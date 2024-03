”Totul a fost premeditat! Simona Halep tot dopată rămâne, chiar și cu o zi de suspendare!”. Pompiliu Popescu nu crede în nevinovăția lui ”murătură Mouratoglou”, după decizia TAS! Exclusiv

după ce a fost judecat recursul ei la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv din Lausanne. Tribunalul independent care o judecase anterior o suspendase pentru patru ani pe româncă. despre cazul Halep și revine cu o analizare a situației în urma verdictului final.

Pompiliu Popescu crede că ”murătură Mouratoglou” a dus-o pe Simona Halep la TAS

Domnule doctor Popescu, TAS a modificat sancțiunea Simonei Halep.

Așa… Mulți au spus că va scăpa de suspendare.

Nu a scăpat de suspendare, însă reducerea pedepsei e semnificativă.

Sigur, e semnificativă și e în beneficiul ei, dar nu este ca absolvirea de vină, ca anularea dopajului. Dopajul rămâne! Și o zi dacă-i dădea acel tribunal minunat, tot suspendare se chema și tot dopaj era! Așa cum îți spuneam când am mai vorbit, judecarea a fost făcută în jurul probei. Proba rămâne. Că a vrut să ia, că n-a vrut să ia, că i-a dat ”Murătură” ăla, Mouratoglou sau cum îl cheamă… Uite că Tribunalul de la Lausanne a considerat că Simona Halep nu e chiar atât de vinovată, dar a validat faptul că în corpul ei a fost găsită substanța dopantă.

Tribunalul a constatat lipsa intenției. Cum vi se pare?

Atât a luat în considerare, lipsa intenției. Ce bine ar fi dacă și la conducătorii auto s-ar lua în considerare lipsa intenției! Când faci un accident să poți clama lipsa intenției.

Doamne, ferește!

Nu ar fi bine să aibă loc accidente, dar ar fi bine să se țină cont de lipsa intenției, deși acolo e vorba despre o parte vătămată mai direct decât este în cazul Simonei Halep. Aici părțile vătămate sunt indirecte.

”TAS a hotărât în favoarea Simonei Halep și în defavoarea sportului”

Vă referiți la competitoarele lui Halep?

Sigur că da! E bine pentru Halep că i-a fost redusă suspendarea, însă nu o absolvă de dopaj. Asta este esența dopajului, proba.

Ați lucrat cu fotbaliști de la Real Madrid, de la Barcelona. Cum vă explicați o asemenea neglijență?

Nu există nicio neglijență! Nu există neglijență la nivelul ăsta, la banii ăștia! Acolo se învârt milioane de euro! Eu nu dormeam de grijă ca să le pot proteja contractele de sute de mii sau de milioane de dolari pe care le aveau fotbaliștii. Nu dormeam! Și atunci, cum poți să susții tu că o făbricuță de bloc din Canada face nu știu ce supliment? E treaba ei ce face fabrica aia! La banii ăștia pe care îi câștigi, milioane de euro, tu îți permiți să iei mizeriile alea?!

Și cum e posibil?

Asta te întreb și eu, cum se explică treaba asta? E clar că tribunalul ăsta a judecat în funcție de multe criterii și a hotărât în favoarea Simonei și în defavoarea competiției.

Vi se pare că rămâne o pată asupra tenisului?

Da, e o pată pentru competiție treaba asta.

De ce credeți așa ceva?

De la șase ani, patru ani, cât era propus, s-a ajuns la nouă luni. E o diferență foarte mare și TAS tocmai a validat acum nevinovăția, neintenția în a lua o substanță dopantă. De acum poate oricare competitor să ia substanțe dopante și să spună că nu a știut, că a fost fără voia lui și așa mai departe.

”Cu ce e diferit ceea ce i-a făcut Mouratoglou Simonei Halep de autogolul lui Bănel?”

A fost creat un precedent, spuneți.

Sigur! D-aia îți spun că verdictul acesta lovește în acuratețea competiției. În loc să-i facă pe sportivi să fie atenți până la perfecțiune, ei au încurajat ideea de nevinovăție bazată pe lipsa intenției. Păi, viața e făcută să greșești fără vină. Într-o competiție, greșeala neintenționată e sancționată. Bănel Nicoliță, când a dat acasă mingea aia în meciul cu Real Madrid, a vrut să fie autogol?

Da, după o astfel de logică Bănel era nevinovat și el.

Vedeți? Tribunalul din Elveția a lovit în competiție, ceea ce nu este un lucru bun, e un lucru rău. Îi încurajează pe sportivi, ”mergem acolo și declarăm că nu am știut, nu am vrut, ne-a dat Mouratoglou”. Halep zice că va continua procesul cu fabrica aceea. Nicio șansă nu are! O fabrică de suplimente nutritive nu e obligată să eticheteze la nanograme.

Pentru că nu sunt medicamente.

Exact, medicamentul e una, suplimentul e alta.

La medicamente trebuie să scrii ingredientele la nanogram?

Un medicament nu ai voie să-l pui pe piață până când ai dozajul la nanogram, iar formula e stabilă. Un medicament, în fabricare, are linia lui pe care nu mai e produs un altul, tocmai ca să nu existe contaminare.

Pompiliu Popescu: ”Simona Halep va purta ștampila dopingului, chiar și cu verdictul acesta al TAS!”

Credeți că Halep va rămâne cu ștampila aceasta a dopingului în continuarea carierei și după carieră?

Da, o va purta. E un fapt deja făcut.

Există multă lume care deja o consideră nevinovată în urma verdictului TAS.

E o impresie greșită și v-am spus și care sunt consecințele.

Mai e o chestiune stranie: Mouratoglou nu era un om de pe stradă, era un superantrenor care lucrase și cu Serena Williams. Cum a fost posibilă o asemenea gafă a lui?

Nu e nici o greșeală acolo!

Spuneți că a fost premeditare?

Bineînțeles! Ce greșeală să fie acolo? Când zici că te vitaminizezi e o greșeală? Greșeală e când dormi și vine unul și-ți dă una în cap. Sau îți bagă pe gât niște substanțe atunci când ești sub anestezie sau adormit. Aia e greșeală! În cazul acesta poți să spui că nu au calculat corect și că nu s-au așteptat la consecințe. Eu vorbesc numai despre substanța dopantă găsită în corpul ei.

Contează doar substanța, nu și judecătorii?

Da. Așa, poate se mai înființează un tribunal, așa cum au vrut ăia să înființeze liga aia nouă cu Real Madrid, cu Barcelona, și noul tribunal spune ”zero suspendare”, o albește total. Sunt bani mulți care se învârt, iar la TAS sunt tot oameni. Mă înțelegi, da?

Oameni care pot fi influențați, asta sugerați.

Fiecare om e influențabil, e supus greșelii. Dar competiția va avea de suferit. Decizia aceasta din cazul Halep nu a deschis calea către o competiție curată. dimpotrivă.

Se vor putea lega și alții de cazul Halep ca să-și argumenteze nevinovăția?

Sigur că da, nici nu știe ce a luat, habar nu are. Așa vor spune toți. ”Nu sunt vinovat eu, de ce mă suspenzi?”. Or, principiul dopajului nu e ăasta! Principiul dopajului e să nu se găsească în corpul tău o substanță interzisă care îți dă un plus. Ca la ăia din atletism, ai văzut cum își aruncă capetele înainte la linia de sosire? Asta îți dă dopingul.

”Dopingul nu te face campion din nimic, dar îți dă un impuls! Roxadustatul pe care l-a luat Simona Halep îmbunătățește capacitatea aerobă”

Îți dă un plus, un mic avantaj?

Da, dopingul nu te face mare campion în tenis din nimic, dar contează, te ajută.

Substanța aceasta pe care a luat-o Simona contribuia cu ceva?

Bineînțeles, roxadustatul oxigenează, îți dă capacitate aerobă puternică. Dar de ce nu greșesc să ia un narcotic, care e interzis și el?

Narcoticele care sunt?

Sunt foarte multe, sunt folosite în anestezii. Dar nu te ajută ca sportiv.

A existat o listă care a fost publicată la un moment dat. Mulți sportivi, inclusiv Serena Williams, foloseau substanțe interzise în mod obișnuit și puteau face așa ceva susținând că își tratau diverse afecțiuni.

Asta înseamnă că anunță înaintea competiției că în corpul ei poate fi găsită acea substanță. Serena spune că are astm bronșic sau ce o avea ea și primește aprobarea pentru folosirea unei substanțe care altfel e interzisă. Dacă Halep avea un sindrom din cauza căruia nu era în regulă circulația cerebrală, nu i se oxigena creierul ca să poată lua decizii, anunța din timp și că necesita un tratament cu roxadustat pentru șase luni. Și primea un aviz pe care îl prezenta la oricare control doping. Dar Simona Halep a declarat că nu știa nimic, că nu luase nimic. Concluzia: e încurajată nevinovăția în dopaj.

