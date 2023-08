Toni Petrea, despre viitorul său după U Cluj – Dinamo 1-1: “Am rămas uimit”

în etapa cu numărul 4, scor 1-1. Toni Petrea și jucătorii universității sunt nemulțumiți de rezultatul meciului și cred că ar fi trebuit să ia toate cele 3 puncte cu echipa din București. Antrenorul clujenilor a vorbit despre obiectivele de la Universitatea Cluj.

Analiza lui Petrea după egalul cu Dinamo

Chiar dacă a ieșit mai nervos de pe teren la finalul meciului, antrenorul de la U Cluj a venit mult mai calm interviu și a oferit analiza sa asupra meciului. Toni Petrea a fost nemulțumit de pierderea celor 2 puncte, însă este mulțumit de atitudinea jucătorilor săi și speră ca echipa să evolueze și să-și rezolve problemele din apărare.

“Am pierdut 2 puncte, care ne-au scăpat printre degete. Prima repriză am jucat destul de bine. Am avut o ocazie imensă pe care nu am fructificat-o și la 2 minute am primit gol. Am intrat în dezavantaj la pauză, dar am avut puterea să revenim. Repriza a doua ne-a aparținut în totalitate și am reușit să egalăm.

Din păcate am suferit la finalizare și nu am putut să mai înscriem. Trebuie să luăm lucrurile bune, faptul că am revenit, că am crezut în noi și ne-am creat multe ocazii. Trebuie să fim mai concentrați la finalizare.

A fost un carambol acolo la Miron și a sărit mingea. Mai mult decât un fault nu avea ce să facă acolo, dar era destul de riscant și putea lua roșu. Când ne apărăm nu trebuie să ne apărăm doar în patru, trebuie să ne apărăm cu toții.

În momentul în care doi sau trei jucători nu fac ce trebuie se dereglează sistemul și apar situații de superioritate pentru adversar în careu. Aceste lucruri se sparg în capul fundașilor, dar nu este vorba doar de ei, ci de tot sistemul. Daca nu face toată lume ce trebuie mecanismul se strică și apar alte situații.”, a declarat Toni Petrea după egalul cu Dinamo.

Obiectivul îndrăzneț și lotul puternic de la U Cluj

Toni Petrea a vorbit despre obiectivul îndrăzneț de la U Cluj, dar și despre lotul puternic pe care îl are sub comanda lui: “Trebuie să înțeleagă că acum sunt la Universitatea Cluj și că aici se dorește să se facă performanță. Obiectivul nostru sunt locurile 7-9. Pentru U Cluj, ținând cont de sezonul trecut, este un obiectiv normal și îndrăzneț.

Cu toții trebuie să înțeleagă că aici este necesar să formăm un grup unit. Nu mai joacă numele sau ce trofee au câștigat sau pe unde au fost. Aici trebuie să alcătuim o echipă care să câștige.”

Presiune pe umerii lui Toni Petrea

La finalul interviului, Toni Petrea a vorbit despre următorul meci cu Oțelul Galați, dar și despre zvonurile asupra plecării de la U Cluj. Fostul antrenor de la FCSB sau FC Botoșani a explicat și reacția conducătorilor de la Universitatea Cluj.

“Așa puteam să zicem și de Dinamo care nu avea niciun punct. Nu este niciun meci ușor. Devine ușor dacă ți-l faci tu prin maniera pe care o arăți în teren și ce faci acolo. Uneori nu ai șansă, dar e important ca atunci când se termină jocul, toată lumea trebuie să se gândească că a dat maximul. Nu poți câștiga mereu toate jocurile, dar e importantă atitudinea și asta vor să vadă și suporterii noștri.

La fel cum și eu am rămas uimit, așa au fost și cei din conducerea clubului după ce s-a speculat. Nu am primit niciun ultimatum. Se dorește ca echipa să joace, să câștige meciurile și să acumulăm cât mai multe puncte pentru a ne îndeplini obiectivul.”, a spus Toni Petrea.

Reacția lui Daniel Popa la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-1

Daniel Popa a fost marcatorul celor de la U Cluj. Atacantul a vorbit despre și susține că a fost un meci bun făcut de ambele echipe. Cu toate astea, jucătorul Universității crede că puteau câștiga partida de la Mediaș. În cadrul interviului de după egalul cu dinamoviștii, Popa a vorbit și despre zvonurile legate de Toni Petrea.

“Suntem foarte supărați pentru că meritam mai mult. În a doua repriză am avut mai multe ocazii și daca eram mai atenți puteam marca și al doilea gol. În rest, cred că a fost un meci frumos, plăcut ochiului. S-a jucat un fotbal pe contre și a fost un meci bun. Am revenit după o perioadă foarte grea, în care am fost foarte mult accidentat și nu m-am antrenat tot cantonamentul. Mă bucur că am înscris, dar aș fi fost mai fericit să câștigăm.

Sincer eu nu prea am citit despre asta, am auzit ceva doar. Eu mă concentrez pe jocul meu, pe antrenament, la fel cum fac și colegii mei. Tot timpul la echipele de tradiție și la echipele bune sunt zvonuri. Chiar și după o etapă sau două se aude tot timpul că pleacă jucători sau antrenori. Eu am lucat cu mister. E un antrenor foarte bun și cu siguranță în următoarele etape o să arătăm mult mai bine.

A fost un meci pe contre și în multe momente eram singurul, era normal pentru că sunt atacant și eram sus. Am văzut că nu aveam cui să-i pasez și am dat la poartă, pentru că altă soluție nu aveam. Pe parcursul jocului cred eu că toată lumea a urcat, m-au susținut și au fost aproape de mine.”, au fost reacțiile lui Daniel Popa.

În etapa cu numărul 5, Universitatea Cluj o va întâlni pe Oțelul Galați în deplasare. Partida va avea loc sâmbătă, 12 august, de la ora 18:30. U Cluj este pe locul 9 cu 5 puncte obținute după două egaluri, o victorie și o înfrângere.