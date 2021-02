Toni Petrea, mesaj clar pentru Florinel Coman: „Nu scrie nicăieri că trebuie să joace 90 de minute!”

Toni Petrea a avut un mesaj pentru jucătorii de la FCSB la finalul partidei cu Clinceni, tehnicianul declarând că punctele sunt cele mai importante într-o perioadă în care bătălia pentru titlu în campionatul intern se ascute.

FCSB a pierdut pe teren propriu confruntarea cu Academica Clinceni, singurul gol al partidei fiind marcat de Mladen Jutric, în minutul 60. „Roș-albaștrii” nu au mai pierdut un meci în Liga 1 din decembrie, anul trecut, când CFR s-a impus cu 2-0.

Tot clujenii sunt cei care pot profita de acest pas greșit al rivalilor, iar în cazul în care se vor impune în deplasarea de la Botoșani, devin lideri în clasament, la două puncte avans de FCSB.

Toni Petrea, mesaj pentru jucători după înfrângerea cu Clinceni: „Pe mine mă interesează punctele”

Toni Petrea a analizat la finalul partidei jocul prestat de echipă, a oferit credit adversarilor pentru modul în care s-au organizat, dar a atras atenția și asupra necesității de a acumula cât mai multe puncte în această perioadă: „Am făcut o partidă mai puţin reuşită, am suferit la capitolul agresivitate. Am abuzat de acţiuni individuale. N-am reuşit să avem o dinamică mai bună, în ciuda terenului bun.

Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut în continuare. Ştiam că e o echipă care se apără foarte bine şi care e periculoasă la fazele fixe. Nu am reuşit să marcăm, deşi am avut oportunităţi. Din minutul 60 nu s-a mai jucat fotbal, au jucători cu experienţă care ştiu să rupă jocul.

Jucătorii vor să facă prea multe, vor să arate, să demonstreze… Le-am spus că jocul colectiv e cel mai important ca să destabilizăm o apărare aglomerată. Se face prin joc colectiv, rapid. Pe mine mă interesează punctele, să marcăm mai mult. Nu marcăm pe cât ne dorim. Jocul nostru are de suferit, nu fructificăm ocaziile”, a declarat Toni Petrea la finalul meciului cu Academica.

Toni Petrea explică schimbarea lui Coman: „Nu scrie nicăieri că un jucător trebuie să joace 90 de minute”

Tehnicianul lui FCSB a explicat și schimbările din timpul partidei, și a făcut referire la perioada mai slabă prin care Florinel Coman trece: „Am mizat pe omogenitatea lui Cristea şi Miron, am vrut să vedem nivelul lui Haruţ. Florinel Coman a avut nişte tenative nereuşite şi am considerat să-l schimbăm. Nu are de ce să-şi piardă din încredere. Am discuţii cu el, analizăm situaţii.

Îşi doreşte foarte mult, dar va avea mai multe realizări. Poate are un mic blocaj să spunem aşa. Nu scrie nicăieri că un jucător trebuie să joace 90 de minute. Pe mine mă interesează ce facem noi, să acumulăm cât mai multe puncte până în play-off.

Următorul meci cu Dinamo va fi unul diferit, fiind un meci de cupă, dar orgoliile vor fi la fel de mari. Sunt câteva meciuri şi poţi câştiga un trofeu, vom trata serios meciul”, a mai adăugat Petrea.

