Top 5 drumuri de vis din întreaga lume. Pe ce loc se află Transfăgărășanul

Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, însă sunt și alte șosele de vis care străpung lanțuri muntoase și care oferă priveliști ce te lasă fără cuvinte. Iată care sunt cele mai interesante astfel de drumuri de pe întreg globul, între care se regăsește și șoseaua ce străbate Munții Făgăraș, în apropiere de cel mai înalt vârf din România, Moldoveanu.

Șoseaua de pe Coasta Amalfitană a Italiei, drumul construit de pe vremea romanilor

Italia nu duce lipsă de peisaje care să te lase cu gura căscată. Șoseaua care străbate Costa Amalfitană este unul dintre drumurile pe care trebuie neapărat să le parcurgi. Se desfășoară pe aproximativ 80 de kilometri și oferă nenumărate zone sinuoase, tuneluri și viaducte care se traduc într-o experiență de condus de neuitat.

Zona prin care trece drumul a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în 1997, subliniind astfel valoarea regiunii în care te găsești. Drumul este străjuit de către Marea Tireniană, în vreme ce pe cealaltă latură se desfășoară unele dintre cele mai impresionante peisaje ale peninsulei italiene. Ai ocazia să vezi construcții din vremuri de mult apuse, dar și îmbinări ale vechiului cu modern. Toate sunt desfășurate de-a lungul unor peisaje naturale de mare valoare.

Șoseaua Vârful Chapman: 9 kilometri de drum în buza Oceanului Atlantic

Cu toate că are doar 9 kilometri lungime, șoseaua care străbate pereții aproape verticali ai muntelui Chapman, oferindu-ți o vedere spectaculoasă către Atlantic, este considerată una dintre cele mai spectaculoase din întreaga lume. Drumul a fost săpat în munte între 1915 și 1922. La vremea respectivă, a fost considerat o mare realizare inginerească. În anii ’90, șoseaua a fost închisă, în urma unor căderi de pietre care s-au soldat cu decese.

Abia în 2005, drumul a fost redeschis, în varianta cu plată. A fost închis iarăși, câțiva ani mai târziu, după ce au fost identificate mai multe zone periculoase, care încă aveau nevoie de consolidare. Din 2009, drumul este din nou practicabil. Aici au loc și două evenimente sportive importante, Maratonul celor Două Oceane și Turul Ciclistic al Cape Town.

Șoseaua Karakoram, unul dintre cele mai înalte drumuri pavate din lume

Șoseaua Karakoram este un drum deosebit care face legătura între Pakistan și China. Construcția sa a început în 1962, iar drumul a fost dat în folosință publicului în 1978. Remarcabilă este altitudinea la care ajunge această șosea: 4.714 metri. Datorită dificultății construcției și peisajelor pe care le străbate, șoseaua Karakoram a primit titlul de ”a opta minune a lumii.”

În ultimii ani, drumul a devenit o destinație de nișă pentru turiștii dornici de aventură. Situația politică din Pakistan s-a îmbunătățit, astfel că mai mulți turiști internaționali se încumetă acum să străbată țara. Un element specific al acestui drum îl reprezintă cele peste 50.000 de petroglife și alte construcții artistice realizate în stâncă. Unele datează încă de acum 3.000 de ani. Au fost realizate de către invadatori, comercianți și alți oameni care s-au găsit traversând aceste meleaguri. Este recomandabil ca drumul să fie practicat primăvara sau toamna. Iernile sunt foarte aprige, iar lunile iulie și august sunt marcate de sezonul musonic.

Drumul 1, șoseaua care încercuiește Islanda

Drumul 1 din Islanda este ”drumul de căpătâi” al țării insulare. Merge în cerc împrejurul statului și face legătura între cele mai importante orașe. Se desfășoară pe o lungime de 1.322 de kilometri și oferă acces rapid la majoritatea obiectivelor turistice ale Islandei. În plus, ai fi pe șosea și în orice direcție ai privi. Datorită specificului său, Drumul 1 reușește să fie o atracție extrem de importantă atât pentru turiști, cât și pentru localnici. Mulți oameni își organizează excursii care străbat această șosea.

Șoseaua este, în mare parte, una cu o bandă pe sens. Sunt, însă, diverse porțiuni unde se circulă într-un format 2+1 sau chiar 2+2 (în apropierea capitalei Reykjavík, de exemplu). Există și aici diverse porțiuni dificile, care traversează zone muntoase și unde sunt serpentine. Drumul este practicabil în mare parte din timp, însă șoferii trebuie să consulte în permanență informațiile transmise de către autorități.

Transfăgărășan: unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din întreaga lume

Transfăgărășanul este, fără doar și poate, o adevărată comoară pentru România. Lucrările au început în decembrie 1969, la , și au durat până în 1974. Drumul a fost finalizat cu o întârziere de aproximativ un an, pe fondul dificultăților enorme întâlnite pe parcurs. A fost un efort colosal posibil datorită sacrificiilor făcute de mii de militari și alți angajați veniți pe șantier din diverse colțuri ale țării. Mulți au plătit chiar cu viața pentru a duce la bun sfârșit proiectul. Cu toate că prin specificul alpin al zonei, s-ar fi putut lucra în condiții normale doar câteva luni pe an, din ”dispoziție” s-a lucrat pe tot parcursul anului, inclusiv iarna.

Pe Transfăgărășan se găsește și cel mai lung tunel din România, care are o lungime de 887 de metri. Dispune de iluminat electric, de trotuar (util turiștilor în zilele foarte aglomerate din zona Bâlea) și de ventilație naturală. Pe de altă parte, drumul în sine nu are parte de iluminare și nici măcar de panouri reflectorizante. Asta, cuplat cu faptul că șoseaua șerpuiește pe munte cu multe curbe de tip ac de păr, o fac deosebit de periculoasă. De aceea, circulația este întreruptă pe timp de noapte, pentru a preveni accidentele. În plus, drumul este deschis doar câteva luni anual (de regulă, între iunie și final de octombrie, însă intervalul poate varia); condițiile meteo nefavorabile nu permit practicarea sa iarna.

În vremea când trioul Jermy Clarkson, Richard Hammond și James May încă prezentau Top Gear, au avut un episod special cu și despre România. Era imposibil ca aceștia să nu conducă și pe Transfăgărășan. Ulterior, au declarat că este cel mai uimitor drum pe care l-au văzut vreodată. Iar asta nu e deloc departe de adevăr. Trebuie însă să te convingi singur de asta și să dai o tură pe drumul care leagă Muntenia de Transilvania, străbătând muntele la mare altitudine.