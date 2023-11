Tucker Carlson prefigurează internaționala complotistă a lui Donald Trump. Fosta vedetă Fox News, ministrul de externe al miliardarului?

Dat afară de la Fox News (în ciuda unei audiențe uriașe), pentru că în SUA dezinformarea și minciuna (în legătură cu așa-zisa fraudare a alegerilor prezidențiale din 2022, bineînțeles în defavoarea lui Trump și în favoarea lui Biden) se plătesc scump, propagandistul fostului președinte al SUA, cum îl acuză unii, ziarist, cum îl apreciază alții, Tucker Carlson, a luat lumea la picior pentru a-i răspândi ideile.

Tucker Carlson, arhetipul propagandei Rusiei

Aproape 790 de milioane de dolari a trebuit să plătească pentru a scăpa de un proces de defăimare inițiat de o companie producătoare de mașini de vot – după ce primadona Tucker Carlson, alături de alți prezentatori a acuzat-o că a fraudat alegerile prezidențiale din 2022 în favoarea lui . După ce familia Murdoch l-a dat afară de la Fox news, o emisiune a lui Tucker Carlson a fost preluată, în septembrie, de principalul post de știri rusesc, Rossiya 24 (e drept, fără consimțământul acestuia) – o tentativă a propagandei rusești de a instrumenta personalitatea media americană.

ADVERTISEMENT

Deloc de mirare, Carlson reprezintă arhetipul a ceea ce caută mass-media aflată în slujba Kremlinului: „O personalitate publică străină care validează limbajul propagandei rusești”, potrivit lui , expert în Rusia și consultant extern al New Lines Institute, un centru american de cercetare geopolitică. De ce n-ar fi compatibil Carlson cu propaganda Kremlinului? Critic cu Ucraina, cu președintele Zelenski, conspiraționist al „marii resetări” (vaccinuri, Covid-19, etc), Carlson se apropie de discursul Rusiei. Mai grav, vedeta tv a pus în discuție chiar fiabilitatea democrației SUA – o temă pe sufletul lui Vladimir Putin.

Vicepreședinte sau ministru de externe?

În fapt, discursul complotist și împotriva valorilor democratice ale SUA al lui Tucker Carlson (reluat și de unele media din România) se rezumă la o singură idee: numai America sub Trump are legitimitate, America sub alt președinte este o alcătuire trădătoare, trecătoare și aflată pe drumul pierzaniei, în lipsa unicului cârmaci salvator. Interesant că tocmai în țara care se revendică leagănul democrației a devenit vedetă un asemenea personaj, care dacă n-ar fi existat probabil că propaganda rusă ar fi trebuit să-l inventeze

ADVERTISEMENT

Având în vedere prestațiile sale, Donald Trump a luat în calcul numirea lui Tucker Carlson ca vicepreședinte dacă va obține un nou mandat la Casa Albă Dar Carlson, pare mai degrabă că dă probe de microfon pentru a deveni cel mai important diplomat internațional al lui Trump.

De când a fost dat afară de la Fox news, Carlson a început un turneu mondial cu emisiunea sa pe X (fostul Twitter), iar interviurile sale cu președintele Argentinei, Javier Milei (omul cu drujba la mitinguri) și cu fanul maghiar al lui Trump, premierul Viktor Orban, au adunat sute de milioane de vizualizări, scrie . Cu toate acestea, Carlson se implică, de asemenea, într-un fel de diplomație din umbră.

ADVERTISEMENT

La începutul lunii noiembrie, a apărut la Londra pentru a-l vizita pe Julian Assange la închisoarea Belmarsh. 11 zile mai târziu, Tucker Carlson a fost văzut pe străzile din Madrid, alături de Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox din Spania, în mijlocul protestatarilor împotriva amnistiei pentru separatiștii catalani. „Politica dumneavoastră este complicată pentru un american”, a declarat Carlson pentru publicația spaniolă El Confidencial. „Vreau să o înțeleg și să încerc să o explic”.

„Marea înlocuire” cu „oameni din lumea a treia”

Săptămâna aceasta, Carlson a lansat un episod al emisiunii sale de pe X intitulat „Dublin in Flames”, în care a discutat cu Steve Bannon, fostul strateg șef al Casei Albe și aliat de lungă durată al lui Donald Trump, despre revoltele declanșate de înjunghierea a trei copii și a unui profesor de afterschool în fața unei școli primare din inima capitalei irlandeze. Carlson a afirmat că guvernul irlandez „încearcă să înlocuiască populația Irlandei cu oameni din lumea a treia”.

ADVERTISEMENT

El și-a luat chiar sarcina de a-și cere scuze pentru comportamentul ambasadorului SUA în Ungaria în timpul călătoriei sale din august la Budapesta. David Pressman, actualul ambasador american, este un avocat specializat în drepturile omului care nu a făcut un secret din faptul că își crește doi copii cu un partener de sex masculin într-o țară care caută să interzică prezentarea de conținut LGBTQ+ minorilor. „Mă face extrem de jenat și de trist ca american”, a declarat Carlson pentru The Hungarian Conservative. Acuzându-l pe Pressman că încearcă să impună „politica sa sexuală bizară” asupra maghiarilor, Carlson a adăugat: „Vreau să spun că sunt dezolat”.

Înapoi la fratele Viktor Orban

Luna august nu a fost prima călătorie a lui Carlson în Ungaria. Camaraderia sa solidă cu Orban ar putea fi un factor important în statutul său actual de freelancer. Emisiunea lui Carlson de la Fox, difuzată în prime time, a fost transmisă de la Budapesta timp de o săptămână în 2021, timp în care Carlson a luat un interviu cu premierul și a mers cu un elicopter pentru a vedea un gard care îi împiedică pe migranți să treacă granița cu Ungaria.

Potrivit unei noi cărți scrise de fostul reporter media al CNN Brian Stelter, directorii Fox nu au autorizat delegația de o săptămână a lui Carlson în Ungaria, iar flirtul său cu autoritarismul ar fi putut fi un factor care a contribuit la concedierea sa.

La câteva luni de la destituirea sa, în aprilie, Tucker Carlson s-a întors la Budapesta, luându-i un interviu lui Orban pentru emisiunea sa pe X. Carlson însuși a fost intervievat de Balasz Orban, consilierul politic al premierului (fără legătură de rudenie), la un festival organizat de think tank-ul Mathias Corvinus Collegium, susținut de guvernul de la Budapesta.

„Lumea se resetează complet”

După episoade de succes filmate în locuri din Finlanda, El Salvador și Ungaria, Carlson a spus că intenționează să continue să călătorească. „Lumea se resetează complet”, a spus el, adăugând că ordinea postbelică, inclusiv NATO, se prăbușește.

Tucker Carlson a atribuit propriul său interes pentru lumea largă „meseriei tatălui meu”. Richard Carlson a fost corespondent străin și diplomat în administrația George W. Bush înainte de a deveni lobbyist. După cum a relatat New York Times, Richard Carlson a făcut parte din consiliul de administrație al unei firme de lobby din Washington, angajată pentru a ajuta la consolidarea reputației Budapestei.

În afară de interviul său cu Trump – programat chiar în momentul în care rivalii acestuia pentru nominalizarea republicană la președinție au avut prima dezbatere – cea mai mare lovitură jurnalistică a lui Carlson a fost întâlnirea cu Milei la Buenos Aires. Postat cu o lună înainte ca economistul libertarian radical să câștige aproximativ 56% din voturile din Argentina, videoclipul este cotat acum cu peste 425 de milioane de vizualizări.

„Pentru ignoranți, Tucker este cel mai influent comentator din SUA”

Acestea nu sunt doar din partea americanilor curioși. O analiză recentă realizată de biroul din Bogota al serviciului de știri în limba spaniolă EFE a constatat că declarațiile lui Carlson ajung frecvent la publicul hispanofon și devin virale. Printre acestea se numără comentariile sale despre teoria conspirației „marii înlocuiri” (sau „marii resetări”), preocupările legate de siguranța vaccinurilor și afirmațiile potrivit cărora alegerile din 2022 din Brazilia i-au fost furate (ca și lui Trump) altui anti-vaccinist (care a contractat Covid-19): Jair Bolsonaro.

Nu este clar dacă această influență se aplică și hispanofonilor din Europa. Dar când Carlson a apărut la Madrid – o vizită organizată de Fundația Disenso, legată de Vox, potrivit unui purtător de cuvânt al partidului – experții spanioli au fost gata să ofere un context pentru publicul lor: „Pentru ignoranți”, a explicat un editorialist pentru República, „Tucker este cel mai influent comentator din America”.

Elon Musk: „Multe subiecte interesante”

Înțelegerea lui Pedro Sanchez cu partidul independentist catalan Junts de a acorda amnistie separatiștilor dacă aceștia îl ajută să rămână la guvernare a fost întâmpinată cu o largă indignare, iar Carlson a ajutat la răspândirea acestei indignării. „Oricine ar încălca Constituția (Spaniei) pentru a pune capăt democrației este un tiran, este un dictator. Iar acest lucru se întâmplă în mijlocul Europei”, a declarat Carlson pentru ziarul OKDiario, care l-a numit „megastar” într-un titlu răsunător.

Se pare că simpla apariție a lui Tucker Carlson în Spania a făcut mai multă vâlvă decât interviul pe care acesta l-a acordat lui Santiago Abascal de la Vox. Spre deosebire de Trump, Miliei sau Orban, soarta politică a lui Abascal a avut un trand descendent de la înființarea partidului de dreaptă dură, în 2018 – a pierdut jumătate de milion de voturi și 19 locuri la alegerile parlamentare din acest an.

Pablo Simon, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, s-a întrebat dacă partidul Vox se potrivește cu adevărat cu brandul lui Carlson. Vox „nu a reușit să folosească mesajele care au funcționat în alte părți ale lumii – opoziția față de Agenda 2030 (foaia de parcurs a ONU și UE pentru dezvoltare durabilă) George Soros – pentru a avansa în Spania”, a spus Simon.

Many interesting topics — Elon Musk (@elonmusk)

În timp ce audiența interviului cu Abascal pălește în comparație cu cele cu alți proeminenți de dreapta, Tucker Carlson pare să atragă atenția. La câteva zile după ce a postat interviul, cu o listă detaliată pentru momentele cheie ale discuțiilor (timestamp-uri care includ „George Soros”, „Rata scăzută a natalității în Spania” și „Cenzura în Spania”), acesta a primit un răspuns important. „Multe subiecte interesante”, a declarat pe X și vedeta cu idei colorate, Elon Musk.