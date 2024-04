Eugen Trică este oficial antrenorul celor de la FC U Craiova 1948, însă nu este și singurul „antrenor principal” de la formația din Bănie. Adrian Mititelu a anunțat staff-ul clubului din SuperLiga, iar patronul i-a găsit și o altă funcție lui Nicolo Napoli.

Trei „antrenori principali” la FC U Craiova! Adrian Mititelu l-a prezentat oficial pe Eugen Trică: ce funcție are acum Napoli

Instalat la FC U Craiova 1948 pentru a salva sezonul din SuperLiga, . Italianul este directorul tehnic al oltenilor, după ce fostul antrenor de la CSM Alexandria a fost numit pe banca tehnică.

Adrian Mititelu anunță ce staff are Eugen Trică la FC U Craiova 1948, unde va lucra cu Nicolo Napoli și Florin Drăgan, iar toți au condus echipa în perioade diferite. Astfel, clubul din SuperLiga are trei „antrenori principali” pe banca tehnică, după numirea tehnicianului trecut prin cariera de jucător pe la Steaua și .

„Nicolo Napoli este director tehnic, Eugen Trică este antrenor principal, Florin Drăgan și Valentin David sunt antrenorii secunzi, Gabriele Aldegani este antrenorul cu portarii, iar preparatorul fizic este Vlad Țăran. Acesta este staff-ul tehnic cu care Craiova va merge la Poli Iași”, a dezvăluit Cristi Coste.

Andrei Vochin a remarcat cine este singurul membru din staff, care s-a mai întors la FC U Craiova: „Singurul care nu s-a întors este Dan Vasilică”. Robert Niță l-a taxat pe Adrian Mititelu pentru alegerea făcută.

„Au director tehnic, au antrenor principal și domnul Mititelu vine și spune că viora întâi este Drăgan. Au director tehnic, antrenor principal, dar numărul 1 este al treilea din poză, antrenorul secund”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Adrian Mititelu Jr. anunță că cedează acțiunile de la FC U Craiova: „Să nu stea cu grija că fac vreo manevră cu Rotaru”

Adrian Mititelu Jr. a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că este gata să își cedeze acțiunile, pentru liniștea patronului de la FC U Craiova. , după eliminarea din Cupa României Betano.

„Este greu să accepți că în viață, socoteala de acasă nu a reieșit cu cea din piață și trebuie să te debarasezi total. Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru.

Ca să nu stea cu grija că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate. Să vină cu formula juridică și cedez tot ce am pe numele meu pe toate societățile, nu am nevoie de nimic. Averea el a făcut-o, iar de aici pleacă totul. Nu pretind nimic din ce susținea el public că ‘dețin’.

Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, a spus Adiță.

