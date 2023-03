Tropăie hormonii la Survivor România! DOC, atingeri interzise cu Bianca Patrichi? Scandal uriaș și cu Crina Abrudan

Survivor România devine încet și sigur… Insula iubirii! Bianca Patrichi și Mihai Zmărăndescu au făcut dezvăluiri incendiare despre ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat, iar acuzațiile sunt destul de picante!

Agresată sexual la Survivor România? Bianca Patrichi: „Se făcea că trece DOC foarte lipit de mine”

Să începem cu prima poveste cu iz erotic! În camp, Bianca i s-a confesat lui spunându-i că DOC s-ar fi dat la ea în timp ce era aplecată, urmărind un meci de pe traseu.

ADVERTISEMENT

Blondina susține că artistul s-a frecat de fundul ei, literalmente, lucru care a șocat-o. Vedeta s-a întors imediat și s-a uitat la el, încercând să înțeleagă de unde acest gest.

De altfel, există și o filmare cu scena respectivă, pe care publicul o poate urmări în episodul 28 al competiției, difuzat astăzi, 8 martie 2023. Destăinuirea Biancăi a venit după o discuție aprinsă pe care DOC a purtat-o cu fetele după consiliul de nominalizări.

ADVERTISEMENT

„DOC se folosește de tot ca să pozeze într-o victimă. E un agresor și e evident din toate punctele de vedere. Eu o să scot în evidență treaba asta, că e un agresor. Tu asta crezi, că tu ții show-ul aici? Toți suntem egali aici. Du-te acasă dacă vrei!”, a spus sătulă de răutățile lui DOC.

Apoi, Bianca a aruncat bomba despre concurentul cu care se ceartă toată lumea în tabăra Faimoșilor, DOC fiind, de săptămâni bune, cel care provoacă tensiuni cât se poate se serioase în rândul vedetelor.

ADVERTISEMENT

„La joc, la jocul pentru recompensă, cu hamurile, nu mai știu la cine stăteam să mă uit, să încurajez, nu știu ce și stăteam așa… Săteam acolo și l-am simțit cum se freacă de mine, pe DOC. Se făcea că trece DOC foarte lipit de mine. M-am uitat șocată la el: ce faci? Adică… de ce?”, a spus uimită Bianca Patrichi.

Mihai Zmărăndescu, dezvăluiri incendiare despre Crina Abrudan: „Cam ridică coada pe aici”

Mihai Zmărăndescu a completat dezvăluirile incendiare făcute de Bianca, lovind într-un alt personaj din echipa sa: Crina Abrudan. Fiul lui Cătălin Zmărăndescu a spus, nici mai mult, nici mai puțin, că fosta vedetă a Antenei 1 și-ar cam satisface nevoile sexuale cu băieții de pe insulă.

ADVERTISEMENT

Mihai a spus că a fost contrariat atunci când Crina și-a pomenit soțul, susținând că ”ridică coada” cam des, lucru pe care cei de acasă nu l-au remarcat până acum. Rămâne de văzut dacă Mihai a inventat această poveste pentru a se răzbuna pe Crina, dat fiind că mereu se leagă de el sau există un sâmbure de adevăr în tot ce a spus.

ADVERTISEMENT

„Eu nu deschid gura că… Dacă deschide Kamara gura, e stop joc! Și pentru Crina, și pentru încă o persoană. Crina cam ridică coada pe aici. Am zis să nu spun asta, dar văd că sunt prea multe cuvinte urâte adresate mie.

Când l-a pronunțat pe soțul ei aici, i-am zis: „Nu ți-e rușine să vorbești de soțul tău, el neștiind ce faci tu pe aici? Să-l bagi pe el la înaintare, și chiar și-a făcut un nume din ce am auzit de la Kamara, tu vii și te lauzi cu el?

Ea ridică coada la toată lumea, n-am văzut așa ceva. Doar am ținut să spun și eu asta că m-am săturat să aud anumite cuvinte din gura ei. Am și eu demnitatea mea. Să zică mersi că am zis doar asta”, a declarat Mihai Zmărăndescu.