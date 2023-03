Tudorel Stoica, dur cu Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor: „Atitudine falsă” + Singurele momente când Tudorel se bucură la meciurile celor de la FCSB. Video exclusiv

Tudorel Stoica, fostul mare jucător al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor, l-a acuzat pe Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, de atitudine falsă. La fostul fotbalist a vorbit despre performanța roș-albaștrilor din urmă cu 39 de ani pe care nu o consideră o întâmplare și a avut un .

Tudorel Stoica, reacție dură la adresa lui Darius Olaru, căpitanul de la FCSB

la finalul partidei câștigate de FCSB, scor 2-1 cu FC Voluntari în etapa 25 din SuperLiga. În finalul meciului, mijlocașul a lovit mingea pentru a trage de timp, a încasat cartonașul galben și a fost suspendat pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat 1-1 pe Arena Națională.

Alin Buzărin, analistul FANATIK SUPERLIGA, a povestit cazul lui Tudorel Stoica, cel care a luat cartonașul galben în semifinala Cupei Campionilor în meciul cu Anderlecht și a fost suspendat pentru marea finală. „Am avut o discuție despre banderola FCSB-ului și despre faptul că Olaru a plâns în momentul în care a luat galben și nu a jucat cu Universitatea Craiova.

Situație mai limpede și mai clară ca a lui Tudorel Stoica nu avem. Tudorel, care poartă banderola pe dreapta, în meciul cu Anderlecht ia galbenul care îl oprește de la finală. Știa că nu joacă finala, știa câte galbene are și nu plânge pe teren. Dacă ești emotiv nu mai ești căpitan”, a spus Alin Buzărin, la FANATIK SUPERLIGA.

Tudorel Stoica l-a acuzat pe Darius Olaru, căpitanul FCSB, de „atitudine falsă”

Ulterior, Tudorel Stoica a luat cuvântul și a avut o reacție dură la adresa lui Darius Olaru. Fosta glorie a Stelei a precizat că performanța roș-albaștrilor de la Sevilla nu a fost o întâmplare. „Mi-e greu să vorbesc, nu vreau să vorbesc de FCSB. (n.r. Darius Olaru) Mi se pare o atitudine falsă.

Nu știu dacă în timpul meciurilor mai ai în cap când ai luat un cartonaș galben în campionat să începi să plângi că nu mai joci etapa următoare. Nu era un meci decisiv. Este o mândrie să fii căpitanul unei echipe. Am zis să fiu mai ieșit din comun să port banderola pe dreapta dacă toată lumea o purta pe stânga, dar nu asta era important.

Important a fost faptul că am avut o echipă extraordinară, cu jucători deosebiți și că am reușit să facem o performanță deosebită în primul rând pentru noi, în al doilea rând pentru fotbalul românesc și pentru spectatori. Nu doar performanța în sine, dar și jocul nostru care era un unul special și rezultatele.

Noi nu am câștigat Cupa Campionilor întâmplător. Am câștigat Supercupa Europei și în trei ani de zile am mai jucat o semifinală și o finală. Nimeni nu poate să ne acuze că a fost o întâmplare”, a declarat Tudorel Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

Singurele momente în care Tudorel Stoica se bucură la meciurile FCSB-ului: „Mă interesează decât sfârșitul partidelor”

Tudorel Stoica, fostul fotbalist al Stelei care a adus acuzații grave la adresa lui Gigi Becali, a dezvăluit că singurele clipe în care se bucură la meciurile FCSB-ului au loc la final.

„Nu vreau să vorbesc despre FCSB pentru că nu mă interesează decât sfârșitul meciurilor când galeria și jucătorii ne fac nouă, steliștilor, galerie și strigă ‘Steaua, Steaua’, suntem fericiți”, a mai spus Tudorel Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

Tudorel Stoica este convins că Gigi Becali este ajutat din umbră de persoane din MApN pentru ca CSA Steaua să nu aibă drept de promovare în SuperLigă. De asemenea, fostul căpitan al Stelei este de părere că pentru oficialii FRF este mai bine ca echipa din Liga 2 să nu aibă drept de promovare, pentru că formația finanțată de Gigi Becali a luat bani de la UEFA pentru performanțele din trecut ale ”roș-albaștrilor”.

