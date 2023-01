Trucul pe care toţi cei care au telefoane Samsung îl vor adora. Cum rezolvi problema cu notificările

Un utilizator a dezvăluit trucul pe care trebuie să-l știe oricine deține telefoane Samsung. O problemă în legătură cu notificările se va rezolva instant.

Trucul pentru cei care au telefoane Samsung. Cum accesezi panoul de notificări de oriunde

Un utilizator a dezvăluit un truc foarte util pentru cei care dețin , mai ales dacă dispozitivul tău este de dimensiuni mai mari.

ADVERTISEMENT

Pentru a intra în panoul cu notificări, situat în partea de sus a ecranului, cei care au Samsung trebuie să gliseze în jos. Acest lucru poate fi destul de greu, mai ales că multe telefoane sunt foarte mari în ziua de astăzi.

Expertul în tehnologie @taylortalkstech împărtășește, pe pagina sa de Tik Tok, diverse sfaturi și trucuri pentru

ADVERTISEMENT

Cu ajutorul acestui truc, nu mai trebuie să glisezi în partea de sus a ecranului pentru a trage în jos panoul cu notificări. Utilizatorul a explicat ce trebuie să faci ca să glisezi din orice parte a ecranului, notează .

Tot ce trebuie să faci este să intri la Setări, apoi să atingi Home Screen (Ecran principal/Ecran Acasă).

ADVERTISEMENT

Derulează în jos până când găsești o setare numită Swipe Down For Notification Panel (Glisați în jos pentru panoul de notificări). Atinge comutatorul pe poziția On (Pornit).

Acum vei putea să accesezi panoul de notificări pe ecranul principal, indiferent din ce parte îl glisezi. Trebuie doar să tragi în jos de oriunde de pe ecran, iar panoul va apărea.

ADVERTISEMENT

Este de menționat că poți accesa panoul de oriunde numai de pe ecranul principal, nu și din alte aplicații. Atunci când ai o altă aplicație deschisă, panoul se accesează tot trăgând în jos din partea de sus a ecranului.

ADVERTISEMENT

Trucul este foarte util mai ales dacă ai un telefon mare. Acum nu va mai fi un efort atât de mare să vezi notificările pe dispozitivul tău Samsung.

Internauții au fost foarte încântați de trucul prezentat de utilizatorul de pe Tik Tok. Mulți nu știau de această opțiune și au ținut să-i mulțumească acestuia în secțiunea de comentarii.