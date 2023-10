„Tunetul Nordului” atacă și cu… garajul său!

Erling Haaland (23 de ani) este, în mod cert, la concurență cu Kylian Mbappe (24 de ani), superstarul momentului în fotbalul internațional ș în anii care vor urma. atacantul norvegian este plătit regește de șeicii de pe „Etihad”, motiv suficient ca să-și permită să cheltuie sute de mii de euro pe cei mai tari bolizi pe 4 roți.

Parcul auto al norvegianului „sare” de 700.000 de euro

Erling Haaland evoluează din iulie 2022 la Manchester City, echipa momentului în fotbalul internațional, alături de care a reușit să facă „tripla istorică” la finalul sezonului trecut, câștigând și UEFA Champions League, și Premier League, și Cupa Angliei. Sosit pe „Ettihad” după ce șeicii lui City au achitat către Borussia Dortmund clauza de reziliere în valoare de 60.000.000 de euro, „vârful” norvegian primește o sumă amețitoare în fiecare săptămână petrecută sub comanda lui Pep Guardiola.

Haaland, care a împlinit 23 de ani pe 21 iulie, are un salariu anual de aproximativ 32.000.000 de euro, ceea ce înseamnă că îi intră în contul bancar nu mai puțin de 2.666.666 de euro lunar (așa mulți 6 unul după altul o avea vreo semnificație?), 615.385 de euro săptămânal, 87.912 de euro pe oră. Adică 95 de salarii medii nete din România. Pe oră!

Golgheter înnăscut, nordicul duce o viață de lux în afara terenului. Atunci când nu este pe gazon, Haaland este mai mereu zărit în locații exclusiviste din Monaco sau Mykonos. Cum distracțiile nu îi afectează deloc evoluțiile, încununate de o eficacitate… monstruoasă, șefii lui Manchester City au toate motivele să își pună bază și speranțe în principalul lor marcator și să îl plătească regește.

La momentul actual, Erling Haaland, fotbalist care sezonul trecut a reușit să doboare recordul de goluri marcate într-un sezon de Premier League, cu 36 de reușite, are în garaj nu mai puțin de 4 mașini de lux. Întreaga colecție a norvegianului valorează puțin peste 700.000 de euro.

Rolls- Royce Cullinan – 280.000 de euro

Piesa de rezistență din colecția lui Erling Haaland este un Rolls-Royce Cullinan. Această bijuterie l-a făcut pe „vârful” campioanei Europei să scoată din buzunar mai bine de un sfert de milion de euro.

O astfel de mașină a fost deținută și de alte vedete din sportul internațional, precum cvintuplul „Balon de Aur” Cristiano Ronaldo sau pugilistul Andy Ruiz Jr. Deși este o limuzină care cântărește mai bine de 2,7 tone, acest bolid este o adevărată forță a naturii. Rolls-Royce Cullinan are un motor de 6,57 litri și poate ajunge la o viteză de 249 km/h. Atinge 60 km/h în doar 5,2 secunde! Roll-Royce Cullinan pornește de la prețul de 280.000 de euro, dar echipată complet poate ajune până la 350.000 de euro.

Range Rover Sport P510e First Edition – 145.500 de euro

Următoarea mașină de lux din garajul „Tunetului Nordului” este un Range Rover Sport P510e First Edition. Acest model este popular printre starurile din campionatul Angliei, fiind deținut de-a lungul timpului și de alte nume mari precum John Terry, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Luis Suarez, John Obi Mikel sau Javier Hernandez. P510e First Edition poate ajunge de la 0 la 96 km/h în doar 4,3 secunde și are capacitatea de a urca până la 283 km/h.

Aceasta pare să fie una dintre mașinile preferate ale lui Erling, el fiind deseori văzut la volanul bolidului, care este cel mai scump, puternic și bine echipat dintre toate modelele de la Range Rover. P510e First Edition are, evident, o herghelie de cai-putere la comanda piciorului drept, 400 furnizați de motorul cu 6 cilindri și 143 proveniți de la motorul electric.

Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic Coupe – 181.275 de euro

Cel mai utilizat bolid de către atacantul norvegian este de departe Mercedes-AMG GLE S 4Matic-Coupe, mașină la volanul căreia Haaland este surprins mai ales când merge la antrenamentele conduse de Pep Guardiola.

Devotamentul lui Haaland față de această mașină este dovedit de faptul că o are încă din 2022, din perioada în care încă evolua pentru Borussia Dortmund. SUV-ul AMG produs de constructorul german Mercedes poate atinge viteza maximă de 280 km/h datorită celor 612 cai-putere generați de un motor V8 din aluminiu, care funcționează împreună cu o cutie de viteză automată cu „doar” 9 trepte.

Audi RS6 Avant Performance quattro – 151.770 de euro

„Codașa” din garajul lui Erling Haaland este totodată și singura mașină din colecție care nu e SUV. E vorba de un Audi RS6 Avant Performance quattro, de culoare negru carbon, care a costat puțin peste 150.000 de euro. Frumusețea cu care Haaland gonește pe străzile din Manchester e de mult la inima atacantului norvegian. Acesta a mai deținut un astfel de automobil și în perioada în care a jucat pentru Borussia Dortmund, doar că acela era de culoare roșie. Audi RS6 Avant Performance quattro poate ajunge de la 0 la 96 km/h în mai puțin de 4 secunde!

Ascensiune fantastică în doar 3 ani

Deși pare ireal, cariera lui Haaland a început adevăratul sens al cuvântului în urmă cu numai 8 ani. În 2015, fiul lui Alfie Haaland debuta pentru echipa a doua a lui Bryne. La satelitul divizionarei secunde din Norvegia, Erling a marcat, într-un singur sezon, nu mai puțin de 18 goluri în 14 meciuri! A fost suficient pentru ca șefii lui Bryne să îl promoveze la prima echipă, acolo unde, surprinzător, n-a avut… nicio reușită!

S-a remarcat, însă, în 2017, la Molde, formație pentru care a debutat la numai 17 ani. Acolo a evoluat timp de două sezoane sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer și în 39 de partide a perforat de 14 ori plasele porților adverse. În iarna lui 2019, Haaland a schimbat țara și s-a transferat la Red Bull Salzburg, pentru 8.000.000 de euro.

„Tunetul Nordului” a explodat realmente în Germania, unde, încă din prima stagiune (2020-2021), a punctat de 17 ori în 16 apariții la una dintre echipele importante din Bundesliga, Borussia Dortmund. BVB a plătit 20.000.000 de euro ca să îl ia, iar investiția a meritat pe deplin, marcând 62 de goluri în 67 de meciuri.

În vara lui 2022, Erling Haaland a fost achiziționat de Manchester City, care i-a plătit clauza de reziliere în valoare de 60.000.000 de euro. Încă din primul sezon pe „Etihad”, atacantul în vârstă de 23 de ani a câștigat titlul în Premier League și Liga Campionilor, competiții în care s-a impus drept cel mai bun marcator. Evident, Haaland este principalul fotbalist al echipei naționale a Norvegiei, pentru care are 25 de selecții și 24 de goluri.

„Balonul de Aur”, visul suprem

Având în vedere că la nivel de club a câștigat tot ce era mai important, Erling Haaland mai are un singur vis, iar la cum arată uriașul „vârf” norvegian, acesta are toate șansele să fie îndeplinit. Superstarul lui Manchester City își dorește să devină primul fotbalist din țara sa care izbutește să cucerească „Balonul de Aur”, de departe cel mai galonat trofeu individual din „Sportul Rege”.

Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în acest an, principalul contracandidat al lui Haaland fiind, după cum arată cotele de la casele de pariuri, nimeni altul decât septuplul câștigător Lionel Messi. Argumentele norvegianului la „Balonul de Aur” sunt trofeele cucerite și cifrele senzaționale pe care le-a avut în acest sezon, în timp ce noua vedetă a lui Inter Miami se laudă cu titlul mondial cucerit la finalul anului trecut.

Cred că toată lumea se gândește la câștigarea «Balonului de Aur». Dar nu cred că e bine să te focusezi prea tare acolo. Dacă tu și echipa ta jucați foarte bine, tu ai evoluții bune și începi să câștigi trofee, cu siguranță vei fi pe listă și vei avea o șansă bună. S-a întâmplat cu De Bruyne anul trecut, care a fost pe locul trei, meritat, cred eu. Dar da, nu ai cum să nu visezi” – Erling Haaland „În ceea ce privește marcatorii de clasă, am trăit două decenii incredibile cu Cristiano și Lionel, iar Erling este și el la acest nivel. Jocul lui poate să mai progreseze enorm. Are dorința de a fi mai bun și cât timp are asta poate să reușească. Are acel sentiment de «Asta-i tot ce pot să fac?!». Este foarte deschis la tot ce discut cu el. Să ajungă în primul său sezon să marcheze peste 52 de goluri pentru Manchester City și să depășească recordul a două legende, Cole și Shearer, este fabulos” – Pep Guardiola

180.000.000 de euro este cota de piață a atacantului norvegian, conform transfermarkt.com

12 goluri în 12 meciuri a marcat Haaland în Liga Campionilor 2022-2023, câștigată cu Manchester City

36 de goluri a marcat „Tunetul Nordului” în 35 de meciuri din sezonul trecut de Premier League

52 de goluri a marcat Haaland în 53 de meciuri jucate pentru Mancheter City în sezonul 2022-2023

32.000.000 de euro pe an este salariul lui Erling Haaland la Manchester City