de un loc de veci gratuit. În total, conform declarației de avere, Toni Greblă câștigă aproximativ 27.000 de lei pe lună.

Între timp, Toni Greblă are ”războaiele” sale cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Dan îl acuza pe Greblă că va face demersuri legale pentru ca permite construcția de blocuri în zonele istorice din București. ”Va fi liber la blocuri între case în întreaga zonă istorică”, se plângea Dan.

În replică, Toni Greblă i-a transmis că nu are nici cea mai mică intenție să facă acest lucru. ”Nu am ce să atac în instanță refuzul lui de a pune la dispoziția prefectului, conform cu obligația legală pe care o are, actele pe care i le solicit pentru a-mi exercita controlul de legalitate. În instanță, în sensul acesta voi fi nevoit să mă adresez, dar nu am cum să o fac luni pentru că nu știu dacă acele PUZ-uri sunt legale, originalul adoptat în ședință trebuia să fie de atunci în arhiva Primăriei Capitalei”, a transmis Toni Greblă.