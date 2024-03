Top 5 insule Grecia. Aici vei avea un concediu spectaculos cu bani puțini

Top 5 insule Grecia. Grecia este o țară preferată de mulți români pentru a-și petrece vacanțele acolo. Această țară este renumită pentru insulele fascinante și vederile spectaculoase. În afară de Thassos ori Mykonos, insule deja cunoscute de români, în Grecia mai există o mulțime de alte insule superbe, dar care nu sunt atât de aglomerate. În continuare vă arătăm care sunt cele mai frumoase insule din Grecia. Este musai să le vizitați în această vară!

Cele mai tari insule din Grecia, top 5

Grecia este înconjurată de sute de insule, care mai de care mai frumoase și mai . Această țară este fără îndoială cea mai potrivită destinaţie pentru o vacanță de neuitat. Așadar, dacă vreți să vă plănuiți concediul în Grecia și să petreceți clipe de neuitat alături de familie și prieteni, trebuie să treceți în revistă cele mai tari insule din Grecia. Insulele din Grecia sunt preferate de mulți români, mai ales că prețurile nu sunt așa piperate ca în alte țări. Mai jos am făcut un top 5 al celor mai frumoase insule din Grecia. Haideți să vedem care sunt:

Thassos, pământ românesc

. Cunoscută drept și ”insula de smarald”, Thassos este la doar 9-10 ore de mers cu mașina de Capitală. Însă va trebui să luați și feribotul din portul Keramoti sau Limenas. O călătorie către insulă nu durează mai mult de 30 de minute.

Thassos are peste 30 de plaje superbe, însă puteți vizita și satul Theologos, care este considerat capitala culturală a insulei. Puteți face un popas și la bisericile Agia Paraskevi și Agios Dimitros. Un alt sat pitoresc care nu trebuie ratat este Panagia. În plus, singurul lac de pe întreaga insulă este lacul de acumulare Maries, dar acolo nu este permis înotul.

Creta, paradisul elen

Creta este cea mai mare dintre insulele din Grecia și are un litoral imens, de peste 1000 de kilometri. Contrastul dintre mare și munte îi atrage pe cei mai mulți turiști. În plus, această insulă adăpostește Muzeul Arheologic Heraklion, care are o colecţie de artefacte minoice din anul 1800 I. H. Aici se regăsește și Palatul din Knossos, care pe vremuri era centru comercial și cultural.

În plus, nu puteți ajunge în Creta fără să bucurați de delicatesele culinare. Alimentele de sezon, precum peştele proaspăt, măslinele, pâinea de casă şi brânza locală îi atrag ca un magnet pe turiști. În Creta, cina se servește în jurul orei 22:00, așa că aveți la dispoziție toată ziua să vizitați insula.

Santorini, screensaver perfect

Santorini este una dintre cele mai frumoase insule grecești. În plin sezon estival, insula este plină ochi de turiști. Casele albe și albastre care se zăresc pe stânci formează un peisaj de vis. Plajele sunt aglomerate, iar unul dintre cele mai vizitate sate este Aktotiri. Acest oraș străvechi merită de vizitat dacă ajungeți în Santorini!

Corfu, insula cu influențe venețiene

. Situată în Marea Ionică, insula a fost ocupată prima dată de venețieni, francezi și britanici. Unele dintre principalele atracții ale insulei sunt Glyfada, Sidari si Paleokastritsa. Plajele cu nisip fin atrag zeci de mii de turiști anual. Insula poate fi vizitată și iarna, atunci când are loc Carnavalul din Corfu.

Skiathos, locul cu plaje cu nisip fin

Skiathos este o insulă micuță din arhipelagul Sporade, care are doar 12 km lungime. Însă are 69 de plaje cu nisip fin, care oferă varietate și peisaje superbe. Cea mai frumoasă plajă din Skiathos este Koukounaries, un adevărat paradis cu plaje cu nisip fin. Această insulă a fost râvnită de atenieni, spartani, macedoneni, romani, bizantini, venețienii și otomani. Multe urme sunt vizibile și astăzi, mai ales în capitala insulei, Skiathos Town.