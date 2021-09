Tudor Ionescu de la Fly Project a primit o distincție care l-a emoționat puternic: „Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla asta”

Tudor Ionescu, solistul trupei Fly Project, a avut parte de un eveniment emoționant recent. Nu, nu este vorba despre un spectacol ori despre un premiu muzical, ci despre ceva foarte aproape sufletului său.

Cântărețul a devenit cetățean de onoare al orașului Aiud, cel în care a copilărit. Artistul a vorbit pentru Fanatik despre acest moment emoționant.

Tudor ne-a spus că a fost propus pentru a primi titlul de cetățean de onoare al orașului încă din anul 2018, însă nu a mai fost informat timp de trei ani dacă acest lucru urma să se întâmple sau nu.

Tudor Ionescu de la Fly Project, cetățean de onoare în orașul unde a copilărit

ar fi trebuit să primească distincția apoi în anul 2020, însă dat fiind faptul că a venit pandemia peste noi, ceremonia specială a fost amânată.

„Am fost propus ca cetățean de onoare al orașului Aiud încă din 2018, însă nu a avut loc festivitatea de premiere. Apoi a venit pandemia și foarte mult timp am stat departe de ai mei, pentru a îi proteja. Acum, când au reînceput evenimentele și concertele în toată țară, am fost contactat să cant la “Serbările Aiudului”. Cu ocazia aceasta să primesc și premiul de “Cetățean de Onoare”.

Sunt onorat și nu m-am gândit niciodată că mi se va întâmplă asta. Este orașul în care am copilărit, un oraș care înseamnă foarte mult pentru mine. Mă duce întotdeauna cu gândul la familie. Orașul a însemnat foarte mult în formarea mea”, a declarat Tudor Ionescu pentru Fanatik.

Ce drepturi are un cetățean de onoare

Titlul de cetățean de onoare se acordă în general personalităților care, indiferent de domeniul în care activează, au contribuit la imaginea favorabilă a comunității din care au făcut sau fac parte.

Drepturile unui cetățean de onoare diferă de la localitate la localitate. Printre cele mai regăsite se numără dreptul de a circula gratuit cu mijlocul de transport în comun, accesul liber la orice eveniment cultural, scutire de la plata gunoiului sau loc de casă ori de veci.

Tudor Ionescu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România, iar pentru orașul din care provine este, de curând, mai mult decât o celebritate.

Trupa Fly Project a lansat o serie de hit-uri încă de la înființarea ei. Tudor a revenit după o perioadă de absență cu hit-uri noi. Millerba, cel mai răsunător dintre ele, are peste 2,2 milioane de vizualizări pe .

