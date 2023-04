Tucker Carlson, de la spion ratat la primadonă curtată de propaganda Kremlinului. De ce a căzut în dizgrație vedeta Fox News

Așa cum se știe, Tucker Carlson, prezentatorul vedetă al postului ultraconservator Fox News, și-a părăsit luni postul. Un divorț surpriză care dezvăluie amploarea problemelor canalului lui Rupert Murdoch și care l-ar putea costa scump pe Donald Trump în înncercarea lui de a-și lua revanșa în fața lui Joe Biden.

Trei milioane de telespectatori pe seară

Regele audiențelor din rețeaua americană de televiziune a dispărut. a părăsit luni, 24 aprilie, . Plecarea – care ar fi fost provocată de Rupert Murdoch, șeful imperiului News Corp, de care aparține Fox News – reprezintă un ”cutremur mediatic și politic”, a declarat site-ul de știri Vox, rezumând sentimentul general al comentatorilor.

Fox News este lider de audiență încă de la începutul anilor 2000 în Statele Unite. Iar Tucker Carlson a fost vedeta show-ului, atrăgând peste trei milioane de telespectatori în fiecare seară, începând din 2017, în fața emisiunii sale de la ora 20:00. O platformă formidabilă care i-a permis să fie una dintre cele mai influente voci din extrema dreaptă a spectrului politic. ”El a întruchipat și a însoțit transformarea Partidului Republican într-o mișcare populistă și antisistem”, spune Thomas Gift, director al Centrului pentru studiul politicii americane de la University College London.

Fox News întoarce astfel o pagină din istoria sa, despărțindu-se de Tucker Carlson. Această decizie intervine la doar o săptămână după încheierea răsunătorului proces de defăimare intentat postului de televiziune de către Dominion, o companie care fabrică mașini de vot electronice și care s-a aflat în centrul unei teorii a conspirației cu mare priză în rândul fanilor lui Donald Trump.

”Este greu de ignorat momentul acestei plecări și al acestui proces. Dar aș ezita să văd în ea un semnal că Rupert Murdoch încearcă să corecteze imaginea rețelei sale media”, a declarat Thomas Gift. Procesul ridicase, într-adevăr, o parte din vălul asupra bucătăriei interne a unui post tv gata să răsucească orice realitate a faptelor pentru a-i mulțumi pe cei mai fanatici americani pro-Trump. Iar umbra teoriilor conspiraționiste promovate pe Fox News de Tucker Carlson a planat asupra întregii proceduri.

„O cauză prea toxică, chiar și pentru Fox News”

Ca atare, prezentatorul-vedetă al postului ar putea fi văzut ca mielul de sacrificiu în încercarea de a reface imaginea editorială a Fox News. A fost necesar să se scape de principalul promotor în direct al unui melanj de teorii ale conspirației despre presupuse fraude electorale în alegerile prezidențiale din 2020, care ”devenise o cauză prea toxică, chiar și pentru Fox News”, spune Rene Lindstädt, politolog la Universitatea din Birmingham, care a scris despre influența politică a canalului lui Rupert Murdoch.

Dar ce rost are refacerea imaginii postului în acest caz? Este greu de crezut că acest lucru va crește audiența. ”Această plecare nu va satisface cu siguranță publicul țintă principal al canalului, adică susținătorii lui Donald Trump, și cu siguranță nu îi va convinge pe democrați că Fox News a devenit mai puțin partizan și că merită să fie urmărit”, spune Anurag Mishra, specialist în politică americană la International Team for the Study of Security (ITSS) Verona.

Iar Sean Hannity, Laura Ingraham și Maria Bartiromo ocupă o nișă foarte asemănătoare cu cea a lui Tucker Carlson și nu par a fi amenințate pentru moment. Cu alte cuvinte, dacă este în curs un proces de ”normalizare”, acesta este foarte limitat. De fapt, experții intervievați de consideră că ”este vorba de un cumul de motive mai mult sau mai puțin legate de afacerea Dominion care a dus la căderea în dizgrație a lui Tucker Carlson în ochii lui Rupert Murdoch”, rezumă Rene Lindstädt.

”Trump, îl urăsc cu pasiune”

Așadar, există probabil o dimensiune personală în această demisie a lui Carlson. Dezvăluirea convorbirilor private dintre vedetele Fox News în timpul procesului Dominion ”a scos la iveală că Tucker Carlson îl critica dur pe Rupert Murdoch în privat, lucru pe care magnatul, care a construit personal cariera prezentatorului, nu trebuia să îl suporte”, subliniază David Colon, un istoric care a scris despre Rupert Murdoch și manipularea mass-media.

”Trump, îl urăsc cu pasiune”, a scris în ianuarie 2021 jurnalistul vedetă (potrivit dezvăluirilor din convorbiri), care și-a afișat totuși în direct sprijinul total pentru fostul președinte. Anterior, el și-a atacat chiar superiorii, criticându-le alegerile făcute în momentul anunțării lui Joe Biden ca învingător al alegerilor: ”Oare directorii înțeleg în ce măsură am pierdut credibilitatea și încrederea publicului nostru? Ne jucăm cu focul. O alternativă precum (canalul rival de dreapta) Newsmax ar putea fi devastatoare pentru noi”.

Există, de asemenea, interesele economice bine cunoscute ale directorilor de la Fox News. Aceștia vor începe în curând negocierile privind creșterea taxelor de cablu (ceea ce operatorii plătesc Fox News pentru a include canalul în pachetul lor) și ar dori să le crească la mai mult de trei dolari per abonat.

Aceasta este principala sursă de venit a canalului, cu mult înaintea publicității. Ce legătură are acest lucru cu Tucker Carlson? ”De la afacerea Dominion, postul s-a confruntat cu tot mai multe apeluri pentru a se retrage din oferta operatorilor de cablu. Prin demiterea prezentatorului, Rupert Murdoch speră probabil să atenueze lovitura și să faciliteze creșterea taxelor”, spune David Colon.

Prea trumpist și prea anti-Trump în același timp

Și mai este și cazul Donald Trump. ”Relația lui Tucker Carlson cu fostul președinte este complicată și contradictorie, dar, în orice caz, este o problemă pentru postul Fox News”, spune Thomas Gift. Într-adevăr, postul conservator vrea să se debaraseze de imaginea sa de organ de propagandă pro-Trump. Alți candidați la alegerile primare republicane primesc tot mai mult timp de antenă, cum ar fi Ron DeSantis, guvernatorul Floridei.

Dar, în același timp, Fox News nu vrea să rupă legăturile cu fostul președinte, care rămâne favorit în sondajele de dreapta. În ambele cazuri, Tucker Carlson este mai degrabă o povară decât un avantaj. Pe de o parte, ”el continuă să fie un susținător public al lui Donald Trump și al tuturor teoriilor conspirației pe care Trump le promovează”, spune Anurag Mishra. Atunci când vedeta canalului tv își asumă public cauza, este dificil să se prezinte ca un post deschis la alți candidați.

Dar, pe de altă parte, procesul Dominion a scos la iveală mesaje private în care Tucker Carlson își dezvăluie ura față de Donald Trump. Dacă va deveni candidatul oficial al Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump ”ar putea decide că Fox News nu este demn de încredere”, spune Rene Lindstädt.

O veste proastă pentru campania fostului președinte

Între timp, plecarea lui Tucker Carlson este o veste proastă pentru campania fostului președinte. Tucker Carlson, animator cu trei milioane de telespectatori, nu a fost doar megafonul cuvintelor lui Donald Trump. Pentru Rene Lindstädt, ”el juca și rolul de kingmaker”, încercând să favorizeze ascensiunea republicanilor cei mai apropiați de fostul președinte, promovându-i în emisiune.

Donald Trump avea, de asemenea, garanția de a apărea în emisiunea lui Tucker Carlson ori de câte ori dorea. ”Acum, acest lucru nu mai este atât de evident și, din moment ce nici Donald Trump nu a început să folosească din nou Twitter, s-ar putea să nu aibă suficient spațiu mediatic pentru a se exprima”, spune Anurag Mishra.

Îndepărtatea lui Tucker Carlson este, de asemenea, o decizie riscantă pentru Fox News. Desigur, nu este prima dată când rețeaua se desparte de o vedetă care părea de neînlocuit. Fox News a supraviețuit concedierii a doi giganți ai rețelei: Bill O’Reilly în 2017 și Glenn Beck în 2011.

Dar există o diferență față de contextul actual. ”În ultimii ani, a existat o proliferare a presei ultraconservatoare care vrea să pună în umbră Fox News. Postul trebuie să fie foarte atent să nu-și piardă audiența istorică, pe care Tucker Carlson a reprezentat-o ca nimeni altul”, rezumă Rene Lindstädt. Posturile mai mici care se îndreaptă spre extrema dreaptă – cum ar fi Newsmax sau One America News – ar fi probabil mulțumite să îi ofere un refugiu lui Tucker Carlson și celor trei milioane de fani ai săi.

Adept al armelor și teoriilor conspirației

Opozant al avortului, susținător fervent al dreptului de a purta arme și adept al teoriei conspirației “Marii Înlocuiri”, jurnalistul a anunțat că părăsește emisiunea sa emblematică și canalul conservator american. Într-un comunicat laconic, Fox News a precizat că emisiunea lui Tucker Carlson va fi asigurată de înlocuitori începând de luni, până când se va găsi un nou prezentator permanent.

În mass-media americană, fiecare a oferit un motiv diferit pentru plecarea vedetei uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de știri de la televiziunea prin cablu din Statele Unite. Pentru mulți, despărțirea a fost legată, mai mult sau mai puțin direct, de procesul dintre Fox News și Dominion Voting System, producătorul de mașini de vot.

Compania a dat în judecată Fox News pentru defăimare, acuzând postul că a difuzat intoxicările lui Donald Trump despre presupusele fraude la alegerile prezidențialedin 2020, pe care le-a pierdut în favoarea lui Joe Biden. O bătălie juridică care s-a tranșat în cele din urmă săptămâna trecută: Rupert Murdoch, a semnat un acord financiar prin care canalul va plăti uriașa sumă de 787,5 milioane de dolari (718 milioane de euro) companiei pentru a stinge procesul, un mod de a-și recunoaște vina, fără a fi nevoit să o recunoască public.

Mediu toxic și misogin

Potrivit Washington Post, Rupert Murdoch însuși a fost cel care, înfuriat de comentariile sale insolente, l-a concediat pe Tucker Carlson. Potrivit Los Angeles Times, dezvăluirile producătorului Abby Grossberg au fost cele care l-au împins afară. Aceasta a depus o plângere împotriva lui Tucker Carlson și l-a acuzat că a creat un mediu de lucru toxic și misogin în cadrul echipei emisiunii. Iar pentru New York Times, este fără îndoială o combinație a tuturor acestor cazuri care explică plecarea prezentatorului.

În vârstă de 53 de ani, Tucker Carlson a devenit în doar câțiva ani o figură emblematică pentru telespectatorii conservatori. Opozant al avortului, fervent apărător al dreptului de a purta arme, el nu a ezitat să își răspândească opiniile în emisiunea sa, Tucker Carlson Tonight. O emisiune care pretinde, pe site-ul său, că este ”dușmanul jurat al minciunii” și promite să ”pună întrebările pe care le-ați pune dumneavoastră” – și să „ceară răspunsurile”.

Tucker Carlson a fost acuzat de popularizarea teoriilor conspiraționiste și rasiste. Potrivit unei numărători făcute de New York Times, prezentatorul a menționat de sute de ori teoria conspirației „Marii Înlocuiri”, ideea neclară că albii vor fi înlocuiți de alte grupuri etnice. Anul trecut, în luna mai, suprematistul alb care a ucis zece persoane în Buffalo, New York, a declarat că a fost influențat de această ideologie de extremă dreapta. ”O otravă răspândită de una dintre cele mai mari media din țară”, a denunțat la vremea respectivă liderul democraților din Senat, Chuck Summer.

Spion ratat

Cu mult înainte de a deveni o voce emblematică a Fox News, Tucker Carlson a lucrat mai întâi pentru mai multe instituții media americane. În tinerețe, a dorit să se alăture CIA, dar a eșuat în acest proiect. A încercat apoi jurnalismul, cu mai mult succes. Și-a început cariera lucrând mai întâi pentru Arkansas Democrat-Gazette și apoi pentru revista conservatoare Weekly Standard.

În 2000, s-a alăturat CNN și a devenit prezentatorul emisiunii The Spin Room. Cariera sa a luat cu adevărat avânt în anul următor, datorită emisiunii Crossfire, pe care a co-prezentat-o la canalul de știri cu înclinații democrate, dar unde a îmbrăcat haina de jucător de dreapta. Chipul său a devenit cu siguranță cunoscut datorită unei dezbateri devenite celebre, în invitatul, animatorul Jon Stewart, foarte critic la adresa emisiunii, i-a trimis săgeată după săgeată, inclusiv aceasta: ”Este amuzant, ești un nesimțit, atât în această emisiune, cât și în orice altă emisiune”.

Trambulina audiențelor

În 2004, a fost gazda emisiunii Tucker Carlson: Unfiltered, timp de aproximativ un an la postul public de televiziune PBS. A trecut apoi la emisiunile de afaceri și piețe de pe MSNBC, unde a prezentat un program numit, simplu, Tucker, din 2005 până în 2008. Când acest program a fost anulat de MSNBC din lipsă de audiență, jurnalistul s-a orientat către Fox News în 2009.

Din 2016, el a prezentat Tucker Carlson Tonight, difuzat la ora 20.00. Emisiunea a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite programe de actualitate la această oră, ajungând pe primul loc. În paralel cu activitățile sale în cadrul canalului conservator, în 2010 Tucker Carlson a cofondat Daily Caller, un site de știri inspirat din Huffington Post, cu o linie editorială mai de dreapta. A părăsit funcția de redactor-șef al site-ului în 2016 și s-a retras definitiv de la Daily Caller în 2020.

Curtat de trompetele lui Vladimir Putin

Cu o astfel de carieră și în ciuda scandalurilor, Tucker Carlson nu ar trebui să aibă prea multe dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, după Fox News. Canalul pro-rusesc RT (numit anterior Russia Today), de exemplu, nu a ezitat să-i ofere, luni, un loc de muncă prezentatorului american. ”Hei Tucker Carlson, poți veni oricând să pui mai multe întrebări cu RT”, a scris pe Twitter postul de propagandă, făcând referire la propriul slogan: ”Question more”.

Prezentatorul TV rus Vladimir Soloviov, de fapt un influent propagandist al Kremlinului, ar fi manifestat, de asemenea, un interes deosebit. Potrivit , Soloviov și-a exprimat simpatia pentru Carlson într-un mesaj pe Telegram, spunându-i că ”mass-media mainstream din Statele Unite a pierdut ultima voce a rațiunii”.

”Aveți admirația și sprijinul nostru în orice întreprindere pe care o alegeți pentru dumneavoastră în continuare, fie că veți candida la președinția Statelor Unite (ceea ce ar trebui să faceți cu siguranță, apropo) sau că veți face un proiect media independent”, a continuat el. ”Vă vom oferi cu plăcere un loc de muncă dacă doriți să continui ca prezentator și gazdă! Sunteți întotdeauna binevenit în Rusia și la Moscova”.