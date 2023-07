Trucul care îți garantează porumb fiert ca la carte. Ce să adaugi în apă

Când spui porumb fiert te gândești la una dintre atracțiile verii. Este delicios, are puține calorii și se preparară repede, dar pentru a-l găti ca la carte nu este atât de simplu precum pare. Dacă vrei să obții cea mai bună gustare, încearcă trucul următor.

Trucul care te ajută să faci cel mai bun porumb fiert

Porumbul fiert este un preparat pe atât de gustos, pe atât de simplu de preparat, în teorie. , se pun știuleții și apa la fiert, iar la final se scot, se sărează bine și sunt gata de servit. În realitate, dacă vrei să obții cel mai gustos preparat, trebuie să adaugi pași în plus la proces.

Gospodinele experimentate au metodele lor prin care să îmbunătățească gustul. este să este să adaugi puțin lapte în apă înainte să o pui la foc. Acest lucru îi va conferi o textură plăcută.

În plus, boabele vor avea o aromă mult mai intensă. De asemenea, nu trebuie să exagerezi cu timpul de fierbere. Specialiștii spun că nu ar trebui gătit mai mult de 10 minute pentru a avea parte de o masă delicioasă, scrie

Cât costă porumbul fiert pe litoral

Un motiv bun pentru ca merită să încerci trucul menționat anterior este și că, în comerț, este destul de scump. De exemplu, însă este posibil să vină la pachet și diferite afecțiuni.

Medicul infecționist Carmen Dorobăț a explicat la ce este nevoie să fie atenți oamenii atunci când cumpără porumb fiert. Astfel, sunt mai multe semne care ar trebui să ne dea de gândit înainte să pune banii jos.

Deși pofta poate fi mare, prevenția este foarte importantă. În cazul în care alimentul nu este gătit în condiții optime de siguranță, un banal porumb fiert poate transforma concediul oricui în unul medical.

„Dacă vedem că este o persoană la care igiena mâinilor lasă de dorit, nu are șervețele, nu are condiții să se spele pe mâini, dacă recipientul nu are tot ce îi trebuie, trebuie să avem rețineri. Să preferăm să cumpărăm din piață.

Și să îl preparăm acasă, dar dacă nu avem timp, să îl cumpărăm din locuri care sunt controlate din punct de vedere medical. Porumbul poate duce la toxiinfecție alimentară.

Pentru că tot ceea ce este aliment și tot ceea ce nu respectă condițiile de igienă, poate să aibă o încărcătură bacteriană care să determine toxiinfecție alimentară”, a explicat specialistul, conform