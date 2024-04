Tony, noul antrenor de la Poli Iași, face o promisiune importantă după egalul cu FC U Craiova: „Echipa asta va rămâne în prima ligă!”

. Antrenorul nu a reușit să câștige în Copou împotriva echipei lui Adrian Mititelu, însă promite marea cu sarea.

Tony, primele concluzii după debutul pe banca lui Poli Iași: „Am avut 5-6 oportunități să dăm gol”

: „A fost un meci greu, ca toate care vor fi până la sfârșitul campionatului. Nu mi-a plăcut cum am intrat echipa, nervoasă, normal, nu mi-au plăcut primele 20 de minute, de asta am făcut schimbare”.

Antrenorul în vârstă de doar 43 de ani consideră că Iașiul merita victoria: „După schimbare, echipa a crescut, cred că am avut 5-6 oportunități să dăm gol, dar, din păcate, nu am avut noroc, nu am avut noroc nici la ultima fază, din greșeala noastră.

Cred că pentru numărul de ocazii pe care le-am avut, meritam să câștigăm. Trebuie să luăm tot ce a fost pozitiv, nu am luat gol, mergem înainte”.

Tony a comentat lupta pentru evitarea retrogradării în SuperLiga: „Am mare încredere”

e convins că play-out-ul se va juca până la final: „E greu, toate echipele se luptă să rămână în SuperLigă. Noi trebuie să o luăm meci cu meci. Ce mi-a plăcut a fost că, după schimbare, a avut curaj, a luptat, sunt mândru de băieți pentru asta.

Am vrut 3 puncte, am câștigat unul, mergem încet, încet așa. Echipa asta a fost învățată de un an jumătate să joace într-un sistem, nu cred că poți să schimbi într-o săptămână, o să vedem”.

Tony chiar le promite jucătorilor, conducerii și ieșinilor că nu Poli nu va retrograda: „Băieții au luptat, asta a fost cel mai important, caracterul echipei. Azi ne odihnim, vedem de mâine. Azi mergem acasă, stăm cu familile, și asta e important, starea psihică.

Eu nu am familia aici, merg acasă, vorbesc cu staff-ul. Dar vom lupta până la sfârșit și fac o promisiune: echipa asta va rămâne în Superligă! Am mare încredere în băieți, fac această promisiune”, a mai spus tehnicianul la .

Poli Iași e pe locul 13 în SuperLiga după trei etape din play-out cu 18 puncte și în acest moment are merge la baraj. Moldovenii au un punct peste FC U Craiova 1948 și Dinamo, respectiv patru peste FC Botoșani, ultima clasată.