Tudor Ionescu de la Fly Project, după 8 ani de căsnicie cu Anamaria: „Nu mă ține nimic lângă nimeni”

Tudor Ionescu (Fly Project) a vorbit despre iubire, muncă, momente dificile ale vieții și fiica sa, Ilinca, rodul relației pe care o are de 18 ani cu Anamaria, cu care e însurat de 8.

Tudor Ionescu (Fly Project), despre soție, adolescență și fiica sa, Ilinca

Cântărețul care a cucerit topurile muzicale cu proiectul său, Fly Project, a vorbit, pentru prima oară, despre o serie de lucruri, printre care ce fel de băiat era în liceu, dacă a avut parte de aventuri amoroase de-o vară, dar și ce îl ține aproape de

ADVERTISEMENT

Artistul a vorbit și despre fiica sa, Ilinca, și a dezvăluit, totodată, unul din cele mai dificile momente ale vieții sale, când abia avea bani.

„Ilinca s-a născut direct hit”

Hey, Tudor! Ai hit-uri peste hit-uri, rupi cu orice scoți, dar… care crezi că e cel mai mare hit pe care l-ai dat din punct de vedere personal?

ADVERTISEMENT

– Despre niciuna dintre piesele mele care astăzi sunt hituri nu am știut niciodată dacă vor fi sau nu hituri, au fost niste piese pe care oamenii le-au făcut hituri. În schimb, pentru mine, Ilinca s-a născut direct hit, cel mai mare hit.

Îți mai amintești care a fost primul moment în care te-ai simțit cu adevărat fericit?

– Nu am cum să îmi amintesc chiar primul moment în care am fost cu adevărat fericit, pentru că fericirea de la o vârstă la alta se transformă, iți dorești – de la un an la altul – de fiecare dată altceva ca să fiu fericit, dar cea mai fericită perioadă a vieții mele este perioada pe care am petrecut-o la bunici, la Aiud, unde am stat până la vârsta de 10 ani.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost niciodată un cuceritor, dar mi-a plăcut să mă las agățat”

Vara mai toată lumea se îndrăgostește, se distrează, dansează pe muzica ta, unii au făcut copii pe muzica ta. Cum a fost vara adolescenței tale? Erai un băiat cuceritor? Îți mai amintești de prima ta iubire? Cum ai trăit din perspectiva asta?

– Apropo de asta, acum ceva vreme mi-a povestit un medic chirurg că îi amintește de iubirile lui de-o vară din 🙂 Legat de adolescență, am fost cel mai timid dintre toți prietenii mei băieți. Îmi plăcea să povestesc cu ele mai mult decât ceilalți prieteni ai mei, dar nu exageram nici eu! :)) Nu am fost niciodată un cuceritor, dar mi-a plăcut să mă las agățat. Părea mai simplu. Prima mea iubire a fost undeva prin liceu și s-a terminat tot acolo.

ADVERTISEMENT

Ți s-au făcut propuneri de la doamne și domnișoare, acel tip de propuneri, de când ești cunoscut? Ce te-a făcut să te oprești la Anamaria?

ADVERTISEMENT

– În primul rând, la Ana m-am oprit de la bun început. Noi am crescut împreună. Dar normal că mi s-au făcut propuneri de-a lungul timpului. La Ana mi-a plăcut și îmi place că le are pe toate, e și frumoasă și deșteaptă.

Tudor Ionescu de la Fly Project, dezvăluiri despre relația cu Anamaria: „A rămâne lângă un om e o chestie de alegere”

Cum te-ai cunoscut cu Anamaria și ce te ține lângă ea, dincolo de familia pe care o formați?

– Cu Anamaria m-am cunoscut la TVR, în 2005, când am fost la o emisiune tv, și ia uită-ne tot aici, după 18 ani, sper puțin mai înțelepți decât în 2005. Nu mă ține nimic lângă nimeni, cred că a rămâne lângă un om e o chestie de alegere, de sentimentele pe care le ai pentru acel om.

Îți mai amintești cum ai cucerit-o pe Anamaria? Ce a convins-o să fie cu tine?

– Aici cred că ea știe cel mai bine, însă e clar că ce a atras-o la mine a rămas și-n prezent și a fost o constantă în toți acești ani.

Cântărețul, despre fetița sa: „Îmi doresc să știe când să fie cu picioarele pe pământ”

Prin ce nu ai vrea, din perspectiva de tată, să treacă fiica ta, Ilinca? Care e cea mai mare temere a ta?

– Mi-aș dori pentru ea să știe să se adapteze oricărei situații și oricărui mediu și să știe să ia se se bucure de lucruri mici în orice împrejurare. Îmi doresc pentru ea să știe când să fie cu picioarele pe pământ și când să își poată permite să zboare. Ea trebuie să treacă prin toate, să se ridice singură când cade, pentru că doar așa poate învăța.

Dar da, îmi doresc să nu treacă prin situații pe care nu le poate rezolva. Iar atunci când nu le poate rezolva, să știe ce are de făcut, către cine să se îndrepte. Legat de temeri, nu pot asocia în mintea mea ceva negativ care ar putea să i se întâmple.

Peripeția de la un concert din Franța pe care nu o va uita niciodată

Povestește-mi o situație amuzantă sau ceva de neuitat de la un concert pe care l-ai avut în afara granițelor țării!

– Amuzantă acum… pentru că atunci nu a prea fost, nici pentru mine și nici pentru cel pe care am căzut de trei ori. Se întâmpla undeva în nordul Franței, scena nu era luminată corect, nu se vedea unde se termină și luminile din față mă orbeau, așa că de trei ori am căzut pe același om, care stătea și filma în fața scenei… efectiv nu vreau să știu ce a fost în mintea acelui om! :))

Tudor Ionescu a slăbit de dragul fetei sale

Ai slăbit fantastic de mult și arăți și tu aproape ca un adolescent. Ce te-a determinat să dai jos niște kilograme?

– Ilinca. Când s-a născut ea a fost trigger point pentru creierul meu, care a zis că trebuie să fiu sănătos pentru a o crește și a fi alături de ea.

Ai avut momente de cumpănă în viața ta? Care a fost cel mai greu moment și cum l-ai depășit?

– Evident că am avut. Am avut uneori și zilnic. O perioadă grea din viața mea, dar care m-a învățat 90% din lucrurile pe care le știu astăzi, este perioada când am lucrat la radio, în Brașov, timp de 10 ani, când câștigam foarte puțin, dar lucram de dimineața până seara, 7 zile din 7, fără pauză, am avut în 10 ani doar două vacanțe de câte o săptămână. În restul timpului, încercam să îmi fac treaba cât mai bine și să supraviețuiesc.

Tudor Ionescu – Fly Project, sceptic în privința prieteniilor

Spune-mi trei lucruri în care crezi cu tărie și trei lucruri față de care ești sceptic sau mai analizezi!

– Cred în respect, în ”mulțumesc” și ”în te rog”! Dar, din păcate, sunt foarte multe lucruri față de care sunt sceptic. Un exemplu ar fi prietenia.

A existat vreo altă alternativă la numele Fly Project? Dacă numele ăsta nu ar exista, ce nume i-ai da proiectului tău?

– Nu a existat o alternativă sau o altă variantă la numele Fly Project, a venit rapid și natural. Nu m-am gândit niciodată la asta, pentru că Fly Project există și va rămâne Fly Project.

Cum și unde te vezi peste 10 sau 20 de ani?

– Deocamdată, construiesc prezentul, îmi e greu să mă gândesc atât de departe, nu am avut vreme să mă gândesc la asta, dar peste 10 ani aș putea fi tot la București sau la Vanuatu, dar tot ce contează este că peste 10 sau 20 de ani să fim fericiți și să ne bucurăm unul de celălalt.

La ce nu ai renunța niciodată oricât de mulți bani ți s-ar oferi?

Tudor Ionescu de la Fly Project nu a stat mult pe gânduri: – La familie și la mine. În rest, orice are un preț.

„Aș putea să renunț la a sta în București”

Și acum, invers, la ce ai putea renunța dacă ți s-ar garanta un viitor fără griji?

– Depinde ce ar trebui să fac pentru asta și cine mi-ar oferi asta. Aș putea să renunț la a sta în București.

În final, ce sfaturi le dai tinerilor care vor să se apuce de muzică și și-ar dori să aibă măcar pe jumătate din succesul tău?

– Generațiile sunt diferite acum, munca pe care am depus-o eu în toate etapele carierei mele este mult mai simplificată acum. Dar cu toate astea, talentul este 1%, 99% sunt munca, dedicarea și bucuria de a face ce iți place.