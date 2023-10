“Trebuie să ne fie frică de meciul cu Andorra?” Reacţie incredibilă a FRF

Fără gol marcat, România urmează să se dueleze cu Andorra pe teren propriu, într-un meci în care suporterii nu vor avea acces pe stadion. Pedeapsa vine de la UEFA în urma scandărilor din meciul cu Kosovo.

România joacă următorul meci cu Andorra

“Trebuie să restabilim echilibrul și să câștigăm duminică cu Andorra. De orice meci a început să ne fie frică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem încredere în ei”, a declarat Mihai Stoichiță pentru FANATIK SUPERLIGA.

“Dar, pe bune acum, pe partea de atac, am observat o anumită ipoteză pe care am văzut-o pe partea ofensivă. Ieri, e adevărat, în fața unei echipe mai bune decât Andorra. Dar la ce am văzut ieri, crede-mă, îmi e frică să nu intrăm în istorie cu Andorra”, a spus Horia Ivanovici.

Duelul României contra formației din Belarus a ridicat multe semne de întrebare în ceea ce privește capacitatea formației lui Iordănescu de a obține calificarea la Euro. Fără gol marcat pe un teren neutru, tricolorii riscă să piardă locul secund al grupei și implicit participarea la Euro 2024.

Remiza cu Belarus a zdruncinat încrederea tricolorilor

În acest moment, România ocupă locul doi într-o grupă în care lider este Elveția cu 14 puncte. . Pentru România, urmează duelurile cu Andorra, Israel și Elveția.

“Eu nu cred că se întâmplă treaba asta. Trebuie să intrăm în noua istorie, să ne calificăm, nu cu meciul cu Andorra. Să câștigăm duminică și să ne jucăm șansele până la capăt. Ție ți se pare că ne-a fost teamă de Belarus?

Dacă ne era teamă, nu i-am fi dominat. Atunci cum să ne fie teamă de Andorra? Nu îți e teamă, cu Andorra trebuie să fii mult mai precis când vrei să marchezi. La asta trebuie să te gândești.

Aseară nu mi-a plăcut că nu am dat gol. Altfel, nu poți acuza jucătorii că nu au vrut, că nu au alergat, că nu au încercat. Problema a fost sângele rece din fața porții și luciditatea când ai o ocazie de gol”, a completat Mihai Stoichiță.

Meciul cu Andorra e decisiv pentru calificare