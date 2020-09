Transfer surpriză la FCSB! Ştefan Cană a semnat cu “roş-albaştrii” şi a fost prezentat oficial

FCSB a făcut o mutare surpinzătoare pe piața transferurilor și a adus un fundaș central în vârstă de 20 de ani pe numele său Ștefan Cană.

Cum pandemia de coronavirus a afectat lotul roș-albaștrilor, întărirea compartimentului defensiv este o prioritate, titularii Miron și Cristea fiind încă departe de teren după infectarea cu noul virus.

Ștefan Cană a strâns 18 meciuri în sezonul trecut de Liga 2 sub culorile clubului Farul Constanța, acesta evoluând pe două poziții atât fundaș central cât și lateral dreapta.

Ștefan Cană fost internațional U19

Fundașul născut la Pașcani în anul 2000, a început fotbalul în mod organizat la vârsta de 15 ani atunci când a ajuns la LPS Iași sub comanda lui Andrei Marian: “Ștefan Cană este, în primul rând, un caracter extraordinar. A început fotbalul profesionist, în mod organizat, la 15 ani! A recuperat rapid deficitul față de alți fotbaliști prin felul său de a fi. Este un băiat extrem de ascultător, de atent la indicațiile pe care le primește.

Câtă vreme a fost aici, el a stat la internat. Am făcut ce am putut pentru el, pentru că am văzut că vrea. Atunci când vezi că un copil face sacrificii pentru că iubește fotbalul, este normal să încerci să îl ajuți cât poți.” povestea tehnicianul.

A urmat un transfer la academia lui FCSB care l-a propulsat mai apoi la selecționata U19 iar calitătile sale erau evidente: “La capitolul calități aș trece forța și viteză. În plus, are și rezistență bună. Este un băiat foarte generos cu colegii săi, pe teren, acoperă și în stânga, și în dreapta.

Uneori, chiar face risipă de energie așa, încercând să fie peste tot pe teren. În vestiar e genul de băiat care nu face niciodată probleme și pe care coechipierii îl îndrăgesc, pentru că pe Ștefan nu te poți supăra cu ceva!“ era descrierea făcută de cățre Andrei Marian.

În momentul de față Ștefan Cană este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la suma de 125.000 de euro. Jucătorul poate debuta chiar duminică în Liga 1 pentru FCSB în meciul cu FC Argeș.