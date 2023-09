Se dezbină vestiarul lui Dinamo? ”Ar trebui să fim mai uniți!”

”Câinii” au fost cu scorul de 1-0 și continuă să rămână pe penultimul loc în clasament. Înfrângerea a venit în urma unui autogol al lui Neluț Roșu, jucător care la final.

Primele probleme în vestiarul lui Dinamo

În finalul meciului pierdut cu Oțelul, în deschiderea etapei a 11-a din SuperLiga, mijlocașul Cristian Costin a lăsat să se înțeleagă că există mici probleme în vestiarul lui Dinamo, el vorbind despre o lipsă de unitate.

ADVERTISEMENT

”Este foarte greu, e clar că suntem într-o pasă proastă. Nu marcăm, luăm goluri, e cum nu se poate mai greu. Noi și cu staff-ul trebuie să găsim soluții de ieșire. Nu știe nimeni care e drumul bun, că l-am face.

Vom face tot ce practicăm la antrenament. Astăzi nu am pus în practică. Dacă nu dai gol, nu poți să câștigi. Toți suntem vinovați că nu dăm gol. Trebuie să ne pregătim mai bine, să fim mai concentrați și mai uniți și să încercăm să redresăm corabia.

ADVERTISEMENT

Fiecare meci o să fie greu pentru noi. Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre motive. Nu mai trebuie să ne uităm în stânga sau în dreapta. Și dacă am fi uniți, pe teren trebuie să se vadă. Aș prefera să nu vorbesc cu niciun coleg, dar să câștig pe teren. Este greu pentru toată lumea.

Am fost în această situație și la Voluntari. Sunt jucători de calitate aici. Ar trebui să alergăm unul pentru altul, să ne dăm peste cap dacă e nevoie. Astăzi am pierdut 0-1. Dacă nu am putut să marcăm, ne-am băgat-o în poartă. Nu este vina lui Neluț Roșu. La înfrângeri se arată adevăratele caractere!”, a declarat Costin.

ADVERTISEMENT

Dinamo, 4 eșecuri la rând în SuperLiga

Dinamo traversează o adevărată , iar eșecul din meciul cu Oțelul este al 4-lea consecutiv în SuperLiga. Și pentru ca totul să fie cu adevărat dramatic, ”câinii” nici nu au marcat în aceste patru jocuri.

Perioada dificilă pentru formația lui Ovidiu Burcă a început în prima zi a lunii septembrie, atunci când au pierdut de o manieră categorică derby-ul cu Rapid. Giuleștenii au zburdat pe teren și au câștigat fără drept de apel, scor 4-0.

A fost primul moment cu adevărat când a părut că Dinamo nu este o echipă care să poată face față în SuperLiga. Și de atunci au mai venit înfrângerile de pe teren propriu cu FC U Craiova (0-1) și cu Farul (0-2) care au sădit teama.

ADVERTISEMENT

Situația a devenit una ușor disperată, dar s-a sperat că va fi îndreptată odată cu jocul de la Galați. Doar că Oțelul, și ea nou promovată în SuperLiga, a știut mai bine ce vrea de la acest joc și s-a impus cu 1-0 după un autogol a lui Neluț Roșu.