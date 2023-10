Transferul lui Rotariu a blocat mutarea iernii la FCSB. „Nu mai e valabil”

Este vorba despre transferul lui Marius Ștefănescu de la Sepsi, fotbalist deținut în coproprietate de FCSB și Sepsi, după ce Gigi Becali a decis să cumpere procentele deținute de școala de fotbal din Cluj care îl deținea pe fotbalist. Așadar, cei de la FSCB nu au mai forțat pentru a-l transfera momentan pe Ștefănescu.

Transferul lui Rotariu a blocat mutarea iernii la FCSB

În direct la Fanatik Superliga, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Florin Vulturar dacă ar exista un interes real al roș-albaștrilor pentru orice fotbalist decent din campionat: „Dintre jucătorii români de la noi din SuperLigă, îți place de cineva în mod deosebit? Sau nu mai vine nimeni din urmă, din păcate”.

„Am mai discutat noi, când se mai găsește un jucător cu calități să poți să îi vezi un viitor. Sunt câțiva, Ștefănescu îmi place mult, știți că am vrut să-l luăm și nu s-a putut. Sunt câțiva, dar nu vezi o stea în campionatul României să zici că poți să plătești o sumă de bani și să crească la un nivel bun în 2-3 ani”, a replicat, dezamăgit, impresarul.

Vestea bună pentru fani e că Gigi Becali pare să fi dat lovitura cu Dorin Rotariu, jucător care va fi plătit regește la București. „Îmi place mult Dorin Rotariu, cu siguranță poate să ajute mult echipa. Să fie sănătos, asta e cel mai important, dacă o să fie sănătos și o să joace, e un jucător foarte bun din campionatul României. Cu siguranță, jucător foarte bun. Sclipitor, calități bune”, a transmis Vulturar.

În aceste condiții, Horia Ivanovici a subliniat că transferul lui Ștefănescu pare istorie, cel puțin pentru moment. „Mă gândesc că acum pista Ștefănescu e subiect închis?”, s-a întrebat, retoric, Ivanovici. „Cam da. Până la urmă nașul decide, dacă și-l dorește, nu cred în momentul de față că se mai pune problema”, a replicat Florin Vulturar.

Fotbalul românesc are nevoie de Gigi Becali

În concluzie, Horia Ivanovici a lăudat efortul financiar pe care Gigi Becali e dispus să-l facă pentru a crește nivelul echipei și, implicit, al fotbalului românesc. „Bine, ce să vă mai zic, succes, cu cât aduci și tu cu milioanele domnului Becali, ce poți să spui decât jos pălăria și să-l aplauzi. Lui Rotariu i-a zis din prima ia 20.000 de euro?

Are și el nebunelile lui ca orice om bogat, orgoliile lui. Dar, atât îți spun, dacă iese Gigi Becali din fotbal s-a dus 50% din fotbalul românesc”, a transmis realizatorul emisiunii Fanatik Superliga. „Peste 3-4 săptămâni mă duc înapoi pe zona Africii. Cu siguranță a dat lovitura cu Dorin Rotariu”, a concluzionat Florin Vulturar.

În discuție a intervenit, amuzat, Bănel Nicoliță, care și-a adus aminte că în vremea când juca el la echipa patronată de Gigi Becali, salariile se învârteau în jurul a 5000 – 10.000 de dolari pe lună. „Eu am avut inițial 5.000 de dolari salariu, apoi mi-a făcut 10.000 dolari, nu euro cum aveau restul”, a făcut haz de necaz Nicoliță.

