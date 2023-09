Turcul de la România U21 a început fotbalul la FCSB: „Pantea era la echipă cu mine”

Umit Akdag este pregătit de debutul la naționala României U21. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate care are dublă cetățenie româno-turcă. Umit Akdag a început fotbalul la FCSB.

Umit Akdag, pregătit de debutul la naționala României U21: „Este ceva mare să fii convocat”

, marți, 12 septembrie, ora 19:30 în prima etapă din preliminariile pentru Euro U21 din 2025. Umit Akdag a fost convocat în premieră de Daniel Pancu pentru acțiunea din luna septembrie a naționalei de tineret.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, cu echipa, cu antrenorii. A fost bine la antrenamente, am început să ne antrenăm cât mai tare în fiecare zi. Ne pregătim bine.

Erau foarte mândrii de mine (n.r. părinții) și eu eram foarte fericit. Este ceva mare să fii convocat la naționala României U21 pentru Euro 2025”, a declarat Umit Akdag, pentru FRF TV.

Umit Akdag a început fotbalul la FCSB: „Pantea era la echipă cu mine”

Umit Akdag evoluează în prezent pentru Goztepe, în a doua ligă a Turciei, fiind împrumutat de la Alanyaspor până la finalul sezonului 2023/2024. Fundașul central a început să joace fotbal la FCSB, unde a fost coleg cu Alexandru Pantea cu care vorbește și în prezent.

Ulterior, tânărul jucător a jucat timp de doi ani la Chelsea. „M-am născut în București. Până la 10 ani am trăit aici, am jucat la FCSB. La 10 ani m-am mutat în Anglia, am jucat la Chelsea timp de doi ani și după la câteva echipe acolo.

Acum doi ani am venit în Turcia, la Alanya și acum împrumut la Goztepe. Am început la FCSB, la Steaua, când aveam 6 ani. M-a dus tata, mi-a plăcut, antrenorii mi-au zis că joc bine. Eram mijlocaș, atacant atunci. Mai vorbesc și acum cu foștii colegi. Pantea care e la FCSB era la echipa aceea. Mai vorbim câteodată.

E diferit acolo (n.r. Anglia) și terenurile, și baza, totul. E altceva, acolo e top. Sper să mă mai duc acolo încă o dată. În Turcia e un fotbalist mare, la Beșiktaș, îl știe toată lumea acolo (n.r. pe Daniel Pancu)”, a mai spus Umit Akdag.

Umit Akdag, încrezător pentru calificarea la turneul final: „Putem să câștigăm împotriva tuturor”

România U21 debutează într-o nouă campanie de calificare la Campionatul European contra Albaniei U21. În octombrie, „tricolorii mici” joacă împotriva naționalelor similare ale Armeniei și Finlandei.

„Vorbește cu mine (n.r. Daniel Pancu), încearcă să mă ajute, știe că nu vorbesc foarte bine limba română. Avem o echipă bună aici și antrenamentele merg bine. Idolul meu este un fundaș central Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, la ei mă uit.

Sunt adversari puternici, dar nu cred că sunt mai buni decât noi. Avem echipă bună, putem să câștigăm împotriva tuturor și sper să fie așa. Sper să ajut echipa națională cât mai mult și într-o zi să joc la echipa mare”, a încheiat Umit Akdag.