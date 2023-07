Turbați de căldură. Canicula sporește comportamentul agresiv al oamenilor

Pe fondul încălzirii globale și a valurilor de căldură, cercetătorii sunt îngrijorați să vadă o corelație între o creștere a comportamentului agresiv și perioadele de caniculă. Căldura ca factor de agravare a comportamentului nu este însă un concept nou. De ani de zile, psihologii și oamenii de știință au documentat relația dintre temperaturile ridicate, motivația și comportamentul agresiv și criminalitatea.

Canicula și comportamentul agresiv

Pe măsură ce temperaturile cresc în întreaga lume, oamenii de știință au documentat efectele pe scară largă asupra mediului – creșterea nivelului mării, secetă și foamete, inundații intense și dispariția unor specii. Însă, din ce în ce mai mult, unii cercetători se tem că temperaturile mai ridicate ar putea contribui, de asemenea, la comportamentul agresiv al oamenilor.

Două studii recente vin în sprijinul acestei idei, arătând că, atunci când temperaturile cresc mult, oamenii sunt mai predispuși la discursuri de ură și la comportamente ostile. Un studiu a constatat că discursul instigator la ură pe rețelele de socializare se intensifică odată cu temperaturile ridicate. Un altul a raportat o creștere a hărțuirii și a discriminării la locul de muncă la Serviciul Poștal al SUA atunci când temperatura a depășit 32,2 grade Celsius. Împreună, studiile se adaugă la o literatură în creștere care leagă căldura de comportamentul agresiv al oamenilor, scrie .

Discursul de ură online se încălzește la temperaturi ridicate

Este bine cunoscut modul în care pot scoate la iveală comportamente agresive. Iar canicula alimentează și mai mult ura. Specialiștii de la Institutul de Cercetare a Impactului Climatic din Potsdam (Germania) au constatat o creștere a discursurilor de ură de până la 22% pe Twitter atunci când temperaturile depășesc 42 de grade. De asemenea, aceștia au constatat că tweet-urile ofensatoare sunt mai frecvente în timpul temperaturilor negative, cu o creștere de 12,5 % atunci când temperatura coboară la -3 grade.

Pentru a determina relația dintre discursul instigator la ură și temperatură, cercetătorii au folosit un algoritm de învățare automată pentru a analiza 75 de milioane de tweet-uri instigatoare la ură dintr-o bază de date care conține peste 4 miliarde de tweet-uri postate de persoane din Statele Unite între 2014 și 2020, care acoperă 773 de orașe.

Cercetătorii s-au bazat pe definiția Strategiei și Planului de acțiune al ONU privind discursul instigator la ură: orice tip de comunicare prin vorbire, scris sau comportament care atacă sau folosește un limbaj peiorativ sau discriminatoriu cu referire la o persoană sau un grup pe baza a ceea ce sunt – cu alte cuvinte, pe baza religiei, etniei, naționalității, rasei, culorii, descendenței sau genului sau a unui alt factor de identitate.

Limitele de adaptare la temperaturi extreme

Comportamentul agresiv a fost cel mai scăzut între 12 și 21 de grade, potrivit studiului evaluat „inter pares”, publicat în revista Lancet Planetary Health. În timp ce cercetătorii au constatat că „fereastra de bunăstare” variază în funcție de zonele climatice, temperaturile de peste 27 de grade au fost legate în mod constant de creșteri semnificative ale urii online în toate zonele climatice.

„Aceasta indică limitele capacității noastre de adaptare la temperaturi extreme”, a declarat Leonie Wenz, co-autor al studiului și cercetător la Institutul Potsdam. Pe măsură ce verile se încălzesc și numărul valurilor de căldură crește, cercetătorii se tem că va exista o creștere a urii online. Vara anului 2022 s-a numărat printre cele mai călduroase veri înregistrate la nivel mondial, potrivit NASA și National Oceanic Atmospheric Administration.

„Cred că, pe măsură ce traiul într-o lume afectată de climă ne crește stresul și precaritatea, vom vedea și creșteri ale agresivității online”, a declarat Libby Hemphill, profesor asociat la Universitatea din Michigan, care studiază discursul de ură în social media și care nu a fost implicat în studiu.

Hemphill a spus că există o creștere a discursurilor de ură și a altor forme de agresiune ori de câte ori oamenii se simt „amenințați”, ceea ce îi poate determina pe oameni să ia „decizii greșite”. „Mi se pare logic ca amenințarea climatică să aibă același impact sau un impact similar cu toate aceste alte tipuri de amenințări care îi stresează pe oameni și îi fac să riposteze”, a spus ea.

Stresul poștașilor

De la temperaturile caniculare din sud-vest la umiditatea sufocantă din sud-est, lucrătorii poștali trebuie să își desfășoare activitatea în condiții dificile, care se înrăutățesc pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai prelungite, mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, lucrătorii poștali și-au părăsit locul de muncă din cauza temperaturilor sufocante și s-au plâns de condițiile de lucru insuportabile.

Un raport din 2019 al Center for Public Integrity a declarat că Administrația pentru Sănătate și Securitate Ocupațională a citat Serviciul Poștal pentru „expunerea a aproximativ 900 de angajați din întreaga țară la riscurile de îmbolnăvire și deces cauzate de căldură” în 2012.

Munca în astfel de condiții sufocante și periculoase i-a supus pe unii lucrători poștali la un mediu de lucru ostil. Studiul evaluat de colegi publicat luna trecută în Proceedings of the National Academy of Science a constatat că, în zilele cu temperaturi de peste 32 de grade, lucrătorii s-au confruntat cu o hărțuire sporită la locul de muncă și cu discriminare din partea managerilor și a supraveghetorilor.

Incidentele cresc când temperaturile sunt ridicate

Studiul, realizat de doctorandul Ayushi Narayan de la Universitatea Harvard, a analizat peste 800.000 de plângeri depuse de angajații Serviciului Poștal între 2004 și 2019 la Equal Employment Opportunity Commission. Raportul a constatat că astfel de incidente au crescut cu aproximativ 5% în zilele cu temperaturi de peste 32 de grade, comparativ cu zilele în care temperaturile au fost cuprinse între 16 și 21 de grade.

Reclamațiile au vizat peste 12.000 de birouri poștale din întreaga țară. „Am constatat că incidentele cresc atunci când temperaturile sunt ridicate”, a declarat Narayan. „Reducerea expunerii mediului la căldură extremă, fie prin intermediul politicilor climatice, fie prin diverse adaptări, ar putea scădea procentele de discriminare suferite de angajați”.

Serviciul Poștal nu a răspuns la întrebările legate de studiu, iar Sindicatul american al lucrătorilor poștali a refuzat să comenteze. Căldura ca factor de agravare a comportamentului nu este un concept nou. De ani de zile, psihologii și oamenii de știință au documentat relația dintre temperaturile ridicate, motivația și comportamentul agresiv și criminalitatea.

Adrenalină, ritm cardiac, reacții metabolice

Unii cercetători indică faptul că organismul uman generează adrenalină ca răspuns la căldura excesivă, ceea ce poate duce la agresivitate ca efect secundar. Alții indică faptul că temperaturile ridicate cresc ritmul cardiac, testosteronul și alte reacții metabolice care declanșează reacții de „luptă sau fugi”.

Craig Anderson, profesor de psihologie la Iowa State University, care a studiat relația dintre violență și căldură încă din 1979, a scris că schimbările climatice vor crește în mod direct agresivitatea și violența umană prin ceea ce el numește „efectul căldurii” Aceasta sugerează că, pe măsură ce corpul uman oamenilor este supus la temperaturi ridicate și se încălzește, oamenii devin mai iritabili, gândesc mai agresiv, percep alte acțiuni cu ostilitate și se comportă mai violent.

Alte studii de teren pe care Anderson le-a analizat au constatat că omuciderile, agresiunile majore, apelurile la poliție, violența domestică și alte comportamente violente tind să crească atunci când temperaturile sunt mai ridicate. Experții sunt de acord că încetinirea ar putea ține sub control comportamentul inflamat de căldură.

Biden: „Schimbările climatice sunt o amenințare existențială”

De partea sa, președintele american Joe Biden a declarat că este imposibil de „negat impactul schimbărilor climatice”, în timp ce „peste 100 de milioane” de compatrioți ai săi suferă de căldură extremă de câteva zile sau chiar săptămâni. Schimbările climatice reprezintă o „amenințare existențială”, a declarat joi liderul de la Casa Albă, notează .

„Nu cred că mai este posibil ca cineva să nege impactul schimbărilor climatice”, a adăugat el, în condițiile în care secretarul general al ONU tocmai a declarat că lumea se află în prezent în „epoca de fierbere” și nu în cea de „încălzire”. Democratul, în vârstă de 80 de ani, a declarat că căldura este principala cauză a deceselor legate de climă și vreme în SUA, ucigând 600 de persoane pe an, mai mult decât inundațiile și uraganele.

Președintele american a dat exemple frapante, cum ar fi cel al unei femei care a suferit arsuri grave după ce a căzut din scaunul său cu rotile pe asfaltul fierbinte din Arizona, în sud-vestul Statelor Unite. Joe Biden a anunțat o serie de măsuri, finanțate de un important plan de investiții pentru tranziția energetică aprobat deja de Congres, pentru a crește capacitatea de stocare a apei în vestul Statelor Unite și pentru a îmbunătăți sistemul național de prognoză meteo. El a promis, de asemenea, mai multă protecție pentru lucrătorii cei mai expuși la temperaturi record – în special în agricultură și construcții.