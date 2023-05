Toni Petrea pune retrogradarea Chindiei pe seama problemelor financiare: „Puteam să dau și eu bir cu fugiții!”

Chindia Târgovişte a retrogradat după patru sezoane petrecute pe prima scenă. Ironia sorţii face ca echipa să cadă la finalul primului meci disputat pe teren propriu în tot acest interval: 2-2 cu Voluntari, pe noul stadion.

Toni Petrea pune retrogradarea Chindiei pe seama problemelor financiare

anul trecut cu FCSB după o remiză cu Voluntari. În acest sezon, cu Chindia Târgovişte, a retrogradat după acelaşi scor, în faţa aceleiaşi echipe. Antrenorul pune retrogradarea pe seama problemelor financiare:

„Cum putem fi? Supărați, dezamăgiți. Din păcate, nu am reușit mai mult. Am făcut cadou două goluri și apoi alte oportunități. Repriza a doua am jucat mai bine, am înscris de două ori, însă nu am avut puțină șansă pe final să mai înscriem.

Când am preluat echipa, era pe ultimul loc, cu 3 puncte, nu pre mulți ne dădeau șanse. Dar jocul nostru și rezultatele anterioare venirii mele au fost destul de bune și echipa a crescut și în joc și a urcat și în clasament.

Dar în acest play-out am avut și probleme în special din cauza accidentărilor numeroase. La fiecare joc, am acut cel puțin câte un accidentat. Azi l-am băgat pe Neguț în repriza a doua, deși nu e total refăcut, a insistat și apreciez asta.

Prea multe nu am ce să le reproșez, nu doar în seara asta, au făcut cât au putut. Dar sunt momente în viața unei echipe pe care noi nu le-am valorificat”.

„Sunt probleme financiare, probabil că vor mai fi!”

„Bineînțeles (n.r.: au contat probleme financiare și cele cu stadionul), dar e tardiv să mai vorbesc. Am învățat din asta, dar nu vreau să mai comentez multe, despre problemele financiare care au fost, sunt și probabil că vor mai fi.

Eu vreau să cred că da (n.r.: că s-a jucat pe teren), am auzit ce s-a întâmplat la Pitești, dar nu vreau să fac supoziții. Vreau să cred că echipele care au ajuns la baraj au ajuns pe merit”, a .

„Nu știu (n.r.: cât va atârna retrogradarea în CV), pentru mine contează, deși când am venit, echipa avea șanse minime. Puteam să dau și eu bir cu fugiții cu câteva etape înainte, dar nu am făcut-o, în ciuda problemelor.

Am avut și susținerea băieților, am încercat, dar nu s-a putut. Eu îmi termin contractul la finalul acestui sezon. Asta este, probabil că cei care hotărăsc destinele echipei trebuie să se gândească mai bine la o strategie de viitor”, a mai spus antrenorul Chindiei.