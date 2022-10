Toni Petrea și-a luat revanșa cu stil în fața lui Adi Mutu. Fostul tehnician de la FCSB, lăudat pentru planul tactic: „Fotbal mai calculat”

Cu două victorii în tot atâtea meciuri de când a preluat-o pe Chindia Târgoviște, Toni Petrea este pe val. Un fost internațional apreciază schimbările pe care tehnicianul le-a adus la echipa dâmbovițeană.

Basarab Panduru: ”Chindia arată total diferit”

Chindia Târgoviște nu a fost victimă sigură în duelul cu Rapid 2-1. Dâmbovițenii i-au luat tare pe giuleșteni și au deschis repede scorul, reușind să domine .

Prima repriză a fost la discreția gazdelor, iar în actul secund, tot Chindia a fost cea care a știut să anuleze elanul oaspeților care au preluat inițiativa în căutarea egalării.

”Trebuie să spun că m-a surprins Chindia, arată total diferit, altfel de fotbal, parcă mai calculat. Şi-au dat seama că întâlnesc o echipă puternică, au stat bine în teren”, a comentat Basarab Panduruu, la .

Fostul internațional a criticat tactica aleasă de Adrian Mutu pe care o consideră falimentară. Giuleștenii au intrat în jocul gazdelor care au știut să țină de rezultat până la final.

”După ce face Sefer 2-1, pare că Rapid are putere să egaleze. Dar, deodată, se schimbă jocul Rapidului şi nu în bine. În loc să joace, au trimis toţi jucătorii pe linia de fund a Chindiei şi doar pase lungi.

Am mai văzut să îl trimită pe Săpunaru în ultimele minute, dar să începi din minutul 60 doar minge lungă… au făcut ce a vrut Chindia. De ce au jucat aşa? O să auzim că erau două vârfuri în teren şi de aceea. Dar, dacă tot ai douî vârfuri în teren, centrezi din margine, nu trimiţi minge lungă.

Cred că e prima dată când văd Rapid să facă atâtea minute altceva decât ce făcea până acum. E adevărat că ieşiseră Ioniţă, Costache şi Sefer, dar, dacă dai minge lungă, faci ce vrea Chindia”, a concluzionat Panduru.

Toni Petrea a schimbat sistemul de joc din mers și i-a ieșit

În startul partidei de la Ploiești, Chindia s-a năpustit spre careul advers și a căutat să înscrie repede, pentru a-și putea etala ulterior jocul defensiv, la rezultat. Mutu a făcut două schimbări în minutul 36. după un eșec cu Rapid, a răspuns prompt și a fost mutarea câștigătoare.

”În minutul 35, când am văzut că au introdus doi atacanți, am schimbat sistemul. Aveam și ceva probleme, Boldor fiind avertizat. După pauză am simțit presiunea, dar în prima parte am dominat”, a explicat Toni Petrea.

Chindia Târgoviște a obținut în fața Rapidului prima victorie din actualul campionat, dar rămâne pe ultima poziție a clasamentului cu doar 6 puncte acumulate.