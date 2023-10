Torje așteaptă ca Dinamo să iasă din criză: „Îmi pare rău de suporteri”

Gabriel Torje a vorbit despre situația tensionată de la Dinamo. , jucătorul de 33 de ani consideră că șefii din Ștefan cel Mare trebuie să fie trași la răspundere pentru perioada modestă pe care o traversează clubul. , fără gol marcat.

Reacția lui Gabriel Torje despre criza de la Dinamo: „Îmi pare rău de suporteri. Eu am fost înjurat acolo când am jucat rău”

Gabriel Torje a adunat 167 de partide în tricoul lui Dinamo, pentru care a marcat 28 de goluri și a oferit 31 de pase decisive. Extrema dreaptă a recunoscut că Dinamo rămâne echipa sa de suflet.

„Ne vedem fiecare de ale noastre, îmi pare rău de suporteri şi că nu au rezultate. Baftă multă şi sper să facă rezultate cu lotul pe care l-au ales şi îl au acum. Întrebaţi-i pe ei. Eu când am fost acolo am fost răspunzător pentru jocul meu, de ceea ce am făcut pe teren.

Am fost felicitat când am fost bun, am fost înjurat când am fost rău. Dinamo va rămâne mereu în sufletul meu pentru că este echipa la care am jucat cel mai mult”, a declarat Gabi Torje.

Torje, titular în Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-0

Gabriel Torje a bifat a doua apariție în tricoul Concordiei Chiajna în acest weekend. Fotbalistul care va împlini 34 de ani pe 22 noiembrie a fost integralist în victoria formației lui Erik Lincar, scor 1-0 cu CSM Slatina în etapa a 8-a din Liga 2 Casa Pariurilor.

„Sunt tot mai bine după o perioadă lungă în care nu am mai jucat. Această victorie ne apropie de ceea ce ne dorim noi. Să intrăm în playoff şi după vrem promovarea. Este un nivel destul de ridicat din punct de vedere fizic.

Era important să câştigăm. Această victorie ne apropie de ceea ce ne dorim cu adevărat. Ne-am simţit bine din prima zi, mai ales că sunt foarte mulţi colegi pe care i-am făcut.

Ne-am regăsit ca şi la început, ne bucurăm că am reuşit să câştigăm astăzi”, a mai spus Gabi Torje. De asemenea, Gabi Tamaș a fost titular pentru Concordia Chiajna.

Cristian Costin, dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo: „Trebuie să fim mai uniți”

După eșecul cu Oțelul, scor 0-1, Cristian Costin, jucătorul lui Dinamo, a vorbit în premieră despre anumite probleme în vestiarul „câinilor”. Fotbalistul a lăsat de înțeles că există o posibilă lipsă de unitate.

”Este foarte greu, e clar că suntem într-o pasă proastă. Nu marcăm, luăm goluri, e cum nu se poate mai greu. Noi și cu staff-ul trebuie să găsim soluții de ieșire. Nu știe nimeni care e drumul bun, că l-am face.

Vom face tot ce practicăm la antrenament. Astăzi nu am pus în practică. Dacă nu dai gol, nu poți să câștigi. Toți suntem vinovați că nu dăm gol. Trebuie să ne pregătim mai bine, să fim mai concentrați și mai uniți și să încercăm să redresăm corabia.

Fiecare meci o să fie greu pentru noi. Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre motive. Nu mai trebuie să ne uităm în stânga sau în dreapta. Și dacă am fi uniți, pe teren trebuie să se vadă. Aș prefera să nu vorbesc cu niciun coleg, dar să câștig pe teren. Este greu pentru toată lumea.

Am fost în această situație și la Voluntari. Sunt jucători de calitate aici. Ar trebui să alergăm unul pentru altul, să ne dăm peste cap dacă e nevoie. Astăzi am pierdut 0-1. Dacă nu am putut să marcăm, ne-am băgat-o în poartă. Nu este vina lui Neluț Roșu. La înfrângeri se arată adevăratele caractere!”, a declarat Costin.