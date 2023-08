Toni Petrea, mesaj pentru fanii care i-au cerut demisia: “Nu țin de scaun!”

Toni Petrea nu are liniște. anul trecut, acum fostul antrenor de la FCSB nu reușește să îi mulțumească nici pe fanii de la U Cluj.

Probleme pentru Toni Petrea la U Cluj

Toni Petrea ar putea pleca de la echipa ardeleană după etapa viitoare. GSP anunță că pentru el derby-ul local cu CFR Cluj va fi decisiv, conducerea echipei urmând să îi analizeze situația.

, fanii i-au cerut demisia. ”Nu vreau să comentez, e părerea lor, le-o respect, eu încerc să îmi fac treaba”, a spus Toni Petrea, după meci, despre scandările fanilor.

”Chiar nu vreau să-mi consum energia să mă gândesc la așa ceva (n.r. la plecare). Au fost cazuri și când au fost schimbări antrenori înainte de începerea campionatului.

În fotbalul românesc nu mă mai surprinde nimic. Am discutat (n.r. cu cei din conducere), dacă nu mai sunt mulțumiți, eu nu țin de scaun”, a mai spus fostul antrenor de la FCSB, după meciul cu Oțelul Galați.

În orice caz, antrenorul de 48 de ani nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi în disputa cu Oțelul Galați. Acesta a fost abătut, spunând că ar fi vrut ca elevii săi să fie mult mai inspirați la finalizare. A tras și un semnal de alarmă către conducere, spunând că e nevoie de întăriri.

”În prima parte am controlat jocul. Am dus mingea aproape de poartă. Repriza a doua a fost mai echilibrată. Apoi am primit un gol, asta este situația. Bine că am revenit și am înscris din penalty.

Mi-aș fi dorit să fim mai inspirați. A fost un meci, cu intrări bărbătești, dar cred că rezultatul este echitabil. În anumite momente mi se pare că s-au judecat diferit anumite faze. Știam că arbitrul lasă jocul mai liber. Am atenționat jucătorii.

Ducem mingea aproape de careul advers, dar finalizăm prea puțin. Asta îmi dă de gândit. Tot timpul e nevoie de noi jucători. Mai e nevoie de ceva întăriri”, a spus Toni Petrea.

Toni Petrea are o medie de 1.2 puncte pe meci la U Cluj. Fanii sunt nemulțumiți de rezultatele echipei, mai ales după perioada de transferuri avută de ardeleni, care au adus mai multe vedere. Chindia Târgoviște și FCSB sunt celelalte echipe din CV-ul celui ce a mai fost secund la Al-Wasl, Al-Wahda, Litex, Al Hilal, FCSB, Concordia Chiajna și FC Snagov. Din 2011 până în 2020 a fost secundul lui Laurențiu Reghecampf.