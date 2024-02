Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, LIVE de la 19:00. România e în prima urnă valorică în divizia C

Toată atenția fotbalului european la nivel de echipe naționale este îndreptată, firesc, spre , competiția organizată în această vară de Germania, cu participarea a 24 de reprezentative de pe continent. Dar joi, 8 februarie, de la ora 19, la Paris, măcar pentru câteva ore, vrând-nevrând trebuie să ne întoarcem privirile și către copilul născut din ideile UEFA de a înlocui perioadele de meciuri amicale ale naționalelor cu o nouă competiție oficială, Liga Națiunilor.

Liga Națiunilor a devenit importantă abia după ce a oferit bilete pentru turneele finale de CM sau de EURO

Evident, meciurile amicale aveau rostul lor, se testau jucători noi, scheme de joc iar majoritatea selecționerilor au început să acorde brusc atenție nou createi Ligi a Națiunilor abia după ce forul european, în încercare disperată de a nu avea un proiect eșuat, a avut geniala idee de a acorda locuri de calificare la turnee finale de CM sau de Euro prin acele semifinale și finale la nivel de fiecare divizie, începând de la divizia B și până la divizia D.

În această situație, după ce a ratat prezența directă la EURO 2020, culmea unde România a fost una dintre țările gazdă, cu patru meciuri jucate la București, trei în grupa C și o partidă eliminatorie, s-au aflat și tricolorii, care însă au pierdut semifinala cu Islanda, ratând ultima șansă de a prinde turneul final, în care ar fi jucat în grupă numai pe Arena Națională!

România, favorita în grupa ei din divizia B, a retrogradat la ultima ediție!

Am început la nivel de divizia C, unde terminând pe locul 2, după Serbia, am căpătat acea oportunitate ratată pentru EURO 2020. Dar UEFA a reorganizat diviziile și următoarea ediție am jucat-o în divizia B, unde am supraviețuit. Ultima ediție a fost tot în divizia B, dar cu o grupă foarte accesibilă, în care eram considerați favoriți: Muntenegru, Finlanda și Bosnia Herțegovina. Și în loc să ieșim primii sau măcar pe doi am retrogradat în divizia C!

Paradoxul a făcut ca după ce ne-am remarcat în sens negativ, deci după un duș de gheață să vină unul foarte fierbinte, calificarea la turneul final al EURO 2024 și încă de pe primul loc, în fața Elveției și a Israelelui. Acum jucăm în divizia C, acolo unde a ajuns, altă surpriză mare, și naționala Suediei.

România, inclusă în prima urnă valorică a diviziei C, alături de Suedia, Armenia și Luxemburg

Din nou se pare că am fi avantajați, prin faptul că , alături de Suedia, Armenia și Luxemburg. Din a doua urnă fac parte Azerbaidjan, Kosovo, Bulgaria și Insulele Feroe, din a treia Macedonia de Nord, Slovacia, Irlanda de Nord, Cipru iar din ultima Belarus, Lituania/Gibraltar*, Estonia, Letonia. Lituania și Gibraltar vor juca în martie un baraj pentru a stabili care rămâne în divizia C și care va juca în Divizia D.

Sigur, la prima vedere majoritatea adversarilor ar părea accesibili, dar avem și un Kosovo, vechea cunostință din preliminariile EURO 2024 din urna 2, Slovacia, colega de grupă la EURO 2024 sau Irlanda din urna a treia și din nou altă națională cu care am jucat în preliminarii, Belarus din urna a patra.

Selecționerul Edi Iordănescu nu va fi prezent la tragera la sorți a grupei de Liga Națiunilor

La Paris nu va fi prezent selecționerul Edi Iordănescu, acesta fiind în proces de refacere după o gripă foarte puternică, în urma căreia a ajuns de două ori la spital. În locul său va fi prezent secundul Ionel Gane. FRF este în stand-by în ceea ce privește continuitatea conlucrării cu Edi Iordănescu după turneul final al EURO 2024, deși este gata să îi ofere noul contract până la final de CM 2026.

Iordănescu nu este încă hotărât pentru ce este mai bine să facă după Euro 2024 și a anunțat că la acest moment cel mai bine ar fi ca toată concentrarea să fie făcută pentru pregătirea temeinică a participării la turneul final din Germania, după aceea putând să se așeze la masa tratativelor.

Noutatea care face și mai interesantă această ediție a Ligii Națiunilor

La această ediție UEFA a venit cu o nouă inovație, care va face competiția mai interesantă. În Divizia B nu vor promova doar câștigătoarele de grupă din Divizia C, ci și echipele care vor termina pe locul 2 au această oportunitate, urmând să înfrunte în meciuri de baraj formațiile de pe locul 3 din grupele din Divizia B.

Dar rolul important pe care îl va avea în continuare Liga Națiunilor va conta pentru stabilirea ultimelor echipe europene calificate la Mondialul din 2026. Cel mai bine clasate 4 formații în competiție, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor intra la meciurile de baraj pentru turneul final, alături de cele 12 echipe de pe locul secund.

Urnele valorice ale Diviziei C

Urna 1: ROMÂNIA, Suedia, Armenia, Luxemburg

Urna 2: Azerbaidjan, Kosovo, Bulgaria, Insulele Feroe

Urna 3: Macedonia de Nord, Slovacia, Irlanda de Nord, Cipru

Urna 4: Belarus, Lituania/Gibraltar*, Estonia, Letonia

Programul meciurilor din Liga Națiunilor

Etapa 1: 5-7 septembrie

Etapa 2: 8-10 septembrie

Etapa 3: 10-12 octombrie

Etapa 4: 13-15 octombrie

Etapa 5: 14-16 noiembrie

Etapa 6: 17-19 noiembrie

Fazele finale ale Ligii Națiunilor vor avea loc în martie 2025