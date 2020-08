Traian Băsescu, despre candidatura la Primărie: ”Nu o să-l ating pe Nicușor Dan. Sunt în competiție cu PSD”

Candidatul PMP la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, a afirmat că principalul său adversar în campanie este candidatul PSD, Gabriela Firea, nu Nicușor Dan, candidatul comun al USR-PLUS și PNL. Pe de altă parte, Băsescu și-a avertizat contracandidații că sunt ”mai optimiști decât trebuie”.

”Fiecare are șansa lui! Sigur, mărimea partidelor îi legitimează pe unii să fie mai optimiști – unii, mai optimiști decât trebuie, dar oricum optimiști”, a declarat Traian Băsescu într-o emisiune la B1TV.

Invitat să precizeze cum se va raporta în timpul campaniei electorale la candidatul susținut de PNL și USR-PLUS, Nicușor Dan, Băsescu a precizat: „Nu o să îl ating pe Nicușor Dan. Nu sunt în competiție cu Nicușor Dan”. Întrebat cu cine e în competiție, fostul președinte a răspuns: „Cu PSD”.

Băsescu îl contrazice pe Nicușor Dan: ”Nu cred în votul util”

Totuși, Băsescu a contrazis teza lui Nicușor Dan potrivit căreia votanții anti-PSD se vor orienta către el deoarece are șanse mai mari să o învingă pe Gabriela Firea.

„Eu am fost unul dintre cei care au inițiat susținerea lui Nicușor Dan, așa că nu îmi rămâne decât să iau notă de părerile dânsului. Eu, însă, am mai văzut campanii cu vot util. Am văzut prea multe la viața mea și prea multe competiții ca să cred numai în votul util. Cei care se păcălesc cu cu această abordare a votului util, trebuie să știe că la votul uninominal lucrurile stau puțin altfel, iar primăria este despre cineva care poate administra Bucureștiul”, a spus Traian Băsescu.

Întrebat dacă nu există riscul ca, în cazul în care va fi ales, să se regăsească în situația din 2000-2004, când a condus Primăria Generală cu un consiliu local ostil, Băsescu a răspuns: „Nu mai suntem la vremea aia. Eu nu mai am niciun interes să am războaie politice cu consiliul. Vă asigur că dacă va rămâne blocat bugetul Capitalei până la terminarea alegerilor, îmi trebuiesc trei ore pentru deblocarea bugetului”.

Actualul europarlamentar a spus că s-a decis să candideze pentru că în București prea multe lucruri au rămas în stadiul în care le-a lăsat el în 2004, când a plecat de la primărie pentru a ocupa funcția de președinte al României.

„N-aș vrea să prezint neapărat un program de primar general, dar sunt prea multe lucruri care au rămas acolo unde le-am lăsat. Uitați-vă la Pasajul Basarab! O construcție formidabilă. Din păcate, s-a terminat de 10 ani pasajul și la piciorul pasajului, când ai coborât din rampă, te oprești în două semafoare, unul ca să întoarcă tramvaiul, iar altul ca să intri în Mihalache. La niciunul nu i-a trecut prin cap să facă un pasaj subteran, să treacă ori traficul de pe Mihalache pe sub intersecție, să nu mai ai semafor când cobori de pe pasaj…”, a exemplificat Traian Băsescu.