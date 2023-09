Premier League, etapa a 6-a. Manchester City – Nottingham Forest și alte două meciuri se joacă acum

Avem o etapă a 6-a din Premier League cu o desfășuare fulger, pe parcursul a numai 48 de ore, respectiv sâmbătă, 23 septembrie și duminică, 24 septembrie, cu un meci care va începe sâmbătă la ora 22:00, oră neobișnuită pentru weekend în prima divizie engleză. Sunt destule meciuri atractive, dar vârful îl reprezintă confrumtările Arsenal – Tottenham, derbyul londonez și FC Liverpool – West Ham.

Doar două partide din cele zece ale etapei a 6-a din Premier League nu sunt televizate

Doar două meciuri din etapa a 6-a din nu vor putea fi urmărite în dorect pe micile ecrane. Este vorba de jocurile Luton Town – Wolverhampton și derbyul mic al Londrei, Crystal Palace – Fulham. În rest, toate celelate opt meciuri vor fi transmise, o ofertă extrem de bogată pentru cei care iubesc fotbalul din campionatul considerat cel mai puternic și mai spectaculos din lume.

Meciurile capete de afiș, Arsenal – Tottenham, FC Liverpool – West Ham precum și partidele celor două grupări din Manchester, Manchester City – Nottingham Forest și Burnley – Manchester United vor figura în programul tuturor celor trei posturi TV care difuzeză Premier League. Altele vor fi exclusivitate, fie pe Digi Sport, fie pe Orange Sport.

Programul meciurilor din etapa a 6-a din Premier League

Sâmbătă, 23 septembrie, ora 17:00

Crystal Palace – Fulham

Luton Town – Wolverhampton

Manchester City – Nottingham (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 19:30 Brentford – Everton ( Orange Sport 4)

Brentford – Everton ( ora 22:00 Burnley – Manchester United (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Duminică, 24 septembrie, ora 16:00

Arsenal – Tottenham (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Brighton – Bournemouth (Orange Sport 4)

Chelsea – Aston Villa (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

FC Liverpool – West Ham (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 18:30 Sheffield United – Newcastle ((Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Derbyul din nordul Londrei, Arsenal – Tottenham, e meciul vedetă din etapa a 6-a din Premier League

Arsenal – Tottenham este derbyul din nordul Londrei. Care vine la acest moment într-un moment în care ambele echipe au pornit foarte bine, patru victorii și un egal în primele cinci meciuri și se află la egalitate de puncte. Se va juca pe Emirates Stadium, stadionul tunarilor, dar acest lucru este mai mult pentru a localiza derbyul, pentru că din punct de vedere sportiv chiar nu prezintă nici o importanță.

a fost foarte mult timp pe val sezonul trecut și se părea că după ani de zile va reuși să revină în prim planul fotbalului englez, dar nu a rezistat În ultima parte asaltului cetățenilor lui Pep Guardiola, care au gestionat mai bine această parte decisivă și au câștigat un nou titlu. Dacă Arsenal e acolo în față surpriza vine de la Spurs, pentru că după plecarea golgeterului all time Harry Kane la Bayern Muchen se părea că nu va fi foarte bine, dar Tottenham a contrazis tot acest pesimim și momentan face parte din grupul echipelor neînvinse.

Cu cine joacă echipele din Manchester în etapa a 6-a din Premier League

Nu ar fi o etapă grea, în mod normal, pentru cele două puteri din orașul Manchester. City va întâlni pe teren propriu pe Nottingham Forest și este deja avertizată asupra a ceea ce pot pădurarii, după ce aceștia au mai fost la Manchester și abia după ce au rămas în zece au putut fi învinși de United, cu 3-2. City este la un nivel superior jocului vecinilor de pe Old Trafford și în mod normal Nottingham ar trebui să fie următoarea victimă.

Mai grea va fi misiunea diavolilor roșii la Burnley și asta nu pentru că echipa locală ar fi o mare sperietoare. Ceea ce îi sperie cel mai mult pe fanii lui United este jocul propriei echipe, unul fără orizont, cu multe greșeli în apărare, unde portarul Onana pare o glumă pe lângă ceea ce a fost ani de zile David De Gea. De aceea partida de la Burnley poate fi mult mai grea decât în mod normal.

Chelsea, în derivă, primește vizita periculoasă a lui Aston Villa

Coșmarul fanilor lui Chelsea nu doar continuă, dar tinde să atingă prooporții greu de imaginat pentru clubul care a cheltuit sume incredibile în ultimul an pentru transferuri, fără nici un rezultat. Londonezii au o singură victorie în cel cinci etape, au doar 5 puncte și sunt pe un incredibil loc 14, cu toate că pe bancă se află un antrenor cu nume, Mauricio Pochettino.

Acum se pregătește de o vizită deloc plăcută, a celor de la Aston Villa, locul 7 cu 9 puncte, o formație care arată tot mai bine sub bagheta ibericului Unai Emery. Este greu de spus cine va intra pe teren pentru The Blues, pentru că momentan nici unul dintre starurile pentru care s-au plătit și sume de 100 sau peste o sută de milioane de euro nu au confirmat investițiile, jucând mult sub valoarea la care au fost cotate.