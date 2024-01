Transferul lui Horațiu Moldovan a trezit la viață suporterii lui Atletico Madrid: “Oblak are cu 10% mai puţine parade”

Atletico Madrid și-a prezentat cu mândrie noua achiziție, portarul român Horațiu Moldovan. Născut în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, Moldovan sosește la Atletico Madrid după o perioadă notabilă petrecută la Rapid.

Suporterii lui Atletico Madrid, încântați de sosirea lui Moldovan

“Are câteva parade strălucitoare. Un portar foarte agil, o pisică. Vedem cum se ghemuieşte, are un joc bun de picior. Mi se pare foarte interesant”, a spus un suporter al lui Atletico Madrid.

“Asta (n.r. parada dintr-un meci cu Farul) este extraordinară, chiar extraordinară. Fiţi atent la picior. Este o nebunie. L-am urmărit puţin în această după-amiază şi l-aş putea compara cu Giorgi Mamardashvili (n.r. portarul Valenciei). Este o bună oportunitate în mercato, cu o clauză de 800.000 de euro. Este un clip cu mai multe parade spectaculoase.

Madre mia, joacă în România? Da, joacă în România. Chiar acum joacă în direct (n.r. clipul e făcut vineri, când Rapid juca împotriva lui FCU Craiova), dar meciul este temporar oprit din cauza torţelor. Sunt şi alte lucuri interesant despre el, în afara paradelor din video.

Are 25 ani, măsoară 1,89 metri şi o cotă de piaţă de 2.600.000 de euro, dar clauza de reziliere este de 800.000 de euro. Un alt motiv pentru care îmi aduce aminte de Mamardashvili este că vine dintr-o ţară din Est. Discuţia este că Ivo Gbric va pleca la Sheffield United şi Atletico este în căutarea unui înlocuitor, iar cu 800.000 de euro iei titularul naţionalei României.

Sunt câteva statistici, dar nu le vom lua în calcul pe cele din campionat. Avem statisticile din preliminariile EURO 2024 şi am luat în calcul portarii cu cel puţin 8 meciuri jucate. Aşa arată clasamentul portarilor din preliminariile EURO 2024. Are 86% de parade într-o grupă cu Israel şi Elveţia. Pe locul 2 este Dominik Livaković, pe 3 Martin Dúbravka şi al patrulea a fost Jan Oblak. Jan Oblak are cu 10% mai puţine parade ca Horaţiu. Datele astea spun multe”, a declarat un fan al lui Atletico.

Moldovan se va lupta cu Oblak pentru postul de titular la Atletico

Moldovan a semnat un contract pe o perioadă de patru ani și jumătate, alăturându-se, astfel, formației pregătite de Diego Simeone.

“Ok, vine ca al doilea portar. Nu ştim cât timp va mai sta Oblak la Atletico. Cine ştie, poate într-un an sau doi te alegi cu un portar ca Mamardashvili sau ajunge să fie un Grbic. Pentru mine este o enigmă. Nu ştim ce joc de picior are”, a punctat un suporter.

“Avem un video şi cu ieşirile din poartă şi cu jocul de picior. Faza asta, când iese în bandă, m-a înnebunit. Nu degajează, i-o dă în apropiere şi echipa iese la joc. E curajos. Din ceea ce văd, una dintre calităţie lui este jocul de picior. Sincer să fiu, cam tot ceea ce am văzut m-a dat peste cap. E adevărat că Oblak şi-a îmbunătăţit acest aspect, dar pe mine m-a surprins jocul de picior (n.r. al lui Horaţiu). Pare un portar destul de atent”, a declarat un spaniol.

“Da, procentajul paradelor este de multe ori înşelător, dar este interesantă această statistică a golurilor evitate. Martin Dubravka a fost cel mai bun din preliminarii, al doilea cel mai bun a fost Horaţiu Moldovan. Ce înseamnă asta? Să ne imaginăm că a încasat 20 de goluri şi la expected goals avea 25 de goluri, asta înseamnă că a evitat 5 goluri. Portarul României a evitat 4,5 goluri, o statistică destul de bună şi care este destul de reală şi fiabilă, aici nu te poţi înşela. Aici m-a surprins. Faptul că l-a depăşit pe Oblak şi joacă pentru o naţională ca România, care primeşte şuturi pe poartă, aceste cifre vorbesc foarte bine despre el”, a spus un fan al lui Atletico Madrid.

“Este un portar interesant. Până la urmă nu pierdem nimic dacă iese rău. Sincer să fiu, mă îndoiesc că la Grbic putem găsi un clip cu astfel de parade. Mă surprinde plecarea lui Grbic, dar astea mai sunt şi mişcări produse de impresari. Sunt oameni care spun că ar fi o problemă înălţimea. Uite, Sergio Asenjo, despre care spunem mulţi că e mic de înălţime. La fel, Jordi Masip. Dar când îi vezi în realitate este cu totul altceva”, a fost concluzia unui suporter.

Transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid este considerat o adevărată afacre de către suporterii spanioli. Portarul naționalei a fost adus contra sumei de 800.000 de euro, grație clauzei de reziliere pe care Moldovan o avea la Rapid. Cota sa de piață este estimată la 2,6 milioane de euro conform Transfermarkt.com.