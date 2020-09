Meciul de handbal feminin ŢSKA Moscova – SCM Râmnicu Vâlcea are loc sâmbătă, 26 septembrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 3-a a grupei B din Liga Campionilor. Se anunţă o altă partidă extrem de dificilă pentru fetele pregătitite de Florentin Pera.

Vâlcencele au început cu stângul a doua campanie consecutivă în grupele celei mai prestigoase competiţii europene intercluburi spre deosebire de CSM Bucureşti, vicecampioana naţională, primită în Liga Campionilor pe baza unui wild-card, dar care a pornit în trombă.

Echipa din Zăvoi are două eşecuri clare, unul pe terenul franţuzoaicelor de la Brest, în prima etapă, dar acolo diferenţa s-a făcut în a doua parte, în prima repriză Vâlcea având şi patru goluri avantaj, al doilea acasă, în faţa echipei daneze Odense, care a controlat autoritar partida.

UPDATE, 26 septembrie, ora 18:29 / Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă, în deplasare, scor 30-20, de formația rusă ȚSKA Moscova, în etapa a treia din Liga Campionilor.

Elevele lui Florentin Pera au trei înfrângeri din tot atâtea meciuri și se află pe ultimul loc în grupa B.

Final de meci – Scor 30-20

Min. 50 – Vâlcea a căzut total și ȚSKA conduce acum cu 24-16

Min. 40 – Rusoaicele au luat jocul pe cont propriu și se distaanțează pe tabelă: 19:13

Min. 30 – Vâlcea a scăzut ritmul pe finalul reprizei și intră la pauză cu un deficit de trei goluri, scor 14-11 pentru rusoaice

Min. 20 – Echilibrul este unul clar, rusoaicele fiind în avantaj, scor 8-7

Min.10 – Vâlcea are un început bun de meci și conduce cu 5-4.

Start de meci

ŢSKA Moscova – SCM Râmnicu Vâlcea Live stream Digi Sport, Telekom Sport, Look TV

Partida ŢSKA Moscova – SCM Râmnicu Vâlcea se joacă sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 17:00, în capitala Rusiei, în etapa a 3-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin şi este televizată în direct de posturile Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV. Există şi varianta urmării jocului în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO.

Este clar că echipa lui Florentin Pera are din nou genul de misiune imposibilă. ŢSKA Moscova, club cu buget impresionant, a câştigat cu 25-22 la Podgorica, acasă la Buducnost, formaţie greu de bătut pe teren propriu şi a făcut egal în capitala Rusiei cu Gyor, cea mai bună echipă de handbal feminin din lume.

ŢSKA Moscova e înfiinţată în 2019!

Vâlcea nu are încă, deşi se află în al doilea an de participare în Liga Campionilor, anvergura echipelor obişnuite la un asemenea nivel. Echipa lui Pera are fragmente de joc bun, dar mult mai multe sunt cele mediocre, cu o apărare ca de vată şi un atac lipsit de cele mai multe ori de inspiraţie.

Va avea în faţă o echipă răsărită ca din pământ în handbalul rus şi în cel european, pentru că anul de înfiinţare este 2019, dar un club ca ŢSKA, cu secţii recunoscute în fotbal, baschet, volei şi alte discipline, are şi un buget fantastic, astfel încât mai mult de jumătate din naţinala Rusiei s-a reunit aici şi două dintre vedetele lui Rostov pe Don, portarul Sedoikina şi Sudakova, au venit în vară la Moscova.

Vâlcea, nici o şansă pentru bookmakeri

Să reuşeşti să ţii în şah, chiar şi acasă, o megaputere precum Gyor la prima ta participare în Liga Campionilor e dovada clasei şi a forţei nou venitei în handbalul mare. Antrenor e danezul Jan Leslie, deşi în lot există o singură jucătoare din ţara sa, Kathrine Heindahl, venită în vară de la Odense.

Pentru bookmakeri SCM Râmnicu Vâlcea e doar un sparring-partner la acest joc, acordând rusoiacelor cota de 1,10 la victorie, faţă de 9,50 pentru românce. Adevărul este că pentru Vâlcea lupta va fi cu Podravka şi Borussia Dortmund pentru evitarea locurilor 7 şi 8, obiectivul fiind clasarea între locurile 1-6, pentru a participa la următoarea fază.